Cuatro años después de su prematura desaparición, Spotify Car Thing regresa, de forma gratuita y sin ninguna ayuda por parte del propio gigante del streaming

Los dongles de Car Thing son actualmente residuos electrónicos...

... pero este nuevo software en línea te permite revivirlos

Creado por ingenieros aficionados para revivir la tecnología antigua

Han pasado varios años desde que Spotify dejó de ofrecer su dispositivo para auto «Car Thing», dejando inservibles los dispositivos que tenían los clientes, y algunos usuarios nunca le han perdonado a la marca ese mensaje emergente que decía «Car Thing se va a dejar de ofrecer» en sus pantallas. Pero, aunque ya han pasado cuatro años desde que la marca anunció el fin de Car Thing, los fans finalmente han encontrado una manera de revivirlo.

En los últimos meses, un ingeniero ha estado trabajando en un proyecto para revivirlo, y finalmente lo ha logrado: se llama Mira. Se trata de un software que puedes descargar en tu antiguo Car Thing para recuperar su funcionalidad en tu vehículo.

Puedes descargar el software a través de GitHub y ponerlo en funcionamiento en tu Car Thing conectándolo a tu celular o computadora, pero no necesitas instalar nada de forma permanente en tu dispositivo (aparte de Spotify, obviamente).

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Así, podrás seguir usando tu Car Thing para agregar la reproducción de Spotify a tu auto sin sistema inteligente, tal como lo pretendía el gigante del streaming cuando presentó el dispositivo.

No es exactamente como Car Thing...

... pero ya casi. El diseñador ha compartido una lista de las funciones disponibles en Mira, y es bastante extensa. Puedes usar comandos de voz, ver las portadas de los álbumes y las letras de las canciones, navegar mediante controles gestuales, usar el dial físico de Car Thing y ver las transcripciones de los podcasts.

Al parecer, hay algunos errores de conexión por Bluetooth en la versión actual del software, y los usuarios de Reddit que comentan la publicación del anuncio están claramente esperando que sea compatible con Apple Music y YouTube Music. Pero el mero hecho de que exista Mira es una gran noticia para compensar las deficiencias de Spotify.

Quizás lo mejor de todo en esta realidad en la que “todo se paga” es que Mira se puede descargar y usar gratis, sin cuota de suscripción recurrente (es decir, solo lo que pagues por Spotify y tu dispositivo, obviamente).

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No tenía “el Car Thing vuelve a la vida” en mi cartilla de bingo del 2026, pero ahora que ha sucedido, no me sorprende que Spotify no haya tenido nada que ver con ello. La marca ha estado demasiado ocupada, básicamente, esquivando el problema de la basura de la IA (para luego dar marcha atrás tardíamente e intentar contener el problema) como para trabajar en cualquier proyecto de hardware. Así que tiene sentido que los compradores tuvieran que intervenir si querían volver a poner sus Car Things en la carretera.

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