La Asus ProArt GR1X se suma a un concurrido mercado de RTX Spark sin precio, mientras que las cajas Gorgon Halo de AMD ya ofrecen 192GB

Asus confirmó que la ProArt GR1X utilizará la RTX Spark N1X de 20 núcleos, principalmente en configuraciones de 64 GB y 128 GB, y que saldrá a la venta antes de fin de año a través de distribuidores premium

La GR1X coincide con la Ascent GX10 de Asus en cuanto a tamaño, peso, ventiladores y fuente de alimentación, y se suma a las cajas RTX Spark de Microsoft, Dell, Acer y Honor, entre otros

El GR1X aún no tiene precio, mientras que el Dev Box de Microsoft tiene un precio de lista de 5,999 dólares, el DGX Spark de 6,950 dólares y el EVO-X5 Pro de 192 GB de GMKtec de 6,599 dólares

Asus ha dado a conocer más detalles sobre la ProArt GR1X, la mini PC con tecnología RTX Spark que presentó por primera vez en Computex 2026.

Según su reciente anuncio de lanzamiento, la empresa afirma ahora que comercializará el equipo principalmente en configuraciones de memoria LPDDR5X unificada de 64 GB y 128 GB a través de una red limitada de distribuidores premium antes de que termine el 2026.

Los informes también confirman una fuente de alimentación USB-C de 240 W diseñada según la especificación USB Power Delivery 3.1 EPR, un peso de 1,48 kg (3,26 lb) y un chasis de 150 x 150 x 51 mm, lo que equivale aproximadamente a 1,1 litros.

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Muchos detalles, pero sin precio

El mismo informe asegura que el GR1X competirá con la Mac Studio, aunque la ficha técnica publicada ahora apunta a una sola opción de chip: el RTX Spark N1X de 20 núcleos, con una GPU Blackwell de 6,144 núcleos y un TDP de 140 W.

ASUS anunció el dispositivo el 1 de junio con el nombre de ProArt Mini PC. En ese momento, prometió hasta el mismo chip de 20 núcleos, hasta 128 GB de memoria y un margen térmico de hasta 140 W, además de una disponibilidad prevista para el otoño de 2026. Sin embargo, todavía no ha publicado su precio, ni siquiera en sus actualizaciones más recientes.

La actualización reciente ha definido con mayor precisión las especificaciones disponibles. Cuando ASUS cambió el nombre del equipo a finales de agosto de 2026, mencionó varias opciones de chips RTX Spark, eliminó la referencia a los 140 W y señaló una entrega de energía de 180 W mediante USB-C. Ahora, la cifra de 140 W ha regresado como TDP, la potencia de entrada ha aumentado a 240 W y parece que la versión recortada del N1X de 18 núcleos estará reservada para laptops. Esto coincide con la tabla de especificaciones del RTX Spark de NVIDIA, que solo incluye la versión de 20 núcleos para computadoras de escritorio.

Sin embargo, es posible que no se trate de un producto completamente nuevo, sino más bien de un cambio de apariencia. La ASUS Ascent GX10, su versión basada en Linux de la DGX Spark de NVIDIA, también mide 150 × 150 × 51 mm, pesa 1.48 kg e incluye un adaptador de 240 W. El comunicado de ASUS del 5 de octubre sobre la GX10 de 64 GB menciona dos ventiladores de 140 × 80 mm, el mismo tamaño que aparece en la página del GR1X.

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Las similitudes van más allá del chasis: como señaló The Register, RTX Spark se basa en el mismo silicio GB10 que DGX Spark. Además, Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, afirmó en septiembre de 2025 que el procesador N1 «se incorporaría a la DGX Spark».

Hasta ahora, ninguna de las principales cifras de rendimiento anunciadas para el GR1X ha sido verificada mediante pruebas independientes. Su rendimiento de 1 petaflop en FP4 es, cuanto menos, una cifra que requiere contexto. La ficha técnica de DGX Spark de NVIDIA, el propio comunicado de ASUS sobre la GX10 y el anuncio de Microsoft sobre la Surface RTX Spark Dev Box incluyen notas al pie que aclaran que esta cifra depende de la dispersión (sparsity), mientras que la página del GR1X no presenta ninguna advertencia al respecto. El rendimiento de FP4 con datos densos será menor.

