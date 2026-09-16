Spotify por fin te permitirá bloquear la música infantil de tus recomendaciones y Wrapped; ahora YouTube debería hacer lo mismo

La nueva configuración de Spotify te permite excluir la música para niños y la música familiar de tu perfil de gustos

Está diseñada para los padres que usan su cuenta de Spotify para reproducir las canciones favoritas de sus hijos

Una vez activada, tus listas "Discover Weekly" y "Wrapped" reflejarán tus gustos con mayor precisión

Ser padre tiene sus recompensas, pero que tus hijos se apoderen de tu cuenta de Spotify ciertamente no es una de ellas; afortunadamente, Spotify está lanzando una solución que te permite recuperar tu identidad musical.

Como parte del siguiente paso en el objetivo de Spotify de brindarles más control a los padres, el mejor servicio de transmisión de música está introduciendo una nueva opción que, cuando se activa, te permite excluir la música para niños y la familiar de tus recomendaciones. Se encuentra en Configuración, en la pestaña «Contenido y visualización», y se está lanzando hoy (15 de septiembre) para usuarios de la versión gratuita y Premium en todo el mundo, así que no está molesto bloqueado tras un muro de pago.

Si decides activar la función, canciones como temas de series de televisión, canciones infantiles y éxitos de películas animadas ya no influirán en las recomendaciones que recibas. Esto significa que tu «Discover Weekly», tu «Daily Mix» y, sí, incluso tus resúmenes de fin de año «Wrapped» reflejarán tus gustos con mayor precisión.

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Si bien tus recomendaciones personales no se verán afectadas, esto no significa que la música para niños quede completamente descartada. Incluso con la opción activada, podrás seguir buscando y reproduciendo las canciones favoritas de tus hijos, e incluso crear listas de reproducción centradas en música familiar; simplemente no influirán en tu perfil de gustos.

Pero la nueva opción de Spotify es más inteligente de lo que crees. Una vez que excluyes la música para niños y la música familiar de tu perfil de gustos, la herramienta actúa de manera retrospectiva y elimina la música que tus hijos ya han escuchado, lo que significa que no se contará en tus canciones más escuchadas para el Wrapped de este año. Dicho esto, Spotify indica que estos cambios podrían tardar hasta 48 horas en reflejarse en tus recomendaciones personalizadas.

Al activar esta opción, se excluyen las canciones infantiles, los álbumes y las listas de reproducción populares como las que aparecen aquí (Image credit: Spotify)

Es muy divertido darles a tus hijos la libertad de escuchar canciones de sus películas y programas favoritos, pero llega un momento en que tu perfil de gustos ya no es solo tuyo. La nueva opción de Spotify te ofrece una forma más eficaz de recuperar el control sobre tu perfil, al tiempo que mejora tu experiencia al descubrir música, para que no todas las sugerencias sean de KPop Demon Hunters o de la lista de reproducción «The Bluey Time» de Spotify.

La falta de separación entre las reproducciones musicales de la familia y las reproducciones habituales ha sido objeto de críticas por parte de los padres desde hace tiempo. En respuesta a esto, Spotify ha reforzado sus configuraciones para ajustar los gustos.

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En octubre de 2025, la plataforma introdujo una función que te permite eliminar canciones individuales de tu perfil de gustos, lo cual me pareció una excelente manera de eliminar de mi «Wrapped» esos placeres culpables. Poco después, Spotify lanzó las «Cuentas administradas» en su Plan Familiar Premium, lo que le da a cada cuenta dentro de un mismo plan su propia experiencia, separando los perfiles de gustos de adultos y niños entre sí.

Spotify no es el único servicio de streaming que se ha visto afectado por este problema; plataformas rivales como YouTube siguen enfrentando críticas similares. Al igual que el Plan Familiar Premium de Spotify, YouTube Premium Family ofrece a los hogares una forma económica para que todos los miembros aprovechen al máximo el visionado sin anuncios y otros beneficios, pero sigue siendo posible que los niños pequeños se cuelen en los perfiles de sus padres.

Por el momento, todavía no existe la opción de filtrar el contenido para niños y para toda la familia de las recomendaciones de videos, como sí se puede hacer en Spotify, lo que deja un vacío que YouTube debe llenar.

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