Google Home recibirá una serie de nuevas actualizaciones para la función "Encontrar mi teléfono" y otras herramientas para el hogar inteligente, pero para algunos usuarios eso no es suficiente

Google Home está lanzando actualizaciones para "Encontrar mi teléfono" y otros comandos de voz

También está corrigiendo errores relacionados con los timbres con cámara, las cámaras de seguridad y las automatizaciones

A pesar de las mejoras, los usuarios siguen enfrentando problemas de rendimiento

Si eres usuario del acceso anticipado de Google Home, te alegrará saber que la empresa está lanzando una amplia lista de nuevas mejoras para los comandos de voz, la app de Google Home y más, según indican las notas de Google.

Las actualizaciones de Google Home son bastante constantes, ya que Google se mantiene al día con la renovación de sus servicios para el hogar inteligente. Hace apenas dos semanas corrigió los problemas con las preguntas de seguimiento de Gemini, así como los errores de reproducción de streaming, que el gigante tecnológico también detalló en su página de ayuda de Home y Nest.

Antes de esto, Google anunció que había resuelto problemas con los comandos de voz de Spotify y los controles de iluminación inteligente; sin embargo, los usuarios afirmaron que había problemas aún más graves que debían abordarse. Pero a pesar de la nueva ronda de mejoras, parece que Google aún no ha podido resolver los problemas que afectan a los usuarios.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Comandos de voz

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Las mejoras en los comandos de voz son las principales correcciones que Google ha implementado. Para empezar, la empresa afirma que Gemini es más eficaz a la hora de filtrar el ruido de fondo en tu hogar cuando realizas una solicitud de voz, además de resolver otros problemas menores, como una menor latencia para obtener respuestas más precisas y más correcciones en el seguimiento de las conversaciones.

Dicho esto, una de las actualizaciones más valiosas es la de la herramienta «Encontrar mi teléfono», en la que, según Google, se han implementado mejoras de calidad y confiabilidad para optimizar la experiencia. Además, el reconocimiento de idiomas de Gemini está recibiendo una actualización que, según la empresa, «brindará un mejor apoyo a los hogares donde se hablan comúnmente tres idiomas».

Google Home app

En cuanto a la app de Google Home, la empresa está lanzando más actualizaciones para el control de dispositivos, que incluyen un apagado más preciso de las luces inteligentes, mosaicos rediseñados para la cámara y el timbre a fin de distinguir mejor las cámaras activas, y un estado de los interruptores fuera de línea mejorado, lo que corrige un problema por el cual los interruptores Matter no mostraban su estado fuera de línea.

Google también está implementando correcciones en la conexión Bluetooth y el emparejamiento Wi-Fi para configurar nuevos dispositivos Nest en iOS y Android. Además, cuando agregas un dispositivo a tu ecosistema, la app de Google Home almacenará en caché la información de red en tu smartphone, para que puedas reutilizarla al configurar nuevos dispositivos en el futuro.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Correcciones en la cámara

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Para dispositivos como el timbre Nest Doorbell con inteligencia artificial y las cámaras de seguridad, se esperan correcciones en la visualización del historial de videos, lo que eliminará un error que mostraba una ventana emergente con el mensaje «Video no disponible» al intentar acceder a las grabaciones. Si tienes alguno de los dispositivos Onn de Walmart, ahora deberías poder desplazarte por tus líneas de tiempo de video con mucha más fluidez.

Google también está lanzando nuevas muestras de audio de tonos de llamada para los timbres con cámara, lo que te permite escuchar fragmentos de los tonos directamente desde la app de Google Home antes de configurarlos como predeterminados. Google dice que lanzará tonos con temática navideña, mientras que a lo largo del año estarán disponibles diferentes temas.

Automatizaciones

(Image credit: Jacob Krol/Future)

La última corrección se refiere a las automatizaciones; según Google, esta ha eliminado un error por el cual a los interruptores de varios botones y a los subdispositivos les faltaban los nombres de sus dispositivos principales. Es una corrección menor, pero que te ayuda a diferenciar los botones.

¿Es esto suficiente?

La transición del Asistente de Google a Gemini no ha sido nada sencilla, y los usuarios han reportado graves problemas de rendimiento desde que Google dio sus primeros pasos para integrar Gemini en sus dispositivos para el hogar inteligente.

Dicho esto, desde que Google presentó su última actualización, los usuarios han acogido con agrado las nuevas mejoras —principalmente las previsualizaciones de los sonidos de aviso y las actualizaciones a las automatizaciones—. Sin embargo, hay un grupo de usuarios a los que Google aún no ha logrado convencer.

A pesar del lanzamiento de las actualizaciones de Google, los usuarios se encuentran nuevamente atrapados en otro ciclo de problemas de rendimiento al usar Gemini for Home, y esto parece ser aún más evidente en los dispositivos de audio y los comandos de voz.

Como destaca un usuario en Reddit, su altavoz de Google se apaga solo en medio de la noche mientras reproduce ruido blanco, lo cual, si dependes de los sonidos para dormir para tener ocho horas completas de sueño, es bastante frustrante, por decir lo menos. Lo mismo ocurre con los comandos de voz y, como compartió un usuario, Gemini sigue teniendo problemas para apagar dispositivos dentro de un plazo específico.

Tal como están las cosas, Google aún tiene mucho por resolver al entrar en las etapas finales de la implementación de Gemini for Home. Si bien algunas soluciones están dando buenos resultados, todavía queda trabajo por hacer antes de que los usuarios de Google Home queden satisfechos.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.