NVIDIA y Microsoft unen fuerzas para llevar agentes de IA a las PC con Windows

Microsoft y NVIDIA se unen para codiseñar hardware y software con el objetivo de llevar los agentes de IA a PCs con Windows.

NVIDIA se fundó gracias a Windows, afirmó Huang. Ahora, los agentes de IA llegan a Windows. "Si se observa toda la trayectoria de nuestra compañía, Windows estuvo en el centro de ella", dijo Huang, al recordar el apoyo de NVIDIA a Windows y Microsoft durante varias décadas. "Si no fuera por Windows, no existiría GeForce".

El fundador y CEO de NVIDIA, Jensen Huang, conectó esa historia —y su visión a largo plazo— con la era agéntica durante una charla informal con el CEO de Microsoft, Satya Nadella, moderada por Sriram Krishnan (exasesor principal de políticas de IA de la Casa Blanca) en el evento Windows AI and Surface, celebrado en los estudios Dogpatch de San Francisco.

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"La verdad es que le doy a Jensen todo el crédito por la constancia en su visión de lo que esto puede llegar a ser, no hoy ni mañana, sino como una tendencia", señaló Nadella. "Y eso es lo que nos trae a este momento".

"La laptop personal es la herramienta definitiva; es mi herramienta definitiva y, para toda una generación, es nuestra herramienta definitiva", expresó Huang. "¿Qué ocurre en la era de los agentes, cuando el agente está en tu computadora? Ahora se convierte en tu asistente personal".

El evento comenzó con Nadella antes de que Pavan Davuluri, vicepresidente ejecutivo de Windows y Dispositivos en Microsoft, presentara las actualizaciones de Windows diseñadas para la era agéntica.

Para convertir a Windows en una plataforma segura para los agentes, Microsoft anunció la disponibilidad general de Microsoft Execution Containers (MXC), la infraestructura a nivel de sistema operativo que permite a los agentes ejecutarse de forma segura y persistente en segundo plano, bajo el control del propio sistema.

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"Estamos integrando estas primitivas directamente en Windows para que los agentes puedan ser protegidos, observados y gobernados", explicó Davuluri. "Con MXC, Microsoft Security y Agent 365, estamos liberando todo el potencial de los agentes en Windows".

Nadella volvió sobre ese tema en su conversación con Huang: "Necesitábamos hacer del escritorio el lugar más seguro para la ejecución de los agentes".

"Lo que Satya acaba de decir será la base de la próxima generación de las TI tal como las conocemos", afirmó Huang. "Así como Windows y DirectX revolucionaron la forma en que se creaban las aplicaciones, MXC revolucionará la forma en que se construyen e implementan los agentes".

Un nuevo comienzo para las PC con Windows: reserva hoy mismo las laptops RTX Spark

(Image credit: NVIDIA y Microsoft)

Entre los anuncios presentados el miércoles por Huang y Nadella, RTX Spark lleva toda la tecnología de IA de NVIDIA a las laptops y computadoras de escritorio compactas con Windows. Las laptops estarán disponibles el 16 de octubre, mientras que las computadoras de escritorio compactas saldrán a la venta en noviembre.

Windows acerca la IA local al trabajo diario, mientras que el nuevo hardware ofrece a los desarrolladores el espacio necesario para ejecutar modelos cada vez más capaces directamente en su PC. Al presentar la Surface Laptop Ultra, Pavan Davuluri vinculó esta visión con NVIDIA RTX Spark.

"Construimos la Surface Laptop Ultra en torno a NVIDIA RTX Spark. Con hasta 128 GB de memoria unificada y hasta un petaflop de cómputo de IA, puedes ejecutar en esta laptop modelos que simplemente no caben en una máquina tradicional", declaró Davuluri.

Los sistemas llegarán de la mano de Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft, MSI y Gigabyte, con diseños que van desde laptops delgadas hasta computadoras de escritorio compactas creadas para agentes en funcionamiento continuo (always-on).

RTX Spark combina una GPU NVIDIA Blackwell RTX de hasta 6,144 núcleos y una CPU NVIDIA Grace de hasta 20 núcleos, conectadas a 600 GB/s.

Un petaflop de rendimiento de IA en FP4 y hasta 128 GB de memoria unificada hacen que RTX Spark sea altamente eficaz para la IA local. Puede ejecutar modelos como Qwen 3.8 Flash Next, un modelo de 125B con n-gramas de 51B que iguala la inteligencia de muchos modelos en la nube, de forma ilimitada y sin necesidad de enviar datos a la nube.

RTX Spark ejecuta la plataforma NVIDIA CUDA completa —la misma pila de software que se ejecuta en todo el hardware de NVIDIA— y está diseñada para todas las formas en que las personas usan una PC:

Desarrolladores Creadores Jugadores

Peden trasladar modelos, herramientas y flujos de trabajo sin necesidad de reescribirlos, ejecutando la misma pila de IA de NVIDIA desde RTX Spark hasta DGX Station. Obtienen Tensor Cores de quinta generación con soporte para NVFP4, aceleración por hardware para AV1, codificación y decodificación de vídeo 4:2:2, DLSS y trazado de rayos (ray tracing) RTX en todo el flujo de producción. Pueden ejecutar juegos AAA a 1440p a más de 100 cuadros por segundo con DLSS 5, Reflex y G-SYNC.

La configuración de escritorio compacta incluye el mismo superchip RTX Spark en un chasis pequeño diseñado para funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana: un sistema de IA local dedicado que mantiene a los agentes funcionando de forma continua.