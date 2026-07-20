Xpeng afirma que China está a punto de fabricar un auto que supere al Tesla Model Y, pero mi experiencia me dice que no lo logrará por dos razones importantes

Xpeng afirma que China pronto lanzará un producto para superar al Tesla Model Y

El cofundador He Xiaopeng dice que la empresa no está lejos de superar a Tesla

La empresa, enfocada en la tecnología, quiere competir con los fabricantes europeos de gama alta

Durante el lanzamiento del próximo vehículo eléctrico L03 de Xpeng en Múnich esta semana —la primera presentación simultánea de un vehículo de la empresa en Europa y China—, el fundador He Xiaopeng afirmó que creía que la marca "no estaba lejos de superar al Model Y", según el Financial Times.

Sin rehuir las comparaciones con Tesla, Xpeng siempre se ha esforzado por ser vista como una empresa más enfocada en la tecnología que muchos de sus rivales chinos más cercanos, con robots humanoides, inteligencia artificial y aeronaves eléctricas ligeras eVTOL que también forman parte de su cartera.

El L03, cuyo precio inicial se estima en 35 600 euros (alrededor de 40 600 dólares/58 000 dólares australianos), presenta un diseño deportivo tipo SUV coupé, una pantalla central de infoentretenimiento de 15,6 pulgadas, asientos estilo lounge y lo que la empresa denomina sus capacidades de conducción inteligente más avanzadas jamás introducidas en los mercados mundiales.

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"El L03 tiene el potencial de convertirse en un modelo de gran éxito en términos de volumen de ventas y, sin duda, uno de los competidores del Model Y, pero no el principal", declaró Lei Xing, fundador de la consultora china AutoXing, al Financial Times.

(Image credit: Xpeng)

Después de haber conducido el G6 de la empresa, que es claramente un rival del Tesla Model Y tanto en diseño exterior como en la tecnología que ofrece, no puedo más que estar de acuerdo. Sigo pensando que el Model 3 y el Model Y de Tesla, recientemente actualizados, son los mejores autos para conducir.

El software que está en el corazón de esos autos también brinda una experiencia de usuario mucho más fluida.

En segundo lugar, el ecosistema de Superchargers de Tesla sigue siendo uno de los más económicos y fáciles de usar en la mayoría de los mercados actuales. Es cierto que no ofrece las velocidades de carga más rápidas, pero su comodidad y confiabilidad lo compensan con creces.

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Si pasas un rato en un Tesla o con propietarios de Tesla, ellos te confirmarán lo sencillo que es el proceso de recarga —desde el hecho de que el vehículo planifica los viajes según la autonomía y el estado de carga hasta el proceso de pago sin contacto.

Recuperando terreno rápidamente

(Image credit: Xpeng)

Después de haber conducido productos de Xpeng en Europa, me ha impresionado la rapidez con la que la empresa ha mejorado las sucesivas generaciones de sus vehículos.

Un salto tangible en la calidad del interior del G6, velocidades de carga más rápidas y una mayor potencia de procesamiento en general hicieron que fuera mucho más fácil convivir con él —sin mencionar las actualizaciones de ingeniería internas que mejoraron su manejo.

Se informa que el último L03 va aún más allá con su software VLA 2.0 (Vision Language-Action), que impulsa su funcionalidad de conducción autónoma Next Generation Pilot. También será el primer fabricante de autos chino en lanzar un vehículo con Google Maps integrado.

Pero incluso con esto, es difícil imaginar que Xpeng logre igualar la simplicidad del software y la experiencia de propiedad de Tesla. Esa filosofía se integró en el ADN de la empresa, y el Model S pasó rápidamente a ser considerado como el iPhone del mundo de los vehículos eléctricos cuando se lanzó hace unos 14 años.

Sin duda, Xpeng está causando sensación en la industria de los vehículos eléctricos, pero solo hubo 900 matriculaciones del G6 en el Reino Unido durante sus primeros 10 meses a la venta, en comparación con las 24 298 del Tesla Model Y.

Las ventas en Europa fueron más impresionantes, pero el Model Y sigue siendo el vehículo eléctrico más vendido en muchas partes del mundo, así como el segundo más popular en China.

Es posible que el L03 se esté acercando al estatus de «asesino de Tesla», pero parece que a Xpeng aún le queda un largo camino por recorrer para convencer a los clientes de que ofrece una experiencia de propiedad de vehículos eléctricos superior.

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