"Es una bestia, pero no en todo": la Microsoft Surface Laptop Ultra con RTX Spark cumple las expectativas, aunque debes ser un gran entusiasta de la IA local

Las computadoras portátiles RTX Spark de Nvidia llegaron a las tiendas la semana pasada, encabezadas por la Surface Laptop Ultra de Microsoft, y el chip admite hasta 128 GB de memoria.

Esta computadora portátil tiene un precio inicial de 2,599.99 dólares, pero ¿su rendimiento justifica ese precio?

Eché un vistazo a algunas de las primeras reseñas detalladas de la Surface Laptop Ultra de Microsoft para determinar qué ofrece este dispositivo y si vale cada centavo.

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Lo que dicen las reseñas

Se reconoció el rendimiento del portátil RTX Spark, pero todas las reseñas coincidieron en una cosa: no es infalible y tiene algunas desventajas.

“Es una bestia, pero no en todo”, dijo Zac Bowden de Windows Central, mientras que Tom’s Guide fue más allá y lo describió como “no un rival para el MacBook Pro, sino algo mucho más extraño y tremendamente potente”.

Los elogios se concentran en un área: los modelos de IA locales. Todos los medios que los probaron colocaron a la Surface por delante del M5 Max de Apple y del Ryzen AI Max+ 395 de AMD, los chips móviles más potentes para computadoras portátiles.

Su desempeño en juegos, sin embargo, no recibió precisamente muchos elogios: mientras que algunos dijeron que es simplemente aceptable, otros consideran que es un punto débil.

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Precio

A la mayoría de las personas les convendría más comprar una computadora portátil de Intel o AMD con una GPU NVIDIA dedicada, ya que estas suelen costar menos que las computadoras portátiles RTX Spark más baratas que hay en el mercado en este momento

El precio es el principal obstáculo para RTX Spark. La Surface Laptop Ultra de Microsoft comienza en $2,599.99 para el modelo de 18 núcleos con 24 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento.

La configuración de 20 núcleos, 128 GB de memoria y 1 TB de almacenamiento alcanza los $5,899.99, y los plazos de entrega de este modelo ya se extienden hasta finales de diciembre.

El salto de precio es más pronunciado justo donde la plataforma ofrece sus mayores ventajas. La memoria accesible para la GPU, que pasa de 64 GB a 96 GB y permite ejecutar correctamente modelos con 35,000 millones de parámetros, solo está disponible en la configuración de 128 GB. Los modelos Surface con 32 GB o 48 GB no pueden ejecutar esos mismos modelos.

Tom’s Hardware advierte que los «aumentos desorbitados en los precios de la DRAM y la NAND» supondrán un obstáculo para la plataforma a corto plazo. Es una inversión considerable y necesitas una carga de trabajo de IA local que la justifique.

El mayor desafío son los «precios desorbitados», ya que, como señala Tom’s Hardware, ese mismo dinero todavía permite comprar «muchos» tokens en la nube de OpenAI y Anthropic.

Como señala Windows Central, los dispositivos comparables ofrecen lo suficiente para muchas necesidades y cuestan menos.

CPU

La RTX Spark... es la CPU multihilo más potente que hemos visto jamás en una computadora portátil

La velocidad multinúcleo es su punto fuerte, mientras que la velocidad de un solo núcleo es su punto débil.

El N1X de 20 núcleos combina 10 núcleos de rendimiento con 10 núcleos de eficiencia, con el objetivo de ofrecer un buen desempeño en tareas exigentes con múltiples hilos.

En las pruebas de un solo núcleo, superó por poco a la Dell Pro Precision 5 16S, con una puntuación de 558.5 frente a 534.8 en Cinebench 2026.

Sin embargo, en el conjunto más amplio de pruebas, los resultados de un solo hilo, según StorageReview, se sitúan entre un 15 y un 30% por detrás de los sistemas x64, lo que representa un desempeño «apenas aceptable».

Al pasar a las pruebas multinúcleo, la Surface es una auténtica «bestia»: terminó un 34 % por delante de la Razer Blade 16.

Sin embargo, frente a Apple, «simplemente no compite con los chips Max más recientes» de la compañía, ya que queda constantemente por detrás del M4 Max y el M3 Ultra.

Durante una carga de trabajo exigente que utilizaba todos los núcleos de la CPU para resolver un problema de doble precisión con OpenBLAS, el dispositivo perdió potencia en repetidas ocasiones, aunque la mayoría de los compradores nunca ejecutará una tarea de ese tipo.

En trabajos del mundo real, «ganó casi todas las pruebas de CPU con múltiples hilos»: compiló LLVM en 206 segundos, frente a los 327 segundos del siguiente sistema más rápido.

Sin embargo, también tiene puntos débiles. Su codificación SVT-AV1 en Arm64 alcanzó aproximadamente una quinta parte del rendimiento de los sistemas x64, mientras que su latencia de memoria de 251 ns fue la "peor del grupo".

Esto no significa que sea lento. El uso cotidiano «se siente bien» e incluso las aplicaciones emuladas parecen nativas. Sin embargo, para tareas que dependen de un solo hilo y del navegador, "probablemente los sistemas x64 sean una mejor compra".

