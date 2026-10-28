Cobertura en vivo "Pro and Tell" de Apple: rumores sobre la MacBook Pro con pantalla táctil OLED y todas las novedades desde Los Ángeles

Get notified of updates

Ya es hora de probar una... (Image credit: Future) Bueno, ya basta de hablar de especificaciones y precios: es hora de que Lance Ulanoff, editor general de TechRadar, pruebe el MacBook Pro PROLED XDR y compruebe si está a la altura de las expectativas de ser la «mejor computadora portátil profesional del mundo», como la llama Apple.

El lanzamiento tal como ocurrió No hubo transmisión en vivo del evento de hoy sobre la MacBook Pro con pantalla táctil, pero ¿quieres ver cómo se presentó el producto tal como ocurrió? Así es como el director ejecutivo de Apple, John Ternus, lo presentó en Los Ángeles... @techradar ♬ original sound - TechRadar

El primer video promocional de YouTube Aquí está el primer video promocional de Apple para la MacBook Pro con pantalla PROLED XDR, cuyo eslogan es "la primera Mac con Touch". Apple promociona esta computadora portátil como un «monitor de referencia totalmente portátil», con un brillo máximo de hasta 2,000 nits y una duración de batería de 24 horas para tus «noches en vela». No, no ese tipo de noches en vela, sino las de trabajo... New MacBook Pro with PROLED XDR Display: The first-ever Mac with Touch - YouTube Watch On

¿Qué hay de la pantalla táctil? (Image credit: Apple) Apple ha revelado un poco más sobre la pantalla táctil del MacBook Pro con OLED. Es compatible con todos los gestos Multi-Touch habituales (desplazarse, pellizcar, rotar, dibujar y más). ¿Por qué? Apple dice que puedes usarla para manipular objetos 3D o tocar instrumentos virtuales. También hay usos clásicos, como pellizcar para hacer zoom en fotos, documentos o páginas web, o hacer bocetos y anotaciones en la pantalla. Al parecer, la pantalla táctil se incluye en este MacBook de gama muy alta para que los diseñadores puedan interactuar con prototipos en 3D, o para que los desarrolladores puedan probar cómo se siente la función táctil en sus aplicaciones de iOS. Todo esto suena muy bien, pero no parecen ser casos de uso revolucionarios para la función táctil en una computadora portátil; tal vez nuestras demostraciones prácticas nos hagan pensar de otra manera...

MacBook Pro con "pantalla PROLED XDR": especificaciones Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original La conexión Wi-Fi en el evento de Apple está fallando, pero la nueva MacBook Pro insignia (con la pantalla PROLED XDR, cuyo nombre es un tanto dudoso) ya está disponible en el sitio web de Apple. Está disponible en versiones de 14 y 16 pulgadas, con chips M5 Pro (GPU de 16 o 20 núcleos) o M5 Max (GPU de 32 o 40 núcleos). El almacenamiento base comienza en 1 TB (y llega hasta los 16 TB en las versiones con M5 Max), mientras que la memoria RAM base es de 24 GB (y llega hasta los 128 GB en el modelo de punta). Ya puedes reservarlo; estará disponible a partir del 6 de noviembre. Según los rumores, el precio comienza en 2,899 dólares para la versión de 14 pulgadas y en 3,399 dólares para el modelo de 16 pulgadas...

La MacBook Pro con pantalla táctil ya es oficial La "All New MacBook Pro" (como parece que se llamará) ya está aquí oficialmente. Aún no tenemos todas las especificaciones, pero cuenta con una pantalla OLED en tándem y pesa 3 libras... Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

John Ternus ha subido al escenario, ¡y ya es oficial el MacBook Pro con pantalla táctil! (Image credit: Future) (Image credit: Future)

A diferencia de lo habitual, no habrá transmisión en vivo de este evento de Apple, pero, afortunadamente, estamos dentro del edificio en Los Ángeles para traerte todas las novedades a medida que sucedan. Nos han prometido varias plantas dedicadas a experiencias; aún está por verse cuántas plantas se necesitan para probar una MacBook Pro con pantalla táctil...

