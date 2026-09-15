Probé el nuevo agente de IA Muse de Meta: es increíblemente útil, pero la idea de entregarle mi vida digital me generaba una gran incomodidad

La nueva plataforma Muse AI de Meta quiere tener acceso a tu vida digital para ayudarte a administrarla. Muse es un agente personal de IA que Meta creó para realizar tareas en tu nombre, como enviar correos electrónicos, llenar formularios, hacer compras y prácticamente cualquier otra actividad que implique un componente en línea.

La IA está disponible en EE. UU. como aplicación, a través de WhatsApp o del portal Muse.ai.

En algunos aspectos, es una idea familiar. Muse se equipara a OpenAI y a otros desarrolladores de IA en su capacidad para abrir un navegador dentro de su propia computadora virtual basada en la nube y moverse entre los servicios conectados. Regresa cuando ha terminado, encuentra un problema o necesita permiso para realizar alguna acción delicada.

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Meta describe la experiencia como tener un agente que comprende tus objetivos y los lleva adelante de manera independiente. Eso puede parecer un poco siniestro, incluso antes de que comience a pedirte permiso para, en esencia, ser tú en línea al hacerte iniciar sesión en todas tus cuentas en línea.

Comenzar es sencillo, aunque Muse actualmente está limitado a adultos de EE. UU. Puedes instalar la app de Muse desde la tienda de apps de tu teléfono, abrir el sitio web de Muse de Meta o acceder a ella a través de WhatsApp. Hay un plan de uso gratuito, mientras que los usuarios más activos pueden pagar 20 dólares al mes por el plan Power o 100 dólares por el plan Maximum.

Muse compra por ti

(Image credit: Meta Muse)

Una vez que abres la app, lo primero que hace la IA es sugerirte que elijas un apodo para ella, para que sepas cuándo te está enviando mensajes. Elegí una de las opciones sugeridas, y «Scout» me preguntó qué me gustaría hacer con ella, ofreciéndome varias opciones populares.

Le pedí a Scout que primero hiciera algunas compras por mí, ya que la IA hacía que pareciera un proceso mucho más sencillo que con otras herramientas de IA. Le pedí que me buscara un par de shorts. Me preguntó mi talla y se puso a trabajar por su cuenta durante un par de minutos, regresando con un par de opciones y señalando una oferta en un modelo en particular. Le dije que sí, y me pidió mi información de inicio de sesión de Amazon para realizar la compra en mi nombre. Para una compra cotidiana, fue sorprendentemente agradable delegar la tarea.

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Esa pequeña interrupción fue tranquilizadora e inquietante casi a partes iguales. Meta afirma que las credenciales ingresadas de esta manera se envían directamente a un almacenamiento seguro y no son visibles para el agente principal de Muse. Una vez almacenadas, pueden insertarse en el navegador cuando sea necesario sin exponer las credenciales reales al subagente de navegador de Muse. Muse se encarga del trabajo pesado, mientras que yo seguía siendo la persona responsable de decidir si el dinero realmente salía de mi cuenta.

Esta es probablemente la tarea más sencilla de Muse que recomendaría que probes tú mismo. Asigna un producto, deja que navegue y toma el control cada vez que aparezca un inicio de sesión u otra interacción confidencial. Demuestra las capacidades del agente sin otorgarle de inmediato acceso a años de correspondencia personal.

Por supuesto, eso fue precisamente lo que hice a continuación.

Configurar Muse para que maneje mi correo electrónico

(Image credit: Shutterstock)

Me animé y le dije a Scout que quería ayuda con mi correo electrónico. Tuve que darle permiso para revisar mi bandeja de entrada y escribir en mi nombre, y también me preguntó si podía utilizar esa información para conocerme mejor. Con cierta inquietud, acepté, y creó una especie de imagen distorsionada de mi vida, justo como esperarías de alguien cuya impresión de ti se basa únicamente en tus correos electrónicos.

Scout también me mostró un correo que aún no había abierto de la compañía de electricidad, en el que me pedían revisar mis paneles solares. Se ofreció a redactar una respuesta si elegía alguna de las fechas propuestas para su visita. Lo hice y, un minuto después, había un borrador esperando mi aprobación. Parecía estar bien y, de repente, otro pequeño pendiente en línea estaba resuelto.

Se sintió diferente a simplemente pegar un correo electrónico en un chatbot de IA. La IA de Muse podía recuperar el contexto por sí misma, en lugar de obligarme a actuar como intermediario entre mi bandeja de entrada y la IA. Por supuesto, también se sintió mucho más personal. Meta ha reconocido lo delicado que es este tipo de acceso y ha creado defensas específicas para evitar problemas.

El conector de correo electrónico de Muse filtra tokens de un solo uso, enlaces para restablecer contraseñas y enlaces de inicio de sesión, mientras que su capa de seguridad Sentinel controla qué acciones puede realizar el agente fuera de su máquina virtual. Cuando una acción requiere mi aprobación, la solicitud aparece a través de la interfaz de Muse, en lugar de depender simplemente de que el agente interprete un “sí” dentro de una conversación.

Yo mantendría ese nivel de fricción para el correo electrónico, especialmente mientras me acostumbro a Muse. Ahorrarme tres minutos al responderle a una compañía de servicios es agradable, pero no vale la pena descubrir que tu asistente de IA ha desarrollado inesperadamente un estilo de correspondencia demasiado aventurado.

Muse es una mezcla de comodidad e incomodidad

(Image credit: Pixabay)

Cuanto más interactuaba con Muse, más se acentuaba esa sensación dual de comodidad e incomodidad. Muse se siente más fluido que otros servicios similares con navegadores virtuales. Además, la combinación de los datos que Meta ya tiene y los datos a los que solicitó permiso para acceder hizo que la experiencia se sintiera más personal. Cada mejora en su capacidad para ayudarme venía acompañada de otro pequeño momento en el que tenía que decidir cuánto acceso estaba dispuesto a otorgar.

Meta afirma que las conversaciones y los datos de la máquina virtual no se comparten con sus sistemas publicitarios, aunque la actividad de navegación realizada en tu nombre aún puede influir indirectamente en la publicidad, ya que los sitios web pueden considerar las visitas de Muse como tu propia actividad. Meta indica que las interacciones depuradas con los agentes y la actividad de las herramientas pueden utilizarse para entrenar modelos futuros, pero los usuarios pueden desactivar esta opción mediante un interruptor en la configuración de Muse. Meta también está desarrollando un modo de máquina virtual confidencial destinado a impedir criptográficamente que incluso Meta acceda a la información dentro de la máquina virtual.

Muse me impresionó más de lo que esperaba. Pero eso solo me hizo sentir más receloso al respecto. Las tareas digitales que consumen más tiempo del que cualquiera de ellas merece son demasiado comunes en este momento, y Muse demostró ser notablemente bueno para llenar ese vacío. El problema es que, cuanto más se acerca a comportarse como un asistente personal genuinamente útil, más información personal necesita para hacer su trabajo.

Si estás pensando en probar Muse, te recomendaría empezar de a poco, comenzando con tareas públicas en la web y, al principio, haciendo que las acciones con consecuencias requieran aprobaciones. Lo frustrante es que Muse presenta un argumento muy convincente a favor de los agentes de IA personales. Meta ha creado algo que hace que la idea de entregarle a una IA una mayor parte de mi vida digital resulte atractiva, pero no cuando está vinculada a la actual generación de gigantes tecnológicos que ofrecen esos servicios.

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