Las nuevas laptops RTX Spark de Nvidia llegarán en octubre, pero aún no se sabe sobre el precio

En IFA 2026 , la gran feria tecnológica celebrada en Berlín, Alemania, Nvidia anunció que sus laptops que funcionan con su chip RTX Spark basado en ARM estarán disponibles para su compra a partir de octubre.

Las marcas más importantes del sector de las laptops, como Microsoft , Lenovo , HP y Dell , contarán con dispositivos RTX Spark, y tuve la oportunidad de pasar un poco más de tiempo con algunos de ellos en el evento de lanzamiento de Nvidia.

Sin embargo, el portavoz de Nvidia admitió que los juegos que exigen mucho de la CPU (como los juegos de estrategia en tiempo real) podrían experimentar caídas de rendimiento mayores en comparación con la ejecución del juego de forma nativa.

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La novedad en IFA es el anuncio de que las laptops RTX Spark saldrán a la venta en octubre. Sin embargo, aparte de eso, los detalles siguen siendo escasos, lo que dificulta entusiasmarse con estas laptops por el momento.

Manteniendo sus fichas bien guardadas

(Image credit: Future)

A pesar de que faltaba aproximadamente un mes para su lanzamiento, Nvidia se mostró muy reservada sobre muchos detalles relacionados con las laptops RTX Spark. La mayor incógnita, por supuesto, gira en torno al precio.

Se trata de potentes laptops dirigidas a profesionales creativos, con hasta 128 GB de memoria unificada, por lo que no me imagino que vayan a ser otra cosa que muy, muy caros. El continuo silencio sobre los precios no augura nada bueno para quienes esperan laptops a un precio razonable.

Un portavoz sugirió que habrá varias configuraciones aún por anunciar que resultarán atractivas para diferentes consumidores y presupuestos, aunque se mostró algo escéptico cuando le pregunté si habría un portátil RTX Spark que los estudiantes pudieran permitirse.

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Todavía no sabemos mucho sobre el rendimiento, ya que, si bien hubo demostraciones en vivo, no se dispuso de cifras de rendimiento brutas y no se me permitió ejecutar pruebas de rendimiento ni cambiar la configuración.

(Image credit: Future)

Lo que podemos decir es que las herramientas de IA complejas y las funciones de IA generativa se ejecutan localmente en las laptops y funcionan con rapidez y fluidez. Los juegos también funcionaron bien. Nvidia aseguró que el rendimiento sería prácticamente el mismo tanto si el portátil RTX Spark está conectado al cargador como si funciona con batería.

Así pues, parece que no hay limitación de rendimiento para ahorrar energía, algo de lo que Apple se ha jactado durante mucho tiempo con sus chips de la serie M.

Se exhibieron varias laptops de los socios de Nvidia, pero estaban apagados, y se pidió a los periodistas que ni siquiera los tocaran, una petición extraña teniendo en cuenta que se supone que estos dispositivos saldrán a la venta el mes que viene.

Impresiona el potencial de RTX Spark que es enorme. También nos alegra que las laptops con Windows parezcan estar a la altura de los modernos MacBook Pro de Apple.

Pero, hablando de dinero, realmente no se podrá determinar hasta qué punto deberíamos entusiasmarnos con las laptops RTX Spark hasta que sepamos más sobre el precio, y con un lanzamiento previsto para octubre, el tiempo se acaba.

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