El modelo Gemini 4 Argon de Google acaba de llegar al selector de modelos Gemini; esto es lo que realmente significa para ti

El último modelo de IA de Google puede desentrañar millones de líneas de código y acelerar la investigación en computación cuántica, lo cual es genial si pasas tus tardes depurando enormes proyectos de software o avanzando en física teórica. Para el usuario promedio de Gemini, la enorme potencia del nuevo modelo Gemini 4 Argon plantea la pregunta: ¿para qué lo necesitas?

Google ha puesto Gemini 4 Argon a disposición de los suscriptores de Google AI Pro o Ultra en la app de Gemini. Solo tienes que seleccionarlo de la lista de modelos disponibles en la parte superior de la conversación. Google se jacta del razonamiento avanzado del modelo, su capacidad para resolver problemas en múltiples pasos y otras mejoras que ofrece esta sofisticada IA, pero es un poco excesivo para algo tan sencillo como ayudar a escribir un correo electrónico.

Que Argon pueda superar a sus predecesores en pruebas de rendimiento complejas es menos interesante que averiguar qué hacer con toda esta potencia adicional de IA. A medida que los modelos de IA se vuelven cada vez más especializados, es posible que nos estemos acercando a un punto en el que la tecnología avanza más rápido que la capacidad de las personas para entender por qué la necesitan.

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Ponle un gran problema al modelo más grande

(Image credit: Shutterstock/mundissima)

Sin duda, Gemini 4 Argon tiene usos potenciales, por ejemplo, en el análisis de información compleja dispersa en varios archivos. Imagina comparar tres pólizas de seguro médico con diferentes deducibles, primas, exclusiones de cobertura y límites de gastos de bolsillo. Un modelo Gemini común ya puede resumir las pólizas, pero el razonamiento avanzado de Argon podría resultar valioso al calcular cómo diferentes combinaciones de gastos médicos afectarían el costo total anual. Sería ideal para analizar todo tipo de escenarios potenciales de atención médica, dar seguimiento a múltiples variables que interactúan entre sí, identificar excepciones relevantes y calcular sus consecuencias.

El mismo principio se aplica a cualquier otro proyecto complejo, como renovar una casa y pedirle al modelo que evalúe los presupuestos de los contratistas, los costos de los materiales y los planos arquitectónicos en busca de inconsistencias y posibles sobrecostos. Argon 4 podría ayudar a determinar cómo una inspección eléctrica retrasada afecta varios trabajos posteriores y el presupuesto general.

También podría ser útil para aprender materias académicas complejas que incorporan muchos conceptos interconectados, como las matemáticas avanzadas. Todo eso, sin embargo, solo es potencialmente mejor que usar simplemente los modelos menos potentes. Determinar cuándo es necesario Argon 4 podría ser tan complicado como los mismos proyectos para los que el modelo es más adecuado.

IA que sobreanaliza

A veces resulta ridículo que Google esté desarrollando modelos capaces de afrontar extraordinarios desafíos científicos y de ingeniería, para después colocarlos en la misma interfaz que la gente utiliza para pedir recetas de hot cakes. La tecnología se vuelve cada vez más sofisticada, pero las razones para elegir un modelo sobre otro siguen siendo poco claras.

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Esto no es exclusivo de Google. OpenAI y Anthropic también tienen modelos increíblemente potentes que parecen poco adecuados para el usuario promedio. El modelo más potente no siempre será el más útil. Pedirle a Gemini que reescriba un correo o sugiera ideas para la cena probablemente no requiera las capacidades de razonamiento adicionales de Argon. Un modelo más rápido podría ofrecer una respuesta igual de útil en menos tiempo. Incluso los ejemplos más complicados no necesariamente están fuera del alcance de los modelos convencionales de Gemini. La ventaja de Argon tendría que estar en su capacidad para manejar combinaciones de restricciones inusualmente complejas.

El desafío para Google es que los usuarios no pueden identificar fácilmente qué tareas justifican recurrir a un modelo más potente. En ese caso, el selector de modelos se convierte en una molestia, en lugar de una función útil.

Por ahora, la mayoría de los usuarios de Gemini deberían quedarse con los modelos menos exigentes y reservar Gemini 4 Argon para las tareas que les resulten difíciles. Al parecer, Argon 4 es un logro técnico extraordinario, con enormes beneficios potenciales en ciertas áreas de investigación, pero no necesito algo capaz de resolver problemas de computación cuántica en mi día a día. Los desarrolladores de IA se han vuelto muy buenos para crear modelos capaces de realizar trabajos extraordinarios, pero el logro más impresionante sería explicar cuándo realmente los necesitan las personas comunes.

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