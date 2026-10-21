Apple Music presenta una nueva identidad visual inspirada en las vibraciones del sonido

¡Atención! Apple Music renovó su identidad bajo el concepto "Made by Sound", una propuesta que transforma el sonido en imágenes mediante un proceso de experimentación con vibraciones físicas.

El proyecto incluye un nuevo logotipo, un ícono de nota musical y una firma sonora propia.

Para desarrollar esta identidad, Apple Music reprodujo una composición musical a través de un transductor, un dispositivo que convierte las señales de audio en vibraciones físicas. El equipo colocó el dispositivo en un recipiente poco profundo con aceite mineral, donde las vibraciones generaron ondas, ondulaciones y refracciones en el líquido. Estas formas se filmaron y posteriormente se utilizaron para dar forma al diseño final.

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Fred again.. colaboró en la creación de la identidad sonora

El proyecto requirió meses de experimentación y contó con la colaboración de Fred again.., uno de los mejores productores musicales del mundo, y NEST Acoustics.

En conjunto, trabajaron con las notas individuales de la composición musical que dio origen tanto a las imágenes de la nueva identidad como a la firma sonora de Apple Music.

La nueva identidad llegará a los contenidos y productos de Apple Music

La nueva imagen comenzará a aparecer esta semana en los contenidos originales y la programación de eventos de Apple Music. Posteriormente, se extenderá a sus campañas, productos y experiencias.

Apple Music adelantó el nuevo logotipo a finales del mes pasado como parte de la campaña de Apple Music Hall, su nuevo recinto para música en vivo en Londres.

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Con Made by Sound, Apple Music presenta una identidad que utiliza las vibraciones musicales como punto de partida para construir un lenguaje visual y sonoro propio.