Probé el nuevo probador virtual de ChatGPT: acertó con la ropa, pero cambiar mi cuerpo va en contra de su propósito

ChatGPT lleva tiempo avanzando para convertirse en un asistente de compras. Puedes pedirle recomendaciones de productos y buscará artículos específicos, te mostrará imágenes, precios y enlaces para comprarlos. En ocasiones, incluso añadirá detalles contextuales basados en lo que sabe de ti, como tus preferencias de color o tu presupuesto, para personalizar aún más sus recomendaciones.

He estado probándolo durante los últimos meses y me parece una forma extraña de comprar. OpenAI ha intentado que la experiencia sea lo más fluida posible, pero sigo prefiriendo visitar el sitio web de una tienda, ver más fotografías, explorar el resto de su catálogo y consultar reseñas y detalles de los productos antes de comprar algo.

Sin embargo, su función de compras más reciente me parece mucho más interesante, porque ahora puedes probarte ropa de manera virtual dentro de ChatGPT.

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Esto tiene mucho sentido. Las capacidades de generación de imágenes de ChatGPT se han vuelto mucho más realistas desde la actualización Images 2.5, con una iluminación más natural, texturas convincentes y una mejor comprensión de cómo deben verse los objetos en el mundo real. Aplicar todo esto a las compras hace que la idea de probarte virtualmente una chamarra o un vestido resulte mucho más atractiva.

Para utilizar esta función, tendrás que subir una fotografía tuya y después buscar algo que quieras comprar. Ahora aparecerá un botón llamado «Probarme» junto a los resultados de compra compatibles. Como alternativa, puedes darle a ChatGPT una imagen de una prenda y pedirle que te muestre cómo te verías al llevarla puesta.

Por supuesto, este tipo de tecnología para probarse ropa virtualmente no es nuevo. Desde hace años hemos visto distintas versiones para prendas de vestir, lentes y maquillaje. Sin embargo, quería descubrir si la generación de imágenes más reciente y realista de ChatGPT podía hacer que esta experiencia fuera realmente útil.

A veces, comprar en una tienda física puede resultarme bastante abrumador. Pero las compras en línea también tienen sus propios inconvenientes: los colores pueden verse diferentes en persona, las texturas no siempre son las que esperas y es difícil saber si algo que luce increíble en un modelo también te quedará bien a ti.

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Por eso, decidí poner a prueba el probador virtual de ChatGPT.

Probarlo para ver si me queda bien

De izquierda a derecha: la foto mía que subí inicialmente para probar la función de prueba de ropa; yo con la chamarra que ChatGPT encontró, en la vida real; el primer resultado de la prueba de ropa de ChatGPT; y, por último, el resultado después de que le pedí que me mostrara cómo se vería ligeramente abierta. (Image credit: Future / Becca Caddy / OpenAI)

Comencé con una fotografía de cuerpo completo que me tomé mientras estaba de compras y la utilicé como imagen de referencia después de hacer clic en el botón "Probarme".

Había visto ejemplos de cómo ChatGPT recreaba el entorno original de una fotografía al generar imágenes de otras personas probándose ropa virtualmente, pero mi experiencia fue diferente. A pesar de probar varias prendas, siempre me colocó frente a un fondo bastante sencillo, al estilo de un estudio fotográfico.

Sin embargo, en realidad preferí ese resultado, porque había menos elementos visuales que distrajeran la atención y era mucho más fácil concentrarse en la ropa.

Empecé pidiéndole a ChatGPT que me ayudara a encontrar chamarras de gamuza. Me mostró varias opciones disponibles en ese momento en tiendas físicas y probé virtualmente las que me gustaron.

Después de encontrar una chamarra disponible en una tienda cerca de mí, decidí ir a buscarla en persona. Así pude comparar la interpretación de ChatGPT con lo que ocurría al ponerme la chamarra de verdad. Me sorprendió lo mucho que se acercó al resultado real.

Elegí deliberadamente una chamarra de corte extragrande (oversized) porque pensé que sería una buena prueba. Es relativamente fácil superponer una prenda ajustada sobre la imagen de alguien, pero entender que una prenda debe quedar holgada parecía un reto mayor.