La promesa de ejecutar modelos de 120,000 millones de parámetros con ventanas de contexto de hasta un millón de tokens también está sujeta a ciertas condiciones. En su comunicado del 8 de octubre, ASUS reconoce que la cantidad de información que puede procesarse depende de la arquitectura del modelo, la cuantización y la longitud del contexto. La velocidad a la que se ejecutan estos modelos depende principalmente del ancho de banda de memoria, una especificación que ASUS no incluye en la página del producto, pese a que algunos competidores ya ofrecen casi 1.5 veces más memoria.

¿Una amenaza más potente de una APU con otra marca?

La competencia más directa de ASUS no proviene de los socios de NVIDIA, sino de AMD. Su Ryzen AI Max+ 395, más conocido como Strix Halo, lleva tiempo siendo el chip predeterminado para las mini PC con 128 GB de memoria. Entre ellas se encuentra la propia plataforma de desarrollo Ryzen AI Halo de AMD, que salió a la venta a través de Micro Center en junio por $3,999.99 dólares.

Al igual que RTX Spark, combina una CPU de 16 núcleos con una GPU integrada de gran tamaño, en este caso una Radeon 8060S de 40 unidades de cómputo (CU), y un único bloque de memoria LPDDR5X. Sin embargo, su ancho de banda de 256 GB/s queda por debajo del que ofrece el chip de NVIDIA.

Su sucesor, Gorgon Halo, reduce la diferencia en ancho de banda y amplía la ventaja en capacidad de memoria. The Register describe el Ryzen AI Max+ 495 como "esencialmente una versión de fábrica con overclock del APU Strix Halo", con frecuencias aproximadamente 100 MHz más altas. Sin embargo, también admite hasta 192 GB de memoria LPDDR5X-8533, con un ancho de banda de 273 GB/s, igualando a la DGX Spark y, por extensión, a la propia propuesta de ASUS. Según Framework y GMKtec, es posible asignar hasta 160 GB de esa memoria a la GPU, una cantidad superior a la memoria total de cualquier equipo RTX Spark que se comercializa actualmente.

A diferencia de la propuesta de ASUS, las mini PC con Gorgon Halo ya están llegando al mercado con precios anunciados, y no son precisamente económicas. La GMKtec EVO-X5 Pro cuesta $6,599 dólares con 192 GB de memoria y 2 TB de almacenamiento, frente a su precio regular anunciado de $6,799. La Peladn YO2 495 cuesta 49,999 yuanes chinos (unos $7,454 dólares) en China, mientras que la Lenovo ThinkCentre X Ultra partirá de $3,699 dólares cuando se abran los pedidos en noviembre. Este modelo ofrecerá hasta 128 GB de memoria y permitirá agrupar hasta cuatro unidades. Sin embargo, la Desktop de Framework con 192 GB todavía aparece como próximamente disponible.

La falta de información sobre el precio es la mayor incógnita pendiente del GR1X, y la situación del mercado de memoria tampoco ayuda. NVIDIA ha elevado el precio de su propia DGX Spark de 128 GB a $6,950 dólares, casi un 75% por encima de su precio de lanzamiento, mientras que se espera que los sistemas GB10 de 64 GB de sus socios se vendan por alrededor de $4,999 dólares.

Los equipos de AMD han seguido una trayectoria similar. Según The Register, hace un año una mini PC con Strix Halo y 128 GB de memoria costaba entre $2,000 y $3,000 dólares. Para cuando AMD lanzó su propia estación de trabajo este verano, el precio ya rondaba los $4,000 dólares.

Las laptops ProArt de ASUS comienzan en $2,599.99 dólares, y la compañía ofrece configuraciones con tan solo 24 GB de memoria. En cambio, el GR1X apunta a las categorías de 64 GB y 128 GB, por lo que sus competidores directos son la Dev Box de Microsoft, con un precio de $5,999 dólares; la DGX Spark de NVIDIA; y la GMKtec EVO-X5 Pro, que cuesta $6,599 dólares.

Hasta que ASUS publique un precio, confirme una cifra de ancho de banda, se comprometa con una fecha de lanzamiento y los especialistas puedan poner a prueba sus afirmaciones sobre el rendimiento térmico y en juegos, el chip de 20 núcleos y los 128 GB de memoria serán los aspectos menos sorprendentes de la ProArt GR1X.

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