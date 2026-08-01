Encontré mi iPod nano del 2006 mientras hacía limpieza y, sinceramente, creo que hemos perdido algo hermoso en la era del streaming

He tenido una cuenta Premium de Spotify desde hace tanto tiempo que he tenido que lidiar con varias subidas de precio respecto a mi plan de suscripción original, que era fijo.

A lo largo de esos años, la plataforma de streaming ha marcado cómo y qué música escuchaba, en su mayoría para bien, aunque en algunos aspectos también para mal; tal vez sea por la etapa de mi vida en la que me encuentro, pero ya no siento la música como antes.

Así que cuando recientemente redescubrí mi iPod nano en un cajón mientras hacía limpieza, fue justo el impulso que este cansado amante de la música necesitaba.

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El modelo en cuestión era el iPod nano (2006) en negro, y por más que lo intentaba, no podía recordar cuándo había sido la última vez que lo había usado.

Saqué mi viejo reproductor portátil de su funda de tela que se estaba desintegrando y me empapé de esa dosis de nostalgia, pasando mis dedos por su carcasa de aluminio y su rueda.

Tenía que saber qué música había agregado con tanto esmero a los 8 GB de memoria flash, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado.

Después de buscar insistentemente, encontré el cable de carga de 30 pines a USB que necesitaba y, al cabo de un momento, como era de esperarse, mi nano volvió a la vida...

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(Image credit: Tim Coleman)

La cápsula del tiempo que necesitaba

2015. Ese era el período más reciente de la música y las listas de reproducción en mi iPod nano. ¿De verdad había pasado más de una década desde la última vez que había usado un reproductor multimedia portátil y me había pasado exclusivamente al streaming de Spotify?

Mis álbumes, y más específicamente mis listas de reproducción, abarcaban desde 2011 hasta 2015, siendo la mayoría anteriores a 2013 —el año en que nació mi primer hijo—. En aquel entonces (antes de tener hijos), claramente me gustaban tres géneros: música electrónica, alternativa y gospel cristiano.

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