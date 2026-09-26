¿Una recarga completa de un vehículo eléctrico en 4 minutos? Hay un nuevo competidor para BYD en el mercado de la recarga de megavatios

Geely planea presentar una nueva tecnología de recarga esta semana

El sistema consumirá 2,2 megavatios de potencia durante su uso

Las sesiones de recarga podrían durar tan solo cuatro minutos

El Grupo Geely ha recurrido a la red social china Weibo para dar un adelanto de su próxima generación de tecnología de recarga, que, según la empresa, puede cargar las baterías en unos cuatro minutos.

La noticia llega junto con detalles sobre el nuevo Geely Galaxy E5, un SUV premium totalmente eléctrico cuyo lanzamiento en China está previsto para este año y que, según se informa, será el primer modelo capaz de utilizar esta nueva tecnología de recarga ultrarrápida.

Con una impresionante potencia máxima de 2,2 MW, se afirma que el sistema de carga de próxima generación «impulsado por IA» es capaz de completar una sesión de carga completa en cuatro minutos.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Sin embargo, no se menciona si se trata del estado de carga estándar del 10 al 80 % o de algo completamente diferente.

Según China EV Home, el Galaxy E5 utiliza una arquitectura de 800 V y la batería Aegis Short Blade de próxima generación de Geely, que estará disponible en capacidades de 61,52 kWh y 70,01 kWh.

Las baterías ofrecen autonomías según el ciclo CLTC de 550 km (alrededor de 341 millas) y 635 km (395 millas) respectivamente, pero es la carga ultrarrápida la que probablemente acaparará los titulares.

Aunque hay muy pocos detalles (Geely realizará un evento en breve para revelar más información), se informa que la participación de la inteligencia artificial tiene que ver con el control térmico, lo que permite una velocidad de carga tan gigantesca sin dañar las celdas de la batería.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Geely afirma que sus paquetes pueden durar 3,500 ciclos de carga y descarga "con degradación limitada".

China sigue acelerando el ritmo

(Image credit: BYD)

El sueño de los vehículos eléctricos siempre ha sido poder recargarlos en el mismo tiempo que se tarda en repostar un vehículo de gasolina o diésel, ya que esto, sin duda, eliminaría uno de los mayores obstáculos para su adquisición: la ansiedad por la autonomía.

Quienes tienen poca experiencia con los vehículos eléctricos temen quedarse varados cuando se agota la batería, y tener que esperar una hora o más para volver a la carretera.

Sin embargo, la mayoría de quienes han tenido un vehículo eléctrico moderno probablemente dirán que esto ya no es así, pero China sigue desarrollando tecnología de recarga que prioriza la velocidad y la comodidad.

BYD ha presentado sus cargadores Flash de 1,5 MW tanto en China como en Europa, donde son capaces de cargar las baterías al máximo en menos de 10 minutos.

Desafortunadamente, los únicos vehículos compatibles con esta tecnología (al menos en Europa) resultan ser algunos de los más caros de la gama de BYD.

Zeekr también ha estado promoviendo sus propios cargadores de 1,2 MW en China, que igualmente ofrecen tiempos de recarga ultrarrápidos.

(Image credit: Nio)

Aunque es fácil ver esto como una simple competencia por ver quién lleva la delantera, la infraestructura de recarga de China debe crecer a un ritmo acelerado para dar servicio a los más de 110 millones de vehículos eléctricos que, según las previsiones, circularán por las calles para 2030.

Esto significará instalar más de 40 millones de puntos de recarga y aproximadamente 300,000 estaciones de recarga de alta potencia para satisfacer la demanda.

Contar con esta combinación de recarga de alta y baja potencia es la única forma de satisfacer todas las necesidades de los conductores, ya que la alta potencia y la rapidez son esenciales en lugares como las estaciones de servicio de las autopistas a lo largo de corredores de tráfico intensos, mientras que las opciones más económicas y de menor potencia benefician a quienes recargan en la acera durante la noche, por ejemplo.

A diferencia de muchos otros países, que han sido relativamente lentos en adoptar la electrificación y la infraestructura relacionada, China parece estar explorando todas las posibilidades.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.