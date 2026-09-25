Dell analiza el avance de la IA en México y señala a los datos como el gran desafío

Dell nos invitó al "Dell Technologies Forum 2026" donde se reunieron clientes, socios y expertos para analizar el papel de la inteligencia artificial en las organizaciones.

Especialmente el cómo las organizaciones pueden llevar la inteligencia artificial de proyectos piloto a implementaciones seguras y escalables que generen resultados reales de negocio.

Durante el evento, encabezado por Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, se destacó que la conversación sobre IA ha evolucionado. El interés ya no está en experimentar con la tecnología, sino en construir las capacidades necesarias para implementarla a escala con impacto medible.

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Tres transformaciones conectadas para escalar la IA

Dell Technologies destacó que las organizaciones que liderarán la próxima etapa de la inteligencia artificial no serán necesariamente las que la adopten primero, sino aquellas que avancen de forma correcta, con una estrategia integrada que conecte tecnología y negocio.

Para lograrlo, Dell propone un camino basado en tres pilares complementarios:

Modernizar el centro de datos, transformando la complejidad en agilidad, eficiencia y flexibilidad, para mantener las aplicaciones de negocio disponibles de forma continua, extraer mayor valor de los datos y crear una base preparada para la innovación. Todo lo demás depende de esta infraestructura. Escalar la IA con confianza, incorporando la estrategia, la gobernanza y la seguridad necesarias para convertir proyectos piloto en resultados tangibles de negocio y extender la IA a múltiples casos de uso conforme evolucionan las necesidades de la organización. Modernizar el lugar de trabajo, llevando la inteligencia directamente a las personas y a los espacios donde ocurre el trabajo, con el propósito de impulsar la productividad, la colaboración, la creatividad, la innovación y el desarrollo del talento.

De acuerdo con Dell, estas iniciativas deben ejecutarse de manera coordinada. Cuando datos, infraestructura, seguridad y capacidades de IA trabajan de forma conjunta, las decisiones mejoran, la seguridad se convierte en un habilitador del negocio y el crecimiento se vuelve más sostenible gracias a la reducción de complejidad, la optimización de recursos y una operación más eficiente.

"México vive una etapa de transformación digital que exige a las organizaciones algo más que adaptarse: les exige liderar. Liderar con resiliencia, agilidad y visión para convertir la tecnología en crecimiento real, productividad y competitividad", señaló Aguilar.

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Resultados del estudio "Preparación de la empresa para la era moderna"

Como parte del foro, Dell presentó los resultados del estudio "Preparación de la empresa para la era moderna" realizado entre 3,000 organizaciones de 35 países, incluido México. Los resultados muestran una evolución clara en la madurez de adopción de IA: la proporción de empresas mexicanas que ya operan la IA a escala prácticamente se duplicó, pasando de 9% en 2025 a 19% en 2026, mientras que las organizaciones que permanecen en etapas de prueba disminuyeron de 29% a 20%.

Sin embargo, el estudio confirma que el desafío ya no es únicamente tecnológico. Los líderes identifican preocupaciones relacionadas con seguridad, gobernanza, calidad de datos, talento y estrategia como los principales obstáculos para acelerar la adopción.

Los datos se convierten en el principal desafío

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el principal reto para escalar la IA ya no está en la capacidad de procesamiento, sino en los datos.

El 76% de las organizaciones en México señaló que los datos representan el desafío más importante para las cargas de trabajo críticas, mientras que el 60% afirmó enfrentar problemas derivados de la fragmentación de información en entornos híbridos y multinube.

Los resultados muestran que el éxito de la IA depende cada vez más de contar con datos accesibles, confiables y bien gobernados. Al mismo tiempo, la seguridad se consolida como un requisito indispensable: el 95% de las organizaciones encuestadas afirmó priorizar plataformas que integren protección y recuperación de datos frente a ciberataques.

"Hoy, la seguridad ya no es un complemento, es un requisito esencial. Es el criterio con el que se medirá cada decisión de modernización", afirmó Aguilar.

Shadow AI: un reto que se puede convertir en oportunidad

El fenómeno conocido como Shadow AI, el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de los colaboradores fuera de los entornos, políticas y mecanismos de supervisión corporativos se está convirtiendo en uno de los principales desafíos de gobernanza para las organizaciones.

El Shadow AI no es un problema tecnológico; es una señal de mercado dentro de la propia organización. Cuando el 83% de los encuestados señalan que sus colaboradores recurren a herramientas de IA fuera de los entornos corporativos, lo que están diciendo es que la demanda ya superó a la oferta institucional. Las organizaciones que respondan con gobernanza, seguridad y una estrategia clara no solo reducirán riesgos: convertirán esa energía en productividad, innovación y una ventaja competitiva difícil de replicar.

Un ecosistema para acelerar la transformación

(Image credit: Future/ Jorge Covarrubias)

El Dell Technologies Forum 2026 contó con la participación de sus aliados de negocio AMD, Microsoft, Intel y NVIDIA, quienes compartieron perspectivas sobre el papel del ecosistema tecnológico para acompañar a las organizaciones en su camino hacia la transformación digital.

Además, especialistas de Dell abordaron el potencial de la IA agéntica, así como los desafíos relacionados con su gobernanza, costos y riesgos operativos, destacando la importancia de construir una infraestructura sólida y una estrategia clara antes de escalar estas nuevas capacidades.

La conclusión central del foro fue clara: para convertir la innovación en resultados reales de negocio, las organizaciones deben abordar la modernización del centro de datos, la adopción de IA y la transformación del lugar de trabajo como una estrategia única y conectada.

Eso es lo que significa estar preparados para lo que viene: modernizar el centro de datos para que los datos sean accesibles, seguros y estén listos para impulsar la innovación; escalar la IA con confianza para transformar información en acción; y modernizar el lugar de trabajo para que la inteligencia llegue a cada persona y a cada espacio donde se crea valor.

Cuando estas transformaciones avanzan como una estrategia integrada, las decisiones mejoran, la seguridad se convierte en un habilitador del negocio y el crecimiento se vuelve más sostenible. En un momento decisivo para la adopción de la IA, las organizaciones que conecten datos, infraestructura, seguridad, talento y estrategia serán las que estén preparadas para lo que viene.