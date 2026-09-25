Microsoft reinventa Copilot con nuevas funciones de IA para trabajar, crear y automatizar

¡La espera terminó! Una nueva versión de Copilot diseñada para conectar las herramientas que las personas utilizan en su trabajo con nuevas capacidades para construir, personalizar y escalar soluciones de IA llegó.

La aplicación de Copilot incorpora tres nuevas capacidades principales: Home, Code y Autopilot. Home funciona como el nuevo punto de partida, donde Chat y Cowork se reúnen en un mismo espacio y se integran con las herramientas de Office. Code permite crear soluciones personalizadas mediante lenguaje natural, mientras que Autopilot funciona como un agente personal persistente que puede continuar trabajando incluso cuando el usuario no está frente a su computadora.

Home y Code comenzarán a desplegarse en el programa Frontier durante las próximas semanas, mientras que Autopilot llegará a una vista previa privada a finales de septiembre.

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Home reúne Chat y Cowork

Home es el nuevo punto de partida de Copilot y reúne Chat y Cowork en un solo lugar. Desde aquí, los usuarios pueden revisar actividades recientes, recibir sugerencias sobre las tareas en las que Copilot puede ayudar y retomar trabajos justo donde los dejaron.

Chat está pensado para preguntas rápidas, consultas, creación de borradores y mantenerse informado. Cowork, por su parte, permite delegar trabajos completos: el usuario define una tarea y Copilot la ejecuta de principio a fin para entregar un resultado terminado, como una respuesta a una RFP, un kit de lanzamiento, un informe para clientes o un paquete de cierre financiero.

Microsoft también anticipa que, posteriormente, los usuarios no tendrán que elegir entre estos modos. Bastará con indicar qué necesitan conseguir y Copilot decidirá si el trabajo debe realizarse mediante Chat, Cowork o Code.

Word, Excel y PowerPoint llegan a Copilot

Microsoft también integra las capacidades de Word, Excel y PowerPoint directamente en Copilot mediante Office en Copilot.

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Desde Home, los usuarios podrán pedirle a Copilot que redacte un resumen de lanzamiento, modele un presupuesto, prepare una presentación o trabaje con un archivo que ya utiliza su equipo. El resultado será un documento, libro de trabajo o presentación real y editable, disponible para todo el equipo.

Los cambios también permanecen sincronizados entre Copilot y las aplicaciones de Office. Los usuarios pueden refinar el contenido desde la conversación o mencionar a un compañero para que sus modificaciones aparezcan conforme las realiza.

En PowerPoint, Copilot puede mantener las presentaciones dentro de la identidad de marca de manera automática, además de permitir ajustes en diapositivas e imágenes o la aplicación rápida de plantillas personalizadas.

En Excel, los usuarios pueden revisar qué cambió y por qué cuando Copilot u otro colaborador modifica un archivo, mientras que Copilot también puede recomendar el gráfico más adecuado para visualizar los datos.

Microsoft 365 también incorpora habilidades especializadas, como funciones financieras en Excel y legales en Word, además de flujos de trabajo reutilizables y específicos para determinados roles.

Code permite crear soluciones con lenguaje natural

Code busca ampliar la creación de soluciones más allá del ámbito exclusivo de los desarrolladores. Mientras que el archivo —un documento, una hoja de cálculo o una presentación— ha sido tradicionalmente la unidad de trabajo del conocimiento, Code añade un nuevo elemento: pequeñas soluciones diseñadas específicamente para realizar tareas.

Los usuarios pueden describir en lenguaje natural una aplicación, un rastreador, un panel de control, una automatización o un flujo de trabajo, y Copilot se encarga de elegir un enfoque y construirlo.

Entre las posibilidades se encuentran widgets persistentes de escritorio, paneles interactivos para explorar datos y probar resultados, así como aplicaciones internas alojadas en la nube que pueden compartirse con un equipo.

Code utiliza la misma tecnología subyacente que GitHub Copilot, funciona en un entorno sandbox y puede alojarse de manera segura dentro del inquilino de una organización. Además, Microsoft IQ proporciona el contexto del trabajo y los plugins se sincronizan automáticamente.

Code se desplegará en Frontier a finales de septiembre, con una disponibilidad más amplia en las próximas semanas. También llegará a una vista previa para suscriptores Premium y Pro de Microsoft 365 a finales de este año.

Microsoft Copilot Managed Runtime

Para facilitar la ejecución segura de las soluciones creadas con Code, Microsoft presentó Copilot Managed Runtime, una infraestructura de alojamiento que permite ejecutar código dentro del entorno Microsoft 365 de una empresa.

La infraestructura está gobernada por el departamento de TI, pero busca facilitar que los demás usuarios puedan compartir aplicaciones con sus compañeros, conectarlas con datos en tiempo real y acceder a ellas desde cualquier lugar.

La misma infraestructura permite aplicaciones integradas en Cowork, Code y Copilot Studio, además de estar disponible para desarrolladores externos y profesionales. Copilot Managed Runtime ya se encuentra en vista previa y también será accesible desde Code.

Autopilot trabaja incluso cuando el usuario no está conectado

Autopilot, anteriormente conocido como Scout, es el nuevo compañero digital de Copilot. Los usuarios pueden darle un nombre, un rol y un objetivo para que trabaje de manera autónoma.

El agente puede revisar canales, seguir conversaciones, ejecutar trabajos recurrentes y retomar proyectos días después sin necesidad de recibir una nueva instrucción.

