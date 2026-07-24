La actualización de verano de Tesla convierte a Grok en el asistente inteligente que siempre debió ser

La actualización incorpora más comandos de Grok a los modelos de Tesla

Ahora el sistema de navegación puede memorizar paradas recurrentes y planificar rutas en consecuencia

Se han incorporado controles parentales mejorados para la pantalla trasera

Tesla lanza regularmente actualizaciones importantes para sus vehículos que incluyen una gran cantidad de mejoras de software que no solo mantienen su flota libre de fallas y funcionando sin problemas, sino que también la mantienen a la vanguardia de la tecnología automotriz.

Para su Actualización de Verano, Tesla ha agregado una gran cantidad de nuevos comandos de Grok que permiten a su asistente de voz con IA encargarse de más funciones clave del vehículo, sin que los conductores tengan que buscar en los menús de la pantalla.

Cuando se introdujo por primera vez en los modelos de Tesla allá por 2025, Grok era simplemente un asistente de voz con IA que podía responder preguntas genéricas; no era capaz de controlar las funciones del vehículo.

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Esto ha ido cambiando poco a poco; en una actualización de primavera a principios de este año se agregó una palabra de activación y la posibilidad de que los usuarios configuren recordatorios basados en la ubicación.

Ahora, Grok puede realizar o contestar llamadas telefónicas sin usar las manos, saltar canciones o cambiar de estación de radio en la pantalla multimedia, y ajustar la climatización dentro del vehículo.

Del mismo modo, también puede abrir la guantera —algo que tradicionalmente implica navegar por un menú en pantalla— con un comando de voz.

Además de las importantes actualizaciones de Grok, Tesla también ha agregado controles parentales mejorados para la pantalla trasera, disponibles en varios modelos, lo que permite a los ocupantes de los asientos delanteros tener control total sobre lo que se reproduce en la parte trasera o bloquearla por completo.

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Las actualizaciones de Grok hacen que Tesla sea más competitiva

(Image credit: Tesla)

A pesar de que Elon Musk ha puesto un mayor énfasis en la inteligencia artificial en gran parte de su imperio empresarial, Tesla ha tardado relativamente en incorporar funciones avanzadas de asistente de voz con IA en sus autos.

Numerosos competidores chinos ofrecen desde hace tiempo asistentes de voz inteligentes capaces de controlar funciones clave del vehículo e incluso abrir las ventanas, mientras que marcas como BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen han ido lanzando una combinación de asistentes basados en modelos de lenguaje grande (LLM) y asistentes de voz desarrollados internamente que pueden atender consultas generales, así como solicitudes más específicas relacionadas con el vehículo.

Sin embargo, Tesla ha demostrado una vez más que puede mejorar sus vehículos a medida que envejecen, en lugar de reservar sus nuevas características más atractivas solo para los nuevos clientes; el Model 3, el Model Y y el Cybertruck siguen siendo algunos de los mejores ejemplos de vehículos definidos por software que se venden hoy en día.

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