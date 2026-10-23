Por fin hay una alternativa a Sonos para los audiófilos que prefieren Apple: Bluesound añadirá Apple Music gratis y no solo a sus propios dispositivos

Bluesound está incorporando compatibilidad totalmente integrada con Apple Music, además de la compatibilidad ya existente con AirPlay.

Esto es poco común en los sistemas de transmisión: Sonos ha tenido prácticamente el monopolio.

Ya está disponible mediante una actualización gratuita de software.

Si quieres reproducir Apple Music de forma nativa, en alta resolución, en un sistema de audio multihabitación, la opción ha sido, en gran medida, Sonos, Sonos o Sonos. Eso ha cambiado ahora, y la integración directa con el servicio Apple Music llegará a la plataforma Bluesound y al software BluOS como una actualización gratuita.

Esto es muy importante porque, además de los productos propios de Bluesound, el sistema operativo BluOS también funciona en dispositivos de grandes marcas de audio como NAD Electronics, PSB Speakers, DALI, Cyrus y Monitor Audio.

Se trata de una actualización significativa, ya que, al igual que Spotify y TIDAL, Apple Music ahora está totalmente integrado en la plataforma BluOS en lugar de ser compatible de manera indirecta a través de AirPlay 2. Eso significa que el audio se transmite directamente a tu reproductor en lugar de pasar por tu teléfono, tableta o computadora, por lo que no hay compresión, como ocurre con AirPlay o Bluetooth.

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Dispositivos como la línea Bluesound Node, así como los altavoces Wi-Fi de Bluesound, ahora resultarán más atractivos para los fans de Apple (Image credit: Future)

¿Cuándo estará disponible la actualización de Apple Music en BluOS?

La actualización está disponible a partir de hoy, 20 de octubre de 2026, y puedes obtenerla actualizando el software BluOS en tu dispositivo. A partir de entonces, podrás usar la app BluOS Controller para seleccionar tu transmisión, ya sea a un solo dispositivo o a una configuración multihabitación.

En el caso de las configuraciones multihabitación, podrás compartir Apple Music en habitaciones y zonas de audio específicas, o reproducir la misma música en todas partes.

Aunque la actualización en sí es gratuita, Apple Music es, por supuesto, un servicio por suscripción, aunque no es necesario pagar más por una transmisión de mayor calidad o sin anuncios.

Es un gran logro para Bluesound como la principal alternativa a Sonos. Obviamente, hay muchos puntos en común entre la elegancia por la que se conoce al sistema Sonos y lo que la gente espera de los productos de Apple.

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Cuando Sonos tuvo sus graves problemas de software en 2024, Bluesound y WiiM surgieron como los dos sistemas multihabitación que esperaban beneficiarse más de ello, pero WiiM tiene una relación extraña con Apple. Ninguno de sus productos es compatible de forma nativa con Apple Music, y muchos de ellos ni siquiera admiten AirPlay.

Así que esta es una gran victoria para Bluesound entre los fans de Apple, especialmente porque siempre se ha considerado la alternativa a Sonos más orientada a los audiófilos; ahora Apple Music puede ser una fuente para eso.

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