Swipe to scroll horizontally Resultados de las pruebas de rendimiento de la CPU RTX Spark de 20 núcleos Medio Benchmark Calificación Windows Central Cinebench 2026 (Multi-Core) 6,885 StorageReview Cinebench 2026 (Multi-Core) 6,963 Windows Central Cinebench 2026 (Single-Core) 558 StorageReview Cinebench 2026 (Single-Core) 558.5 Windows Central Geekbench 7.1 (Multi-Core) 23,571

GPU

La GPU Blackwell de 6,144 núcleos es el verdadero motor del chip. Cuenta con Tensor Cores de quinta generación diseñados para cargas de trabajo de IA y hasta 96 GB de memoria disponible.

En las pruebas de IA local, fue «la más rápida en general» en tareas agénticas, al completarlas aproximadamente un 25 % más rápido que la MacBook Pro con M5 Max.

En Stable Diffusion 1.5 INT8, obtuvo una puntuación de 11,294 y "superó ampliamente" a las RTX 5080, 5070 Ti y 5060.

Sin embargo, con modelos que caben en 24 GB, la RTX 5090 de la Razer Blade 16 genera tokens «2.3 veces más rápido», mientras que el rendimiento en renderizado de video queda incluso por debajo del de la RTX 5060.

El gaming es uno de sus puntos fuertes secundarios. El rendimiento es «similar al de una RTX 4070 o 5060», y Cyberpunk 2077 mantuvo 60 fps a 1440p con generación de fotogramas.

Sin embargo, el ancho de banda de memoria compartida y la latencia de entrada son limitados. El ancho de banda de memoria compartida alcanzó los 300 GB/s, por debajo de los 384 GB/s de una RTX 5060 para laptops.

Gears of War: E-Day promedió 77.7 fps, con mínimos del 1 % de 39.9 fps y una latencia de 83.5 ms. Control Resonant alcanzó los 109.2 fps, pero solo con generación de fotogramas 3X.

Si la IA no es lo tuyo y necesitas baja latencia y el máximo rendimiento, "una laptop para gaming independiente con una GPU dedicada de la serie RTX 50 seguirá ofreciendo una experiencia superior".

AI

La RTX Spark es una de las mejores opciones disponibles actualmente en el ámbito de Windows

Ninguna otra laptop ofrece tanto margen de trabajo para una GPU. La RTX Spark combina su GPU Blackwell con hasta 128 GB de memoria unificada, de los cuales 64 GB, ampliables hasta 96 GB, pueden destinarse directamente a la GPU.

Eso es "más que cualquier GPU para laptops de NVIDIA anterior" y permite ejecutar modelos con 35,000 millones de parámetros a velocidades de hasta 89 tokens por segundo. Los modelos de hasta 120,000 millones de parámetros pueden caber por completo en la GPU.

En las pruebas de tareas agénticas, fue «la más rápida en general»: completó las tareas aproximadamente un 25 % más rápido que la MacBook Pro con M5 Max y en cerca de la mitad del tiempo que el sistema con Ryzen AI Max+ 395.

Es con los modelos cuantizados donde realmente destaca. En Stable Diffusion 1.5 INT8 obtuvo una puntuación de 11,294 y "superó ampliamente" a las RTX 5080, 5070 Ti y 5060.

También hace que los agentes locales sean prácticos. Hermes Agent organizó una carpeta de descargas desordenada y creó un sitio web sin enviar ningún dato a la nube, por lo que "ya no estás limitado por los límites de uso".

Eso no significa que supere a todo lo demás. Con modelos que caben en 24 GB, la RTX 5090 de la Razer Blade 16 genera tokens "2.3 veces más rápido".

Aun así, para quienes ejecutan modelos localmente durante todo el día, es "la reina".

En definitiva, esta es una máquina para quienes apuestan por la IA local, diseñada para ofrecer privacidad, funcionar sin conexión y experimentar con distintas configuraciones.

¿Quién debería comprarlo?

Nvidia ha creado una estación de trabajo muy atractiva para ciertas cargas de trabajo de IA, aunque quienes buscan una computadora portátil convencional tienen varias razones para mantener la cautela.

Los desarrolladores y analistas que ejecutan modelos de entre 20 mil millones y 35 mil millones de parámetros de forma local son, sin duda, el público objetivo.

A los gamers, a los usuarios que utilizan mucho el navegador y a cualquiera cuyos modelos quepan en 24 GB les conviene más una computadora portátil con una GPU dedicada.

Veredicto

Lo bueno

CPU con un sólido rendimiento multinúcleo.

Hasta 96 GB de memoria para la GPU, suficientes para ejecutar modelos de 35,000 millones de parámetros a velocidades de hasta 89 tokens por segundo.

El rendimiento más rápido en las pruebas de IA agéntica.

Lo malo

Es costosa: los precios van de $2,599.99 a $5,899.99.

Bajo rendimiento de un solo hilo y alta latencia de memoria.

Rendimiento en gaming apenas aceptable, con una latencia de entrada elevada.

Veredicto

Elígela si trabajas a diario con modelos locales que superan los 24 GB. Para cualquier otra tarea, opta por una laptop con GPU dedicada. Evítala si tu prioridad son los videojuegos.

Swipe to scroll horizontally Especificaciones NVIDIA RTX Spark N1X Versión de 18 núcleos Versión de 20 núcleos CPU 9x Cortex-X925 + 9x Cortex-A725 10x Cortex-X925 + 10x Cortex-A725 GPU 5,120 CUDA núcleos 6,144 CUDA núcleos Memoria LPDDR5X, hasta 64GB LPDDR5X, hasta 128GB Velocidad de la memoria 9,400MT/s 9,400MT/s Ancho de banda Hasta 300GB/s Hasta 300GB/s Laptop TDP 45W a 80W 45W a 80W Proceso TSMC 3nm TSMC 3nm

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