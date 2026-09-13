El agente de IA personal "Muse" de Mark Zuckerberg es un accesorio de trabajo diseñado por personas que no hacen trabajo de verdad

Justo cuando parecía que la presencia cada vez más invasiva de la tecnología en nuestra rutina diaria no podía empeorar, Meta ha lanzado Muse, una nueva forma en que la IA tomará el control de tu vida.

Descrito como «el primer agente de IA personal del mundo diseñado para todos», Muse parece ser un asistente de IA híbrido para la vida laboral y familiar dirigido a todos, incluso a quienes carecen de conocimientos técnicos, y que ofrece de todo, desde recetas y listas de compras hasta tareas relacionadas con el trabajo, como la gestión de tu calendario.

Pero seamos honestos, probablemente no haga nada de eso —porque así no es la vida cotidiana ni el trabajo en la realidad, ¿verdad?—, así que, ¿acaso Muse ya está prometiendo más de lo que puede cumplir?

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¿Un agujero negro supermasivo (IA)?

Al revisar la lista de cosas que Muse dice que puede hacer, así como su promesa de que fue “creado para trabajar para miles de millones de personas en todo el mundo”, queda claro una vez más que muchas de las nuevas innovaciones y servicios de IA suelen ser desarrollados por personas que no entienden cómo funciona el mundo real.

Herramientas como monitorear una casa inteligente y planear las próximas grandes vacaciones pueden estar bien para un trabajador de Silicon Valley que pasa una hora conduciendo hasta la oficina y otra de regreso a casa, pero para quienes estamos fuera de esa burbuja, todo esto resulta un poco excesivo.

Cuando se trata de tareas empresariales y laborales, nuevamente parece existir una falta de comprensión básica.

Mark Zuckerberg ha dicho que Meta necesita crear agentes más accesibles para las personas, ya que opciones como OpenClaw son demasiado avanzadas para la mayoría de los usuarios de Meta en Facebook, Instagram y WhatsApp.

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Muse permitirá a los usuarios redactar y enviar correos electrónicos (un área que siempre resulta un poco delicada cuando hablamos de agentes de IA), aunque señala que el agente solicitará aprobación antes de enviar cualquier cosa. Pero también tiene planes más ambiciosos para ayudar a impulsar proyectos o planes de mayor envergadura.

Meta afirma que Muse puede ayudar a “convertir objetivos a largo plazo en planes de acción” y que incluso trabajará entre bastidores, aun cuando la aplicación esté cerrada, para avanzar en ellos.

Según Meta, Muse, que cuenta con sus propias aplicaciones y sitio web, puede encargarse de tareas complejas y trabajar de manera independiente. La compañía señala que “una vez que una persona comparte un objetivo con Muse, este la ayuda a desarrollar un plan personalizado y a coordinar su tiempo y recursos, y después continúa avanzando el trabajo por su cuenta”.

Ya sea que se trate de los mencionados planes de vacaciones o de objetivos de acondicionamiento físico, hasta llegar incluso a iniciar un negocio, Meta parece considerar a Muse como un asistente y compañero de trabajo que está siempre disponible. Pero, ¿acaso esto no le quita la sensación de haber logrado algo por cuenta propia?

(Image credit: Meta)

El tiempo se está acabando

Meta también hace mucho hincapié en incorporar seguridad, protección y privacidad en Muse, lo cual tal vez no sea sorprendente dado el revuelo actual en torno a sus “lentes pervertidos” con IA y la cantidad de datos que les pide a los usuarios que compartan con su agente.

La empresa afirma que los agentes personales como Muse «necesitan un nuevo tipo de computadora segura, por lo que Meta creó una para todos», y que la máquina virtual segura de Muse (Muse Secure VM) supuestamente ofrece «protecciones de privacidad, seguridad y protección sin precedentes» integradas.

Meta afirma que «cada persona mantiene el control de su Muse y decide qué nivel de acceso le otorga» a su información; pero si estás introduciendo datos sobre tu vida cotidiana y tus proyectos de trabajo, ¿hasta qué punto es eso realmente cierto?

Muse puede establecer sus propias conexiones con servicios de terceros si hay una API pública disponible, como Stripe, Google Workspace y 1Password, lo cual suena tanto a una ganancia útil en eficiencia como a una pesadilla de seguridad a punto de ocurrir; supongo que tendremos que esperar para ver qué pasa.

Afortunadamente, al parecer Meta ya se está anticipando a los problemas iniciales de Muse, y señala en su publicación de lanzamiento que: «Muse puede cometer y seguirá cometiendo errores, pero esperamos que sean mucho menos frecuentes y causen mucho menos daño gracias a los sistemas de seguridad que hemos incorporado».

Dado el tan publicitado impulso de Zuckerberg para crear una «superinteligencia» (sea lo que sea que eso signifique), realmente espero que Meta tenga planes más ambiciosos para Muse, ya que sin duda el objetivo de una tecnología como esta es mejorar nuestras vidas; simplemente es evidente que necesitan hablar con personas reales.

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