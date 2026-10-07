Tesla Model Y vuelve a liderar las ventas globales de vehículos eléctricos, pero BYD se acerca rápidamente con 4 de los 10 modelos más vendidos

Las marcas chinas dominan las nuevas listas mundiales de ventas de vehículos eléctricos en agosto

El Tesla Model Y sigue encabezando las listas

Los vehículos eléctricos a batería están vendiendo más que los híbridos enchufables

Ya se dieron a conocer las cifras globales de ventas de vehículos eléctricos, y aunque el Model Y de Tesla sigue dominando la lista de los vehículos eléctricos puros más vendidos en agosto, los modelos de los fabricantes chinos Geely y BYD se están acercando rápidamente.

Según el informe detallado de CleanTechnica sobre el mercado de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, el Geely Xingyuan (también conocido como EX2 en mercados fuera de China) y el BYD Song (Seal U) están alcanzando rápidamente al crossover eléctrico más vendido de Tesla.

De hecho, los fabricantes chinos representan ahora una gran proporción de los vehículos eléctricos más vendidos del mundo, con BYD, Geely y un número cada vez mayor de marcas más jóvenes ocupando los primeros 20 lugares.

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Leapmotor, MG, Fang Cheng Bao (FCB), Qiyuan, Li, Wuling y Xiaomi ofrecen ahora modelos que superan en ventas a gigantes globales consolidados como Toyota.

También existe una brecha cada vez mayor entre las ventas de vehículos eléctricos a batería y los híbridos. Según los datos, los BEV experimentaron un crecimiento interanual del 13 %, mientras que los PHEV registraron una caída interanual del 12 %.

(Image credit: CleanTechnica)

Tesla sigue liderando con holgura la tabla de los vehículos eléctricos más vendidos del mundo, y el Model Y casi duplicó en agosto las ventas de su rival más cercano, el BYD Song/Seal U.

Sin embargo, su liderazgo como una de las principales marcas automotrices del mundo en ventas de vehículos eléctricos se está desvaneciendo, ya que BYD encabezó con holgura esa clasificación en agosto. El volumen de ventas de BYD fue de 375,373, en comparación con los 141,996 de Tesla.

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Esto indica que ofrecer solo dos modelos, el Model 3 y el Model Y, podría estar frenando a Tesla.

Los fabricantes chinos están acelerando

(Image credit: Geely)

Analizar las clasificaciones de los fabricantes revela una historia aún más interesante que las ventas de los modelos individuales.

BYD sigue siendo el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo en lo que respecta a las cifras de ventas acumuladas en lo que va del año 2026 hasta agosto, con un 20,3 % de las ventas mundiales de vehículos enchufables en lo que va del año.

Geely ocupa el segundo lugar con un 9,9 %, mientras que Tesla se ubica en tercer lugar con un 8,3 %. Le sigue el Grupo Volkswagen con un 7 %, y SAIC ocupa un reñido quinto lugar con un 6,3 %.

Pero si miramos más abajo en la tabla, parece que la jerarquía tradicional de la industria automotriz se está reescribiendo.

Wuling, Xpeng y Fang Cheng Bao también han superado a marcas como BMW, Kia y Volkswagen entre las principales marcas automotrices del mundo en ventas de vehículos eléctricos en agosto.

(Image credit: TechRadar / Myriam Joire)

Sin embargo, los datos revelan una de las mayores sorpresas en las clasificaciones de agosto: qué ha sido del otro modelo más vendido de Tesla.

El Model 3 ha sido tradicionalmente un valor seguro cerca de la cima de las listas mundiales de ventas de vehículos eléctricos durante años, pero su posición se está volviendo cada vez más vulnerable a medida que los fabricantes chinos se expanden.

No solo fue superado en ventas por el EX2 de Geely, sino que otros tres modelos de BYD lo siguen de cerca.

A pesar de todo, Tesla no parece que vaya a desaparecer pronto, ya que sigue ocupando dos de las primeras posiciones entre los vehículos eléctricos producidos fuera de China, con el Model Y liderando cómodamente la tabla. Pero los autos que lo siguen de cerca también están cambiando.

(Image credit: Tesla)

El sorprendentemente popular bZ4X de Toyota ha subido al tercer lugar entre los vehículos eléctricos no chinos y se encuentra justo detrás del Model 3 de Tesla, mientras que la combinación iX1/X1 PHEV de BMW y el Elroq de Skoda se están acercando.

Todos estos datos parecen indicar que la batalla por las ventas de vehículos eléctricos ya no se trata simplemente de fabricar el vehículo más rápido, con mayor autonomía o más avanzado tecnológicamente.

Algunos de los modelos más vendidos son autos eléctricos pequeños y accesibles.

Para Tesla, que ahora solo ofrece dos vehículos relativamente caros en su línea, eso podría ser un problema particular.

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