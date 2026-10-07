Una nueva actualización de la app de Sonos resuelve un problema pequeño pero molesto, y a los fans les encanta

La actualización Sonos 27.1 se está implementando en los dispositivos compatibles

Incorpora varias funciones, entre ellas un control de volumen virtual en Android

La mejora más importante: ya no se olvidará de tu lista de reproducción cuando cambies de función

Sonos lleva años prometiendo una actualización importante de su app, y los usuarios han estado tan desesperados por tener un software que funcione como ellos necesitan que han llegado incluso a crear uno propio. Bueno, la app oficial poco a poco está mejorando, y la última actualización podría ser lo más destacado.

La empresa ha anunciado que la versión Sonos 27.1 ya se está lanzando; estará disponible para todos los dispositivos, excepto los más antiguos, así como para teléfonos con Android e iOS, y la mayoría de los usuarios podrán descargarla pronto.

La mejora más importante aquí —al menos, en mi opinión— es que ahora tendrás una fila de reproducción persistente. Anteriormente, si cambiabas de música a televisión y viceversa, las canciones que tenías en la fila (por ejemplo, porque estabas a mitad de una lista de reproducción seleccionada) desaparecían, lo cual resultaba bastante frustrante. Ya no; cambiar de fuente de entrada no significa que tengas que perder lo que estabas escuchando.

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Para quienes tienen una biblioteca musical grande, ahora hay una función de autocompletado en la búsqueda, así que no es necesario escribir el término completo para encontrarlo.

Los usuarios de Android ahora tendrán acceso a muchas funciones que antes no estaban disponibles en sus teléfonos. Esto incluye la posibilidad de eliminar canciones de la lista de «Reproducidas recientemente», deslizar el dedo sobre las canciones para agregarlas a la cola y un control de volumen virtual que te permite ajustar el volumen con gestos sencillos.

Los fan de Sonos está felices

El anuncio de Sonos 27.1 fue bien recibido por los fans de Sonos, y también ha habido comentarios positivos de quienes ya lo han estado usando.

Muchos usuarios de Reddit (presumiblemente de Android) están elogiando el control de volumen virtual; uno de ellos lo describió como "lo mejor que he visto en una app".

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Lo más revelador es que muchos de los comentarios en Reddit (donde Sonos anunció la actualización, antes de que me acuses de pasar demasiado tiempo en línea) sugieren nuevas funciones que les gustaría ver en la app.

Esto es revelador porque, durante mucho tiempo, la petición número uno era simplemente que funcionara y que tuviera las funciones básicas que debe tener una app. Ahora hay relativamente pocas críticas sobre cómo funciona la app. El cambio radical de Sonos ya está aquí.

A juzgar por los comentarios, lo siguiente es TruePlay, una función que tanto los usuarios de Android como de iOS quieren que la app admita. Se trata de una herramienta que permite que tus altavoces midan la reflexión del sonido en una habitación para ajustarlos con precisión y, según los informes, ya no parece estar disponible en ciertos dispositivos.

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