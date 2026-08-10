Spotify añadió discretamente un botón para saltar anuncios en los podcasts, excepto su propio contenido promocional, y esto ha generado preocupación por el futuro del podcasting

Spotify ha agregado un nuevo botón para “saltar adelante” en todos los podcasts de la plataforma, excepto en los de Spotify Originals.

Este botón te permite saltarte los anuncios integrados y otros contenidos promocionales, pero no se aplica a los anuncios vendidos por Spotify.

Los programas financiados por publicidad podrían verse afectados de manera significativa, lo que ha generado preocupación por el futuro de los podcasts.

Una de las mejores ventajas de tener una membresía de Spotify Premium es disfrutar de música en streaming sin anuncios. Sin embargo, algunos podcasts todavía incluyen interrupciones publicitarias, pero la plataforma ha implementado discretamente una solución que muchos usuarios llevaban tiempo esperando.

La semana pasada, algunos usuarios detectaron un nuevo botón de “Saltar adelante” que permite avanzar de manera más eficiente por ciertas partes de un episodio de podcast, incluidos patrocinios, introducciones y cualquier tipo de contenido promocional. Sin embargo, esto no se aplica a los anuncios vendidos por Spotify.

Aunque Spotify no ha anunciado oficialmente la nueva herramienta, cada vez está apareciendo para más usuarios (incluyéndome) desde que fue detectada por primera vez. Nos pusimos en contacto con Spotify y la compañía nos compartió la siguiente declaración:

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“Realizamos pruebas con frecuencia en Spotify; algunas se convierten en funciones permanentes, mientras que otras nos ayudan a orientar el desarrollo de futuros productos. Estamos explorando formas de hacer que escuchar y ver podcasts sea más intuitivo para los suscriptores Premium, basándonos en cómo las personas utilizan la plataforma, con el objetivo de ayudar a los oyentes a pasar más tiempo disfrutando de los podcasts. Continuaremos evolucionando la experiencia a medida que aprendamos”.

Si pensabas que todos los podcasts de Spotify estaban libres de anuncios, al igual que la reproducción de música, estás equivocado. Básicamente, cuando los creadores producen podcasts, suelen recibir patrocinios de marcas que se mencionan a lo largo de un episodio, por lo que estos programas llegan a Spotify con los anuncios ya integrados.

Antes de la implementación del botón “Saltar adelante”, era posible avanzar por los anuncios tocando el ícono para saltar 15 segundos, pero esto requería calcular cuánto tiempo había que avanzar y aumentaba la posibilidad de saltarse más contenido del necesario. Con la nueva función de Spotify, los mensajes promocionales se saltan directamente hasta el inicio de la siguiente sección, haciendo todo el trabajo por ti.

Es seguro decir que muchos suscriptores estarán encantados con la llegada del botón “Saltar adelante”, ya que tener que avanzar manualmente los anuncios es una de las mayores molestias entre los oyentes de podcasts. Además, resulta frustrante pagar por una experiencia “Premium” y aun así tener que soportar estos segmentos. La función también devuelve buena parte del control a los suscriptores, pero lo que para los usuarios parece ser un simple botón para saltar contenido podría representar un cambio importante para los creadores y las empresas.

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En una gran cantidad de podcasts financiados mediante publicidad, los creadores y presentadores dependen de que los usuarios escuchen los mensajes promocionales incluidos en los episodios para generar ingresos. No solo es una de las principales formas en que los podcasters ganan dinero, sino que también representa una manera estratégica de introducir anuncios dentro de la experiencia Premium.

Aunque, por un lado, la herramienta representa una gran ventaja para los oyentes, otros argumentan que también podría provocar importantes pérdidas: mientras más usuarios salten los anuncios de un episodio, menos dinero recibirán los presentadores. Además, debido a que el botón “Saltar adelante” aparece cuando un creador promociona suscripciones Premium de las marcas que lo patrocinan, también se pierden otras oportunidades de monetización.

A las posibles pérdidas para los podcasters se suma la polémica de que Spotify excluya sus propios programas y anuncios de la herramienta “Saltar adelante”. Esto ha generado críticas, ya que podría tener un impacto considerable en sus competidores y en sus programas financiados mediante publicidad.

Max Tani, de Semafor, analiza la situación en su propia cobertura y comparte lo siguiente: “El nuevo botón para saltar contenido pone de manifiesto el impulso de Spotify hacia las suscripciones Premium. Está priorizando ingresos constantes y recurrentes, y consolidando un sistema publicitario de dos niveles, en el que los anuncios contratados directamente a través de Spotify no se pueden saltar, mientras que los anuncios propios de los editores sí, lo que los devalúa”.

Ante estas preocupaciones, Spotify nos aclaró que su nuevo botón “Saltar adelante” no provocará cambios a largo plazo para los podcasts ni para los creadores. La plataforma explicó que el nuevo botón “fue diseñado para mejorar la experiencia de los oyentes Premium, al tiempo que mantiene la integridad de la distribución de anuncios”.

La compañía añadió que ha observado que “las audiencias reinvierten el tiempo que ahorran escuchando más contenido y pasando más tiempo con los podcasts en general, por lo que no esperamos que estos cambios afecten negativamente la monetización de los creadores”.

La nueva función para saltar contenido de Spotify todavía es muy reciente, pero ya ha demostrado ser bastante polémica. No está claro si la compañía decidirá desarrollarla aún más, pero, desde el punto de vista de la experiencia del usuario, parece que la herramienta ha conseguido mejorarla, aunque sea ligeramente.

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