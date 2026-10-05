Si estás en los planes gratuito o Plus de Google AI, estás a punto de perder el acceso a algunos modelos de Gemini; estos son los cambios

Google está cambiando el acceso a los modelos en Gemini

Los mejores modelos ya no estarán disponibles en los planes gratuito y Plus

Estas actualizaciones entrarán en vigor a partir del 9 de octubre

Google está modificando el acceso a sus modelos de IA Gemini para usuarios individuales según la cantidad que pagues cada mes, y serán aquellos con el plan Plus más económico y los del nivel gratuito quienes saldrán perdiendo a partir de la próxima semana.

Según un documento de soporte actualizado (vía 9to5Google), si no tienes una suscripción de IA para Gemini, solo podrás usar el modelo Flash-Lite (3.5) de «respuestas rápidas». Los modelos Flash (3.6) de «ayuda general» y Pro (3.1) de «razonamiento avanzado» ya no estarán disponibles.

Si estás en el plan AI Plus de $4.99 / £4.49 / AU$7.99, perderás acceso a Pro (3.1), pero aún podrás utilizar Flash (3.6). No hay cambios en los niveles más caros, AI Pro y AI Ultra, excepto que AI Pro incorporará el modo Deep Think, que maximiza el razonamiento paralelo a cambio de sacrificar algo de velocidad.

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Estate atento a un mensaje dentro de la app Gemini o en tu bandeja de entrada si te verás afectado por los cambios. Google indica que las restricciones del nivel gratuito se aplicarán a partir del viernes 9 de octubre, mientras que los usuarios de AI Plus recibirán un correo electrónico informándoles sobre el calendario.

Límites de uso

Si quieres un selector de modelos como este, tendrás que pagarlo (Image credit: Future)

Anteriormente, los planes de Gemini AI se diferenciaban por los límites de uso: todos tenían acceso a los mismos modelos, pero con un número variable de consultas. Ahora hay restricciones adicionales, basadas en la disponibilidad de los modelos.

Es difícil precisar los límites exactos de uso: dependen de «la complejidad de tu solicitud, las funciones que utilices y la duración de tu chat», afirma Google, y agrega que «los usuarios de pago tienen límites más altos que los usuarios sin una suscripción a Google AI». Los límites de uso se actualizan cada cinco horas, y también hay límites semanales.

Esta medida alinea más a Gemini con lo que ofrece ChatGPT. OpenAI también limita el acceso a los modelos según cuánto pagas cada mes; además, su forma de gestionar el uso difiere un poco de la de Google: en lugar de una sola asignación, existen límites de uso para diferentes modelos, tipos de consultas y modos de razonamiento.

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Sabemos que la computación de IA no es barata, así que es de suponer que Google ha hecho sus cálculos y ha decidido que puede ahorrar algo de dinero con las nuevas restricciones —y tal vez convencer a algunas personas más de que se suscriban.

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