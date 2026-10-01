Meta presenta una nueva plataforma empresarial para ayudar a las empresas a aprovechar el potencial de su inteligencia artificial

Meta presenta una nueva plataforma para brindar a las empresas acceso a una variedad de herramientas de inteligencia artificial

La oferta incluye acceso a Muse Agent, Meta Business Agent, Muse API y Muse Code

Zuckerberg anuncia al nuevo director ejecutivo de plataformas empresariales, contratado de MongoDB

Más allá de simplemente automatizar y facilitar todos los aspectos de tu vida personal, Meta ahora quiere brindar a las empresas acceso a sus modelos líderes de inteligencia artificial para ayudar a impulsar el crecimiento y la productividad.

La nueva Meta Enterprise Platform de la empresa ofrecerá acceso a Muse Agent, Meta Business Agent, Muse API y Muse Code para empresas y desarrolladores.

“Meta ya presta servicio a miles de millones de personas a gran escala y ayuda a cientos de millones de empresas a llegar a sus clientes. Hoy lanzamos el siguiente pilar importante de nuestro negocio, Meta Enterprise Platform, para ayudar a las empresas a utilizar la IA para crecer y transformarse de nuevas maneras”, dijo el director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, en el anuncio.

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Meta ofrece tecnología de inteligencia artificial a las empresas

El anuncio también incluyó la afirmación de Zuckerberg de que la empresa ofrece «fortalezas que pocas otras empresas tienen», entre las que se incluyen «modelos avanzados, agentes líderes, infraestructura a gran escala y años de trabajo en estrecha colaboración con muchas empresas».

Meta Muse y Meta Business Agent son las últimas incorporaciones a la gama de agentes de IA de Meta. Business Agent se presentó el 3 de junio de 2026, promocionado como un agente de IA «que permite a cada empresa atender a cada cliente como si contara con un equipo infinito detrás».

El 8 de septiembre se presentó Muse como un agente personal de IA, pero en este caso la herramienta se está reorientando como un asistente para pequeñas empresas, que se ofrece junto con el agente de programación de Meta y la API de Muse.

Como parte de la iniciativa para ofrecer un mayor acceso a la IA a las empresas, Zuckerberg también anunció que el exdirector ejecutivo de MongoDB, Chirantan Desai, se incorporaría a Meta como su nuevo director de la plataforma empresarial.

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“En los próximos años, la IA redefinirá de manera fundamental la forma en que las organizaciones de todos los tamaños innovan, crecen, atienden a los clientes y llevan a cabo sus operaciones comerciales”, afirmó Desai en un comunicado. «Meta tiene un papel único que desempeñar, ya que está reuniendo modelos avanzados y agentes líderes con un historial comprobado de ayudar a millones de anunciantes y a cientos de millones de empresas a crecer.

“Meta Enterprise Platform se enfocará en convertir su conjunto de tecnologías de IA en productos y servicios que las empresas puedan implementar en sus propios negocios. Al igual que con Muse, la seguridad y la privacidad están integradas en los productos empresariales de Meta desde el principio. Nuestro objetivo es hacer de Meta el lugar al que acudan las empresas para hacer crecer sus negocios. Estoy increíblemente agradecido por esta oportunidad y espero con entusiasmo trabajar con nuestros clientes en este camino”, concluyó Desai.

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