Streams y vueltas: Apple Music acaba de solucionar un problema de años, mientras Spotify añadió uno diferente

Apple modifica las listas de reproducción para que tengas más control sobre tu biblioteca

Spotify impide a los usuarios de la versión gratuita escuchar música nueva durante tres días

Una es buena, la otra es mala. ¡Adivina cuál es cuál!

Hace unos años, se acuñó un término para referirse a los intentos de las empresas de empeorar la calidad de sus productos con el fin de aumentar los márgenes de ganancia —es una palabrota, así que no puedo usarla aquí, pero algunos lo llaman “retraso de plataforma”—, y dos noticias recientes sobre los servicios de transmisión de música lo refuerzan y, al mismo tiempo, lo subvierten.

Parece que tanto Spotify como Apple Music están tomando algunas medidas. Uno está haciendo una ligera mejora, y el otro está haciendo algo que, dependiendo de dónde vivas, es simplemente molesto. Ya leíste el titular, y aunque no lo hubieras hecho, probablemente sabes que sería Spotify quien tomaría la controvertida decisión.

Empecemos por ahí, entonces. Los usuarios del plan gratuito con anuncios de Spotify han publicado en Reddit un nuevo problema: no pueden escuchar música nueva.

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No toda la música nueva, claro está: cuando intentas escuchar un lanzamiento reciente, aparece una ventana emergente que indica que solo los usuarios de Premium pueden escuchar una canción durante los primeros tres días desde su publicación. Al parecer, por el momento esto solo se está probando en ciertas regiones (se mencionan Bangladesh y la India), pero es posible que se extienda a otros lugares en el futuro. TechRadar se ha puesto en contacto con Spotify para obtener más información al respecto y actualizaremos este artículo con cualquier respuesta de la empresa sobre si se planea una implementación más global.

Los usuarios de Reddit que comentaron la noticia —tanto suscriptores Premium como de la versión gratuita— se mostraron críticos, aunque ninguno pareció muy sorprendido. Esto resalta aún más el deseo de Spotify de presionar a sus suscriptores gratuitos para que comiencen a pagar, si quieren escuchar música nueva.

Apple Music también está haciendo cambios

En el otro extremo del espectro se encuentra Apple Music. iOS 27 ha incorporado una opción que pasaría desapercibida la mayor parte del tiempo, pero que sirve como una útil contraposición al recorte de Spotify (y que, según afirman los usuarios de Reddit, resuelve "uno de los mayores problemas de Apple Music desde siempre").

Ahora, en el menú de Ajustes, hay dos nuevos controles deslizantes, que están desactivados por defecto. Uno es para las canciones de las listas de reproducción y el otro para las canciones favoritas; al activarlos, puedes agregar canciones a una lista de reproducción o a tus favoritas sin que se agreguen a tu biblioteca.

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La biblioteca de Apple Music a veces puede parecer un basurero donde se acumula prácticamente todo tipo de música que hayas escuchado aunque sea una sola vez. Está llena de tus canciones propias, de temas de las listas de reproducción que escuchas, de cualquier cosa de una lista de reproducción inteligente, y así sucesivamente.

Esto podría ser un problema si, por ejemplo, creas una lista de reproducción para una fiesta de Navidad, ya que todas estas canciones festivas aparecerían en tu biblioteca cuando reprodujeras en modo aleatorio general. Algo inapropiado para julio. Si eliminaras las canciones de tu biblioteca, la lista de reproducción quedaría inquietantemente vacía la próxima vez que llegara diciembre, ya que se eliminarían de ambos lugares.

Ahora, tu biblioteca y tus listas de reproducción pueden funcionar de manera independiente. Si te soy sincero, me sorprende que esta función no existiera antes. No es un cambio enorme, pero en Reddit, varios comentaristas están describiendo situaciones en las que la apreciarán, así que claramente ha tenido buena acogida.

Y Apple podría simplemente haber agregado la opción de cambiar el color del logotipo de Apple Music; si hubiera sido una mejora, habría tenido buena acogida. Sí, siempre hay que pagar por Apple Music, mientras que Spotify al menos ofrece algo gratis. Pero no te olvides de que Apple actualizó sin mucho alboroto todo su catálogo musical a calidad de CD en 2021 sin cobrar a los usuarios más de lo que ya pagaban. Así que los fans de Apple Music podrían decir que Spotify sigue demostrando a los suscriptores de streaming musical cómo no se debe hacer las cosas, y que sus rivales más cercanos se beneficiarán de ello.

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