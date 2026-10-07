Surface Laptop Ultra y Surface RTX Spark Dev Box: la nueva apuesta de Microsoft por la IA local

¡Atención! Microsoft sorprendió con la plataforma RTX Spark, nuevos equipos Surface diseñados alrededor de esta tecnología y su visión sobre el futuro de Windows: una plataforma donde los usuarios podrán interactuar con agentes de IA capaces de ejecutar tareas, crear contenido, programar y trabajar directamente desde el dispositivo.

Por un lado, la nueva Surface Laptop Ultra, se convierte en el equipo más potente de la compañía hasta ahora, la cual promete hacer realidad la visión de la inteligencia híbrida para creadores, desarrolladores y desarrolladores de IA.

Diseñada alrededor de la RTX Spark, combina hasta 128 GB de memoria unificada con la capacidad de ejecutar modelos de IA que superan los 120.000 millones de parámetros a nivel local, lo que aporta un potente cómputo de IA a flujos de trabajo creativos y técnicos exigentes.

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Junto con la Surface Laptop Ultra, Microsoft también presentó la Surface RTX Spark Dev Box, que aporta una potente computación local de IA al escritorio, con el objetivo de ayudar a desarrolladores e ingenieros de IA a experimentar, evaluar modelos e iterar localmente.

Durante el evento, Davuluri mostró cómo estas máquinas pueden ejecutar modelos con cientos de miles de millones de parámetros y permitir que los desarrolladores trabajen con inteligencia artificial sin depender completamente de centros de datos externos.

El Surface RTX Spark Dev Box tendrá un precio inicial de 5,999 dólares. Mientras que la Surface Laptop Ultra tendrá un precio inicial de 2,599 dólares.

Ambos dispositivos están disponibles para reserva anticipada hoy, con la Surface Laptop Ultra disponible a partir del 16 de octubre y la Surface RTX Spark Dev Box enviada a clientes en EE. UU. en noviembre.

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Un ecosistema de PCs Builder, impulsados por RTX Spark

Con Windows en RTX Spark, las capacidades vanguardistas del año pasado llegan a tu portátil.

Las nuevas PCs con Windows impulsados por NVIDIA RTX Spark fueron diseñados como un ecosistema para maximizar el rendimiento en tareas como la inferencia local, la generación de imágenes y vídeo.

Los socios de dispositivos cuentan con apoyo para satisfacer las necesidades únicas de los clientes. En las PCs con Windows y RTX Spark, los desarrolladores pueden experimentar importantes mejoras en el rendimiento local de IA en comparación con un Apple MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Pro, incluidos hasta5:

2,1 veces más rápido hasta llegar al primer token6 Generación de imágenes IA 4,3 veces más rápida7 generación de vídeo IA 6,2 veces más rápida8

Hoy pueden reservar las siguientes PCs:

ASUS ProArt P16 y ASUS ProArt P14: Combina un potente rendimiento de IA, pantallas OLED ASUS Lumina Pro y una batería de gran capacidad en diseños delgados y ligeros de 16 y 14 pulgadas diseñados para creadores en movimiento.

Dell XPS 16 Creator Edition: El primer portátil XPS impulsado por NVIDIA RTX Spark, que ofrece a creadores y desarrolladores un rendimiento de nivel de estudio, precisión profesional en la pantalla y desarrollo local de IA en un diseño premium y portátil.

HP OmniBook Ultra 16: Combina un diseño premium ultrafino con una innovación térmica revolucionaria, lo que ofrece un rendimiento sostenido para las cargas de trabajo de IA más exigentes.

Lenovo Yoga 9n 2-en-1: Un descapotable versátil que combina NVIDIA RTX Spark con un diseño de 360 grados y entrada de lápiz de doble superficie para creadores que necesitan alto rendimiento y flexibilidad para trabajar de forma independiente o colaborar.

MSI Prestige N16 Flip AI+: Combina un diseño 2 en 1 fino y ligero con una pantalla OLED tándem UHD+ de 16 pulgadas, aceleración NVIDIA AI y una batería de 99,9Wh para creadores, profesionales y jugadores en movimiento.

Surface Laptop Ultra: El Surface Laptop más potente de la historia, construido alrededor de NVIDIA RTX Spark con hasta 128GB de memoria unificada, una pantalla táctil de 15 pulgadas y una nueva arquitectura térmica diseñada para un rendimiento sostenido.

Todos estos PCs RTX Spark con Windows están disponibles para reserva a partir de hoy y comienzan a enviarse el 16 de octubre. Las cajas de desarrollo y mini equipos de escritorio basados en RTX Spark llegarán a finales de este año.