"Lo mejor sería prohibirlo": Apple Music intensifica su plan para incluir etiquetas en las canciones generadas por IA, pero algunos usuarios consideran que no es suficiente

Apple Music pronto obligará a los artistas a identificar sus canciones generadas por IA

Esta medida sigue a las iniciativas de los servicios de streaming de la competencia para limitar la música generada por IA

Algunos usuarios quieren que Apple prohíba por completo las canciones generadas por IA en su plataforma

El tema de la música generada por inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un tema candente en los últimos dos años, y ha resultado ser un asunto que polariza profundamente a los amantes de la música. Ahora, Apple está tomando medidas para implementar etiquetas de IA en Apple Music, pero algunos usuarios consideran que no es suficiente.

Según The Hollywood Reporter, Apple envió correos electrónicos a sus «socios de la industria» a principios de esta semana para explicar su postura. En esos mensajes se dejó claro que las etiquetas de IA comenzarán a aparecer «a finales de este año» y no serán opcionales.

"Los proveedores de contenido deberán incluir etiquetas de transparencia de IA en cualquier caso en que se haya utilizado IA para crear una parte sustancial del contenido, incluidas las canciones generadas por plataformas de IA", afirmó Apple. “Definimos el contenido generado por plataformas de IA como cualquier cosa que se derive principalmente de un servicio de IA generativa”.

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Esto ocurre unos meses después de que Apple comenzara a permitir que las discográficas y los artistas indicaran voluntariamente que las canciones se crearon con la ayuda de la IA a través de las llamadas ‘etiquetas de transparencia’. Sin embargo, la última actualización va más allá, ya que exige a los distribuidores de música que marquen el contenido generado por IA para que los consumidores sepan exactamente lo que están comprando.

Fraude con IA y manipulación del streaming

(Image credit: TechRadar)

Apple no explicó exactamente cómo hará cumplir su nueva política. Esta medida sigue un movimiento similar de Spotify, que a principios de este mes reveló que comenzaría a etiquetar a los artistas que utilizan IA y los excluiría de sus recomendaciones seleccionadas y algorítmicas. Por su parte, el servicio rival Tidal ya no paga a los usuarios que suben contenido cuando detecta que sus canciones fueron creadas con IA.

La nueva estrategia de Apple Music llega en medio de una creciente preocupación por el uso de la IA en la creación musical. La inquietud del público por las canciones generadas con IA ha aumentado tanto que han surgido herramientas como Detect Music, diseñadas para ayudar a las personas a identificar si se utilizó IA en la música que escuchan.

Al revisar las redes sociales, queda claro que muchas personas apoyan la decisión de Apple. “Bien, pero esto tardó demasiado”, lamentó una persona en Reddit. Otro usuario comentó: “Podría cambiarme a Apple Music una vez que esto se implemente, si también existe una opción para bloquear el contenido generado con IA”.

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Sin embargo, para otros usuarios, Apple no está haciendo lo suficiente. “Como cliente que paga, deberías poder bloquearlo desde la configuración”, señaló uno de ellos, mientras que otro sostuvo que la música generada con IA “no debería estar en la plataforma en absoluto”. Un usuario de Reddit fue más directo y argumentó que una “mejor medida sería prohibirla por completo”.

Para muchas personas, el problema de la música generada con IA tiene dos vertientes: por un lado, sentirse engañadas por la falta de trabajo artístico cuando las canciones que escuchan fueron creadas por una máquina; por otro, la preocupación de que los músicos reales estén siendo desplazados como consecuencia de ello. Si a esto se suman los casos conocidos de fraude y manipulación de reproducciones que suelen estar relacionados con el uso de IA en la música, queda claro por qué Apple consideró que era necesario tomar medidas.

Con la proliferación de servicios de generación musical mediante IA, como Suno y Beatoven, este no es un problema que vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Sin embargo, dado que las canciones generadas con IA parecen ser muy poco populares —al menos cuando los usuarios saben que fueron creadas de esa manera—, la nueva medida de Apple podría ayudar a frenar su propagación.

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