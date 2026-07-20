Apple está subiendo los precios de Apple Music y Apple One, y culpa a los "costos crecientes de las licencias"; esto es lo que pagarás ahora

Los precios están subiendo en casi todos los planes de Apple Music

También hay algunos ajustes en los precios de Apple Music

Estas son las primeras subidas de precios que vemos desde octubre de 2022

Apple Music es el último paquete de suscripción en sufrir un aumento de precio, lo que deja a los usuarios con la opción de pagar más o perder el acceso a la parte de streaming de su biblioteca. El paquete combinado Apple One, que incluye Apple Music, ahora también cuesta más.

Según informa Music Business Worldwide (vía Engadget), la razón que da Apple es el "aumento de los costos de las licencias". Es la primera subida de precio que vemos para esta suscripción en particular desde octubre de 2022. A continuación se detallan los nuevos precios mensuales:

Swipe to scroll horizontally Nuevos precios de Apple Music Header Cell - Column 0 US UK Australia México Individual $11.99 (up $1) £11.99 (incrementó £1) AU$14.99 (incrementó AU$2) $139 incrementó 10$ Familiar $19.99 (up $3) £19.99 (incrementó £3) AU$23.99 (incrementó AU$4) $75 incrementó 6$ Estudiante $6.99 (up $1) £5.99 (sin cambios) AU$7.99 (incrementó $1) $239 incrementó 40$

Los aumentos de precio de Apple One no están tan claros, ya que no se pueden consultar tan fácilmente en el sitio web de Apple. Parece que el plan Apple One Family ahora cuesta 27,95 dólares (un aumento de 2 dólares) / 24,95 dólares australianos (sin cambios) al mes, y el plan Apple One Premier ahora cuesta 39,95 dólares (también un aumento de 2 dólares) / 52,95 dólares australianos (un aumento de 3 dólares australianos), aunque el plan Apple One Individual se ha mantenido en 19,95 dólares / 24,95 dólares australianos. A nivel internacional, es probable que se produzcan aumentos de precios similares.

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Esto ocurre en un momento en que todo lo relacionado con la tecnología se está encareciendo, desde las computadoras portátiles hasta los servicios de streaming. La explosión en la demanda de recursos de inteligencia artificial ha disparado el precio de la memoria y el almacenamiento, y eso sigue teniendo un efecto dominó en todos los ámbitos.

Pérdida de control

Por supuesto, Apple no es, ni mucho menos, la primera empresa en subir los precios de sus suscripciones, pero esto nos recuerda los inconvenientes del modelo de alquiler digital. En cuanto dejas de pagar, pierdes el acceso; así que, si necesitas un servicio, no tienes más remedio que aceptar el precio más alto.

Las reacciones en línea también se han centrado principalmente en esto: «A veces ni siquiera se trata del costo», escribe un usuario de Reddit. « Se trata de la pérdida de control sobre tus finanzas. Las empresas pueden subir sus precios cuando quieran». Pocos comentaristas parecen dispuestos a dejar Apple Music, aunque muchos señalan los miles de millones que Apple tiene en el banco.

Apple Music no cuenta con un plan gratuito como el de Spotify, pero supera a todos los demás servicios de streaming de música en cuanto al soporte que ofrece para archivos locales. Si tienes suficientes MP3 y CD copiados, puedes usarlo perfectamente sin una suscripción.

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Como hemos mencionado recientemente, Apple está vendiendo cada vez más sus productos de software a través de pagos recurrentes en lugar de una tarifa única fija, y una de las razones es que resulta más rentable —y aumenta la probabilidad de que los usuarios sigan pagando—.

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