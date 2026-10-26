"Los usuarios anhelan Cover Flow": un usuario de Apple Music asegura haber visto el futuro de la plataforma musical de Apple, pero los fans solo quieren recuperar la vista de álbumes al estilo de un tarjetero que perdieron en 2015

Si hay algo que Apple Music nos ha demostrado hasta ahora es que no necesita lanzar nuevas funciones constantemente para mejorar la experiencia del usuario; sin embargo, los largos períodos de silencio hacen que la expectación sea aún más emocionante cuando la plataforma sí lanza nuevas herramientas y mejoras de diseño.

Antes de la era del streaming, los usuarios de Apple disfrutaban de su música a través de iTunes y del revolucionario iPod, que acaba de celebrar su 25.º aniversario. Yo tenía un iPod Nano de quinta generación, y fue uno de los catalizadores que avivó mi amor por la música.

Pero, sobre todo, lo que la gente recuerda más es la simplicidad de la experiencia de usuario y los divertidos elementos de diseño —y es posible que un usuario haya descubierto el futuro del enfoque de diseño de Apple Music.

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El regreso de Cover Flow

Cover Flow realmente le dio un gran impulso a la interfaz de reproducción inicial de Apple, mostrando toda tu música guardada en un divertido carrusel por el que podías navegar. Era tan apreciado por los fanáticos de la música que Apple lo trasladó del iPod y iTunes a iOS antes de dejarlo en desuso a mediados y finales de la década de 2010.

Lo hemos estado extrañando desde entonces, pero recientemente la publicación de un usuario de Reddit ha desatado un clamor generalizado para que regrese, al compartir un video que muestra una herramienta de diseño similar a Cover Flow con la leyenda «emocionado por las nuevas funciones» (ver más abajo). El usuario dice que es «una referencia del código», pero no aclara si se está ejecutando en la versión beta para desarrolladores de iOS.

La publicación compartida en Reddit muestra al usuario navegando por el carrusel de “Álbumes” en la página de un artista dentro de la app de Apple Music, la cual abre una interfaz tipo Cover Flow al tocar un álbum. No está claro si el usuario simplemente toca o mantiene presionada la portada de un álbum, pero supongo que es lo segundo.

Hay que reconocer que lo que vemos en la publicación de Reddit no es una copia exacta de Cover Flow. No cuenta con esa pila interminable de álbumes que se extiende más allá de la portada central, y solo ocupa una pequeña parte de la interfaz. Pero, a pesar de esto, el posible regreso de este enfoque de diseño ha revelado una cosa: los usuarios anhelan la nostalgia.

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(Image credit: Future)

Aunque no es algo definitivo, la idea de que Cover Flow regrese es algo que a los usuarios les parece muy emocionante, y eso se nota en las respuestas en Reddit. "Los oyentes extrañan Cover Flow", publicó una cuenta, mientras que otro usuario fue más allá y creó un concepto de diseño de cómo se vería Cover Flow en la aplicación actual de Apple Music.

Incluso se ha llegado al punto en que algunos usuarios han buscado formas de revivir la sensación de giro de Cover Flow, principalmente a través de aplicaciones de terceros. MD Vinyl es una popular aplicación de reproducción de música y widgets, que se sincroniza con plataformas de streaming de audio para mostrar tu música en una pila de álbumes al estilo de los discos de vinilo. Soor es otra alternativa cuyo nombre he visto aparecer, pero que requiere una compra única de 6,99 dólares / 6,99 libras.

Por mucho que lo intenten, estas alternativas de terceros nunca podrían reemplazar lo que fue Cover Flow. No obstante, siguen utilizándose, y no solo revelan un anhelo de nostalgia y simplicidad, sino que este tipo de características de diseño en las plataformas de streaming sirven como recordatorio de que la música es mucho más que un artefacto digital al alcance de tus dedos.

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