Microsoft pone como ejemplo la gestión de un proceso completo de revisión de proveedores. Autopilot puede elaborar el calendario y el plan de trabajo, gestionar preparativos, reuniones y seguimientos y contactar con las personas involucradas para solicitar actualizaciones.

Al estar alojado en la nube, Autopilot puede continuar funcionando mientras el usuario duerme o se concentra en otras tareas, sin requerir una supervisión constante.

El agente cuenta con su propia identidad, memoria, computadora y espacio de trabajo dentro del inquilino de la organización. También está construido sobre Microsoft IQ y aparece en los lugares donde los empleados ya trabajan, como Teams, Outlook, chats, canales y documentos.

Los usuarios establecen los objetivos y límites, mientras Autopilot se encarga del trabajo y mantiene informado al usuario.

Microsoft IQ amplía el contexto empresarial de Copilot

Copilot utiliza Microsoft IQ como plataforma unificada de inteligencia para IA empresarial, conectando la forma en que funciona una organización con el conocimiento que posee en una vista en tiempo real, gobernada y segura.

Microsoft también amplió el contexto empresarial disponible para Copilot mediante Fabric IQ, que incorpora información confiable de los datos de las organizaciones, incluidos más de 20 millones de modelos semánticos de Power BI.

Fabric IQ ya fundamenta Chat y Cowork, mientras que su integración con Code llegará próximamente mediante Frontier.

Durante el próximo mes también comenzará el despliegue en vista previa pública de la integración con datos y flujos de trabajo de Dynamics 365 y Power Platform. Esto permitirá, por ejemplo, que cuando una persona de ventas trabaje en una propuesta, Copilot pueda incorporar directamente información como el historial de acuerdos y los tickets de soporte.

Los plugins también ampliarán las capacidades de Copilot al reunir habilidades, conectores y otras herramientas para completar más flujos de trabajo sin abandonar las aplicaciones habituales.

Microsoft desplegará esta capacidad en todas las superficies durante las próximas semanas y creará un nuevo registro de plugins que reunirá herramientas de Microsoft, socios y desarrolladores en un catálogo unificado.

Nuevas herramientas para controlar el gasto en IA

Microsoft también presentó nuevas capacidades de FinOps para IA, destinadas a ayudar a las organizaciones a gestionar el gasto y optimizar el valor que obtienen de Copilot y sus agentes.

Para tareas cotidianas como respuestas, primeros borradores, resúmenes y análisis, una licencia de suscripción de usuario (USL) incluye Copilot en Chat, Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams, además de selección de modelos y nuevas capacidades.

Auto forma parte de este modelo y evalúa la precisión, velocidad y costo de cada solicitud para seleccionar el modelo más adecuado.

El trabajo con agentes utiliza un esquema diferente. La facturación basada en el uso (UBB) permite elegir modelos y ajustar la relación entre costo y valor. Cowork, Code y Autopilot, así como modelos frontera como Astra y Fable, funcionan bajo este esquema.

En Agent 365, la gestión de costos se ampliará más allá de las APIs de Cowork y Work IQ para incluir Code y Copilot Managed Runtime. El soporte para agentes integrados en Microsoft Copilot Studio está previsto para octubre.

Los administradores podrán gestionar políticas de gasto a escala, establecer flujos de aprobación y determinar qué familias de modelos están disponibles para distintos grupos de usuarios. Los líderes empresariales también podrán analizar qué tareas de Cowork generan mejores resultados y decidir dónde mantener, ampliar u optimizar su uso.

Por su parte, los usuarios podrán consultar directamente en Microsoft Copilot su consumo de créditos, saldo restante e historial de uso.

Lo que viene para Copilot

Microsoft también adelantó algunas de las próximas funciones de Copilot.

Una de ellas será Today, un centro de mando personalizado y proactivo dentro de Home que reunirá información del correo, calendario, hilos de Teams, reuniones y tareas. La herramienta mostrará lo que el usuario se perdió, qué necesita atención inmediata y qué puede esperar.

Today podrá preparar borradores, proponer cambios de horario y recordar seguimientos pendientes con el contexto necesario para ponerse al día.

La función entrará en vista previa privada en octubre dentro de Copilot y posteriormente llegará a Outlook y Teams.

Microsoft también prepara la posibilidad de invocar @Copilot en Teams, con lo que todo un equipo podrá aprovechar el contexto compartido y los permisos de un canal, chat grupal o reunión.

Por ejemplo, al preguntar por qué se tomó una decisión de producto, Copilot podrá consultar el contexto de diferentes conversaciones sin que los usuarios tengan que buscarlo o volver a explicarlo. Si la decisión afecta a fabricación, empaquetado y lanzamiento, Copilot podrá preparar una revisión multifuncional con dependencias, responsables, preguntas abiertas y decisiones pendientes.

La capacidad de @Copilot llegará a una vista previa privada en Teams a finales de septiembre.

Microsoft señala que estos anuncios representan solo el comienzo de la nueva etapa de Copilot. Las nuevas capacidades comenzarán a desplegarse mediante el programa Frontier, mientras que la compañía continuará incorporando funciones para hacer que Copilot sea más personalizado y proactivo.

Además, Microsoft adelantó que presentará más novedades durante Microsoft Ignite, que se celebrará del 17 al 20 de noviembre en San Francisco y online.