D2C Summit México: qué es, cuándo será y cómo asistir al evento de Tiendanube

¡Anota la fecha! Tiendanube anunció la primera edición del D2C Summit México, pero ¿de qué se trata? Es un evento dirigido a las marcas que venden directamente al consumidor y quieren fortalecer su presencia en el comercio electrónico. Pero no te preocupes, a continuación te compoartimos todos los detalles.

Lo primero que debes de saber es que el evento contará con más de 10 charlas, espacios de networking y experiencias para conocer las tendencias y herramientas que están transformando las ventas en línea.

Cabe mencionar que el encuentro llega en un momento de crecimiento para el modelo Direct to Consumer (D2C), que permite a las marcas vender directamente a sus clientes mediante sus propios canales digitales, sin depender exclusivamente de intermediarios.

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De acuerdo con el quinto informe NubeCommerce 2026 de Tiendanube, en tres años el negocio D2C de las marcas mexicanas se multiplicó por seis. Solo en 2025, estas empresas generaron más de 600 mil órdenes de compra y una derrama superior a los 860 millones de pesos. Además, los comercios locales que operan en el ecosistema de la plataforma incrementaron su facturación 33.5%, mientras que el 50.4% de las marcas mexicanas presentes en ella ya vive exclusivamente del comercio electrónico.

¿Qué es el D2C Summit México?

(Image credit: Tiendanube)

El D2C Summit México es el primer encuentro de Tiendanube dedicado a la industria de venta directa al consumidor en el país. Su objetivo es reunir a marcas, especialistas y líderes del sector para compartir estrategias, conocimientos y soluciones que ayuden a los negocios a crecer en el comercio electrónico.

La agenda incluirá más de 10 charlas en un formato de múltiples escenarios. El main stage estará dedicado a las conversaciones sobre el desarrollo de la categoría, mientras que una sala más íntima permitirá profundizar en contenidos prácticos para aplicar en los negocios. También habrá una zona de experiencias y una zona de marcas.

Durante el evento, los asistentes podrán conocer soluciones tecnológicas para simplificar distintas etapas de la venta en línea, desde atraer clientes y conversar con ellos hasta facilitar las compras, los pagos y la operación de los negocios.

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Otro de los temas centrales será cómo fortalecer los canales propios de venta mediante tecnología y ecosistemas integrados, con el objetivo de mejorar los márgenes y construir relaciones más directas con los consumidores.

¿Dónde y cuándo será el D2C Summit México 2026?

El evento organizado por Tiendanube se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre de 2026 en InSpace Polanco, Ciudad de México.

Como lo comentamos anteriormente, la jornada combinará conferencias, oportunidades de networking y actividades para conocer las estrategias de otras marcas mexicanas que participan en el comercio electrónico.

¿Quiénes participarán en el evento de Tiendanube?

El D2C Summit México contará con la presencia de socios estratégicos y marcas vinculadas con el comercio electrónico, la tecnología, los pagos, la logística y la industria de la moda.

Entre los participantes anunciados se encuentran:

Pinterest

Google

TikTok

CaaS

Ay Güey!

BBVA

Arrre

Yakampot

Fashion Week México

99 minutos

Openpay by BBVA

Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)

IPOS

Además, el encuentro reunirá a fundadores, especialistas y líderes del sector que compartirán conocimientos y experiencias sobre las nuevas formas de vender directamente al consumidor.

Tiendanube también presentará nuevas capacidades de su ecosistema relacionadas con la conversación con clientes, la experiencia de compra y el uso de inteligencia artificial en el comercio electrónico.

¿Cómo puedo asistir al D2C Summit México?

Para asistir al evento, las personas interesadas deben registrarse a través de ESTE ENLACE. Pero atención, pues el cupo es limitado, así que es importante realizar el registro para solicitar un lugar.

¿Por qué es relevante el D2C para las marcas mexicanas?

El crecimiento de la venta directa al consumidor es uno de los motivos detrás de este encuentro. Según las cifras del ecosistema de Tiendanube, vender a través de un marketplace puede implicar comisiones de entre 13% y 20.5%, que incluso pueden superar el 25% o 30% al considerar todos los costos asociados. En contraste, operar un canal propio de venta directa puede reducir ese costo a un rango de entre 3% y 8%.

La tendencia también se refleja en el comportamiento de los consumidores: más del 30% de las transacciones de comercio electrónico en México ya se realizan por WhatsApp o Instagram. A esto se suma el papel de la inteligencia artificial, pues el 85% de las consultas en tiendas que utilizan la IA de Tiendanube se resuelven sin intervención humana, mientras que el tráfico hacia comercios digitales procedente de herramientas de IA creció 396%.

En el panorama regional, un análisis de Americas Market Intelligence estima que la venta D2C crecerá 15.2% anual entre 2023 y 2028, hasta alcanzar los 38 mil millones de dólares. Para México, Statista sitúa el valor de este modelo en 23 mil millones de dólares en 2025, equivalentes al 17.3% del comercio electrónico total del país.

Con este contexto, el D2C Summit México busca convertirse en un espacio para que las marcas conozcan nuevas herramientas, intercambien experiencias y exploren oportunidades para fortalecer sus canales de venta directa.