Google añade nuevas herramientas de IA a Gemini para ayudar a las pequeñas empresas

¡Atención! Google presentó nuevas herramientas en Gemini enfocadas en ayudar a los dueños de pequeñas empresas a agilizar sus actividades cotidianas, simplificar procesos y concentrarse más en el crecimiento de sus negocios.

Las novedades incluyen un espacio centralizado para gestionar distintas necesidades del negocio, herramientas para crear materiales visuales consistentes con la identidad de marca y funciones que transforman datos financieros en información más clara y útil para la toma de decisiones.

Actualmente, decenas de millones de propietarios de pequeñas empresas utilizan Gemini para explorar nuevos productos, gestionar comentarios de clientes y analizar el desempeño de sus negocios. Con estas actualizaciones, Google busca facilitar el acceso a herramientas de inteligencia artificial que apoyen a los emprendedores en diferentes etapas de su operación.

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Un espacio centralizado para gestionar el negocio

Gemini para pequeñas empresas reúne herramientas para desarrollar una marca, analizar las finanzas, comprender mejor a los clientes y realizar otras tareas cotidianas desde un mismo lugar.

Además, los usuarios podrán conectar Gemini con herramientas de Google, como Perfil de Negocio de Google, Google Ads y Google Workspace, así como con aplicaciones de terceros, entre ellas Adobe, Canva, Dropbox, Shopify, Wix, Zoho y Xero. Estas integraciones buscan facilitar el trabajo con las herramientas que los negocios ya utilizan.

Contenido visual que refleja la identidad de cada marca con Nano Banana 2.1

Con las nuevas funciones, los emprendedores podrán compartir con Gemini elementos de su identidad visual, como su sitio web, manual de marca, tipografías y paletas de colores.

Al combinar esta información con Nano Banana 2.1, podrá crear recursos visuales para lanzamientos de productos y campañas de marketing que mantengan una identidad coherente. Una vez definido el estilo, los usuarios podrán reutilizarlo para generar nuevos materiales sin tener que proporcionar las mismas indicaciones en cada ocasión.

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Información financiera más fácil de entender

Gemini también permitirá convertir hojas de cálculo, recibos y registros de compras en gráficos financieros e informes interactivos en cuestión de segundos.

De esta manera, los propietarios de pequeños negocios podrán explorar sus datos de forma más accesible e identificar información relevante para comprender mejor el desempeño de sus operaciones y apoyar sus decisiones financieras.

Estas experiencias muestran cómo la inteligencia artificial puede apoyar distintas necesidades de los negocios, desde la comunicación y el marketing hasta la organización de información y la relación con los clientes.

Con estas novedades, Google continúa desarrollando herramientas de inteligencia artificial orientadas a facilitar el trabajo cotidiano de los emprendedores, para que puedan dedicar más tiempo a desarrollar sus ideas y hacer crecer sus negocios.