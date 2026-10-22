Google Cloud incorpora modelos de OpenAI a su catálogo de inteligencia artificial

¡OpenAI llega a Google Cloud con modelos que se integran a su catálogo centralizado de modelos de IA: Model Garden! Pero no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

Esto convierte a Google Cloud en el único proveedor de nube a hiperescala que ofrece acceso a los tres principales LLMs de código cerrado, junto con más de otros 200 modelos —propios, de terceros y de código abierto— en una plataforma de IA empresarial unificada.

Google Cloud siempre se ha caracterizado por ofrecer opciones, una gobernanza de nivel empresarial y una relación precio-rendimiento líder en el mercado. Este anuncio se basa en esos pilares de apertura y capacidad de elección, brindando a los clientes la flexibilidad necesaria para ejecutar cargas de trabajo basadas en agentes utilizando los modelos e infraestructuras de su preferencia, a fin de lograr el equilibrio óptimo entre costo, capacidades y rendimiento.

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«Google Cloud es una plataforma de confianza para los desarrolladores y las empresas que crean agentes de IA, desarrollan software y ponen la IA en funcionamiento. Esta colaboración constituye un paso importante para poner nuestros modelos más avanzados, así como Codex, a disposición de los usuarios allí donde ya están desarrollando sus proyectos; esto les brinda aún más opciones sobre cómo utilizar la IA de vanguardia, a medida que hacemos crecer juntos el ecosistema de agentes», afirmó Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI.

«Nos centramos en ofrecer a los clientes una amplia selección de modelos, incluidos los de OpenAI, para que puedan elegir el modelo adecuado para cada tarea, lo que contribuye a lograr una calidad óptima y reducir los costes», afirmó Thomas Kurian, director ejecutivo de Google Cloud.

El modelo adecuado para cada carga de trabajo

Al incorporar los modelos más recientes de OpenAI al Model Garden , ofrecemos a los equipos opciones que abarcan todo el espectro de cargas de trabajo empresariales. En cuanto a los modelos de OpenAI:

GPT Astra: diseñado para tareas exigentes que abarcan la programación, el uso de computadoras, labores profesionales y la investigación científica.

diseñado para tareas exigentes que abarcan la programación, el uso de computadoras, labores profesionales y la investigación científica. GPT 6.1 Sol: inteligencia cercana al nivel «Astra» a un menor costo, aplicada a la programación mediante agentes, el uso de computadoras y el trabajo profesional.

inteligencia cercana al nivel «Astra» a un menor costo, aplicada a la programación mediante agentes, el uso de computadoras y el trabajo profesional. GPT 6.0 Luna: un modelo rápido y rentable para el trabajo diario a gran escala.

Utilizando la plataforma, los clientes pueden seleccionar y cambiar dinámicamente el modelo óptimo para cualquier caso de uso en función del rendimiento, la latencia y la eficiencia de costos sin dependencia arquitectónica ni contratos de proveedores separados. Los desarrolladores obtienen la libertad de construir con cientos de opciones en Model Garden . Dado que los modelos de OpenAI se gestionan directamente a través de Google Cloud Marketplace, todo el uso aparece en una única factura de Google Cloud, se descuenta de los compromisos de nube existentes y computa para los Planes de Ahorro Flexible (FSP) entre los distintos proveedores de modelos.

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Gobierno de datos y seguridad empresarial integrados

Escalar la IA generativa nunca debería implicar comprometer el cumplimiento normativo o la seguridad. Diseñada desde cero para la gobernanza empresarial, la plataforma Gemini cuenta hoy con la confianza de organizaciones líderes a nivel mundial. Google Cloud garantiza que la ejecución de cualquier carga de trabajo —ya sea de terceros o de OpenAI— cumpla con los estándares empresariales más rigurosos:

Perímetros de datos estrictos: las instrucciones (prompts), el contexto y los resultados del cliente permanecen íntegramente dentro de su perímetro de datos designado y nunca se utilizan para entrenar modelos base; próximamente, estarán disponibles próximamente opciones de retención cero de datos (Zero Data Retention, ZDR).

las instrucciones (prompts), el contexto y los resultados del cliente permanecen íntegramente dentro de su perímetro de datos designado y nunca se utilizan para entrenar modelos base; próximamente, estarán disponibles próximamente opciones de retención cero de datos (Zero Data Retention, ZDR). Límites de acceso aislados: los modelos de OpenAI se ejecutan en una infraestructura dedicada de Google Cloud, con la incorporación, próximamente, de la computación confidencial (Confidential Compute). Todas las consultas se dirigen a través de puertas de enlace (gateways) aisladas y reforzadas, lo que garantiza que el tránsito de datos permanezca estrictamente dentro del entorno seguro de Google Cloud y que los proveedores de modelos externos no tengan acceso no autorizado al entorno en la nube del cliente.

los modelos de OpenAI se ejecutan en una infraestructura dedicada de Google Cloud, con la incorporación, próximamente, de la computación confidencial (Confidential Compute). Todas las consultas se dirigen a través de puertas de enlace (gateways) aisladas y reforzadas, lo que garantiza que el tránsito de datos permanezca estrictamente dentro del entorno seguro de Google Cloud y que los proveedores de modelos externos no tengan acceso no autorizado al entorno en la nube del cliente. Auditoría e identidad unificadas: toda interacción entre agentes y modelos se realiza bajo una identidad autenticada, lo que proporciona a los administradores de TI visibilidad integral, protección mediante VPC Service Controls y un registro de auditoría unificado en todo el entorno de la organización.

Primeros pasos

Los modelos GPT Astra, GPT 6.1 Sol y GPT 6.0 Luna de OpenAI ya están disponibles en versión preliminar privada para determinados clientes empresariales a través del catálogo de modelos («model garden») de Google Cloud, y próximamente se añadirán más.

A partir de hoy, los clientes pueden crear soluciones utilizando estos modelos a través de las API de Google Cloud y conectar sus flujos de trabajo locales —basados ​​en la CLI de Codex y en aplicaciones de escritorio— directamente a la plataforma Gemini para realizar inferencias.

Próximamente, los modelos de OpenAI estarán disponibles en Gemini para empresas de Google Cloud y en Google Antigravity, ofreciendo a los clientes empresariales y a los desarrolladores flexibilidad en la elección de modelos, así como el modelo más adecuado para cada tarea.