No reproduje exactamente la misma pose ni el ángulo de cámara de la imagen generada por la IA, así que no fue una comparación perfectamente controlada. Aun así, ChatGPT hizo un trabajo sorprendentemente bueno al calcular dónde quedaba la chamarra sobre mi cuerpo, cómo se veía su silueta extragrande y cómo caía la tela.

No fue perfecto, pero puedo imaginar que resulta útil para responder a la pregunta «¿Más o menos cómo se me vería esto?». Incluso podría servir como primer paso en el proceso de compra.

(Image credit: Future / Becca Caddy / OpenAI)

Cambiar un poco las cosas

Después de probarme unas cuantas chamarras de gamuza más, quise ver qué tan bien funcionaba esta función cuando me alejaba de la combinación bastante sencilla de jeans y chamarra.

Así que le pedí a ChatGPT que me buscara vestidos que pudiera usar en un evento formal y comencé a probármelos virtualmente también.

Una vez más, los resultados fueron lo suficientemente convincentes como para que pudiera imaginarme usándolos para reducir una larga lista de posibles compras. Algo que me pareció particularmente útil fue el color. Ver una prenda contra mi propia piel y mi cabello me dio una idea mucho más clara de si realmente me gustaba un tono que al verla en la modelo de una tienda.

Luego decidí ir un paso más allá. Le pedí a ChatGPT que me buscara algo extravagante que pudiera usar en un baile al estilo de los años 1920 y me probé una de las opciones más llamativas.

Incluso en este caso, el resultado fue notablemente convincente a primera vista. La ropa se veía como ropa, en lugar de algo pegado toscamente a mi cuerpo, y ChatGPT manejó sorprendentemente bien la silueta radicalmente diferente.

Pero para ese momento también me había dado cuenta de que algo más un poco extraño estaba pasando. La mujer en estas fotos no tenía exactamente la misma figura que yo.

ChatGPT me hizo un cambio de imagen

La foto de cuerpo entero que subí era una representación precisa de mis proporciones. Sin embargo, en todas las imágenes generadas, ChatGPT parecía modificarlas sutilmente. Me veía notablemente más alta y con una figura más escultural. Mi torso parecía un poco más corto y mis piernas eran más largas.

Podrías pensar que eso no es motivo de queja. Pero es un problema enorme cuando el único propósito de la función es mostrarme cómo se verá realmente la ropa en mi cuerpo.

Sabemos que la IA generativa tiende a embellecer a las personas. Estoy convencida de que esta es una de las razones por las que la gente crea imágenes de sí misma con IA, porque hace que todos se vean un poco más atractivos según los estándares convencionales. Pero en un probador virtual, la precisión importa mucho más que el halago.

Si un vestido se ve fantástico porque la IA ha cambiado sutilmente tus proporciones, eso podría no ser más útil que ver el vestido en una modelo desde un principio.

(Image credit: OpenAI / Apple / Becca Caddy)

¿Deberías usar la función de prueba de ChatGPT?

Quizás. Me metí en este experimento bastante escéptico. He probado suficientes herramientas de imagen con IA como para saber que lo «realista» puede desmoronarse muy rápido cuando lo miras de cerca, y la tecnología de prueba virtual de ropa lleva ya tanto tiempo entre nosotros que el simple hecho de ponerle ropa digital a una fotografía ya no impresiona mucho.

Pero ChatGPT sí hizo algo útil. Para mí, su mayor fortaleza fue el color. Puede que haya cambiado mi cuerpo, pero mantuvo idénticos mi tono de piel y el color de mi cabello.

Lo cual significó que poder ver rápidamente varios tonos diferentes sobre algo que se asemejara a mi propia apariencia realmente me ayudó a decidir entre ellos. También me impresionó su capacidad para transmitir la silueta general y la sensación que da una prenda, especialmente con la chamarra oversize que pude comparar con la real.

Así que sí, podría aliviar un poco el estrés de ir de compras. En lugar de pedir cinco chaquetas y esperar que una me quede bien, me imagino usando la prueba virtual para reducir esas cinco a dos.

Pero seguiría siendo cauteloso a la hora de considerar las imágenes resultantes como una predicción precisa de cómo me quedará exactamente una prenda. El peso de la tela, la talla, el movimiento y todas esas pequeñas y extrañas diferencias entre nuestros cuerpos son difíciles de evaluar a partir de una imagen generada. Y, según mi experimento, es posible que ChatGPT te ofrezca proporciones ligeramente más favorecedoras en el proceso.

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