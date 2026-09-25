Los nuevos y un poco inquietantes avatares Gemini Live de Google buscan que los bots de soporte en línea parezcan más humanos

Gemini 3.8 Live ahora incluye avatares personalizados que acompañan la voz de la IA

Los avatares se pueden utilizar para el servicio al cliente, la capacitación y mucho más

Gemini 3.8 Live puede cambiar automáticamente entre 97 idiomas

Google ha dado a conocer su más reciente modelo Gemini 3.8 Live, y con él llegan avatares que puedes seleccionar para que parezca más que estás hablando con un ser humano. Más o menos.

Todo esto es posible gracias a una combinación de las capacidades de voz en tiempo real de Gemini y la generación de video de baja latencia, por lo que parece que el avatar que elijas está sincronizando los labios con el texto que Gemini te está leyendo.

El investigador científico Shuo-yiin Chang y el ingeniero de software CJ Zheng dijeron que ahora parece que la IA tiene una «presencia visual» mucho mayor... ¿eso es... bueno?

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Gemini ahora adopta la apariencia del avatar que elijas con Gemini 3.8 Live

Los avatares están diseñados específicamente para usuarios corporativos, pero en lugar de que los empleados de una empresa se comuniquen con un avatar para realizar su trabajo, Google lo ve más bien como una forma de mostrar las posibilidades que existen para los usuarios finales de sus clientes. En otras palabras, los avatares podrían utilizarse para el servicio al cliente, como recepcionistas, en capacitación y más.

Desde el lanzamiento, las empresas podrán elegir entre una biblioteca de avatares predefinidos, pero también podrán crear avatares personalizados que se adapten a la identidad de marca de la empresa, por ejemplo, con un logotipo relevante en su uniforme.

En cuanto a la seguridad, Google afirma que los videos de sus avatares incluyen la marca de agua SynthID para verificar que, efectivamente, son generados por IA. «Esta marca de agua imperceptible se integra directamente en la salida de audio y video, lo que ayuda a garantizar que el contenido generado por IA siga siendo detectable para minimizar la desinformación y las atribuciones erróneas», escribió la empresa.

En una publicación separada, Google también reveló que Gemini 3.8 Live ahora es compatible con 97 idiomas y cuenta con cambio automático de idioma para que las conversaciones multilingües sean más fluidas. Una versión más avanzada de ese modelo, 3.8 Live Extended Thinking, superó a GPT-Live-1 Astra y a Grok Voice Think Fast 2.0 en múltiples pruebas de rendimiento, al tiempo que resultó más económico de operar por hora de audio de entrada.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.