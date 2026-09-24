Meta acaba de anunciar un Tamagotchi con IA: se llama Muse Charm

No es un Tamagotchi, pero la “una cosa más” de Mark Zuckerberg es igual de linda y, con suerte, mucho más funcional. Al final de la conferencia principal de Meta Connect 26 —después de las Meta VR Glasses y los Meta Ray-Ban Audio— se presentó el Muse Charm.

Se trata de un pequeño cuadrado plateado con una pantalla en la parte frontal y biseles negros más gruesos; el elemento central de la experiencia es la pantalla que muestra tu Muse personalizado. Probablemente se trate más bien de un «squircle» (una mezcla entre cuadrado y círculo) y tenía lo que parece ser una correa para la muñeca colgando de la parte inferior, lo que aparentemente indica que es fácil de llevar. Es importante destacar que no se usa puesto, y como no vimos botones, se trata de una pantalla táctil, tal vez una OLED o AMOLED.

A juzgar por las imágenes en pantalla, tenía un micrófono en la parte superior, lo que te permitía comunicarte con tu Muse desde cualquier lugar, poniendo así, literalmente, al ya muy popular asistente Muse en la palma de tu mano.

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Mark Zuckerberg se apresuró a señalar que el Muse Charm aún no está listo, pero la esperanza es que salga al mercado para las fiestas. Además, se trata de una categoría de dispositivos completamente nueva para Meta: un verdadero dispositivo portátil con IA, distinto de los lentes, enfocado por completo en las capacidades y la hoja de ruta futura de Muse.

¿Seguirá los pasos del Rabbit R1 o del Humane AI Pin y fracasará? Eso aún está por verse, pero Muse ya está demostrando ser un potente asistente personal de IA, basado únicamente en software y ultrapersonalizable. Incorporarlo a un dispositivo portátil, ojalá uno accesible, tal vez más barato que las gafas, podría ser una fórmula ganadora.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Poco después de la noticia, se anunció que Muse llegaría a Meta Glasses, lo que le otorgará capacidades multimodales tanto de voz como de percepción del mundo que te rodea. Además, la app Muse para macOS se podrá usar en la computadora, lo que permitirá que la IA —a la que puedes ponerle el nombre que quieras— realice tareas por ti.

El Muse Charm no parece ser multimodal y, al parecer, evita seguir el camino de Looki, ya que carece de cámara.

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Hay mucho más por venir, pero por ahora, mantente al tanto de TechRadar para todas las noticias de Meta Connect.

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