Apple se ha pasado por completo a Hollywood (Image credit: Future) Lance Ulanoff, de TechRadar, se encuentra en Los Ángeles para el evento de Apple de hoy y me está enviando sus primeras fotos e impresiones. Como pueden ver, el evento de Apple se lleva a cabo en pleno corazón de Hollywood. El edificio donde se realiza el evento también tiene mucha historia: el CBS Columbia Square fue construido en 1938 y fue la sede de la radio y la televisión de CBS hasta 2007. Ya están repartiendo los pases, solo estamos esperando para entrar... (Image credit: Future)

MacBook Pro con pantalla OLED: ¿un dolor de cabeza en cuanto al precio? (Image credit: Apple) La MacBook Pro M6 ya es caro, con un precio inicial de 1,999 dólares / 1,999 libras esterlinas / 3,199 dólares australianos. Entonces, ¿cuánto podemos esperar pagar por un modelo con pantalla táctil OLED y un chip M5 Pro o M5 Max? Las últimas especulaciones de Bloomberg sugieren que la versión de 14 pulgadas (con M5 Pro) podría costar 2,899 dólares, lo que sería el precio inicial más alto jamás registrado para un nuevo modelo de MacBook. Por su parte, se estima que la versión de 16 pulgadas costará al menos 3,399 dólares. Por supuesto, esos son solo los precios iniciales, y los extras, como las mejoras de RAM, elevarán aún más los precios: Apple cobra actualmente 600 dólares / 600 libras adicionales por duplicar la RAM de 24 GB a 48 GB, por ejemplo. En otras palabras, debemos esperar que este sea el dúo de iPhone premium del mundo de las MacBook...

MacBook Pro con pantalla OLED: ¿qué podemos esperar? (Image credit: Apple) Quizás debido al legado del famoso rechazo de Steve Jobs hacia ellas, Apple nunca antes había lanzado una computadora portátil con pantalla táctil. Ahora que se lanzará una nueva hoy, ¿qué es lo que debemos esperar? Obviamente, cuenta con funcionalidad táctil, y se rumorea que Apple ha desarrollado una versión actualizada de macOS para adaptarse a los gestos táctiles. También esperamos un panel OLED —probablemente denominado Super Retina XDR por Apple— con un Dynamic Island integrado y marcos más delgados. Probablemente habrá modelos de 14 y 16 pulgadas, así como opciones con los chips M5 Pro y M5 Max. Sea cual sea el tamaño que compres, el chasis también podría ser un poco más delgado que el de los dispositivos MacBook Pro actuales. Todo esto es muy impresionante, pero es probable que también tenga un costo considerable...

¿Qué ha anunciado Apple hasta ahora? La MacBook Pro con pantalla táctil no será el primer dispositivo que Apple lance al mercado esta semana. Ayer vimos cómo la MacBook Pro de 14 pulgadas, el modelo básico, recibía una nueva versión con el chip M6 que, según Apple, «ofrece un rendimiento gráfico hasta un 30 por ciento más rápido y un rendimiento en cargas de trabajo de IA hasta un 25 por ciento más rápido» en comparación con el M5. También cuenta con un nuevo chip inalámbrico N1 que permite Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.El iMac también recibió una mejora en sus especificaciones con las mismas actualizaciones del M6 y el N1 que el MacBook Pro, y ahora puede admitir dos pantallas externas 4K a 165 Hz en lugar de 144 Hz.Por último, Apple agregó funciones de IA a su suscripción a Creator Studio, incluyendo Generate Fill en Pixelmator Pro y la incorporación de modelos de OpenAI junto con las opciones existentes de Apple Intelligence. Cabe destacar que Final Cut Pro recibió plantillas de MotionVFX, gráficos, transiciones y más.Una lista impresionante, pero es probable que la noticia más importante de Apple aún esté por venir... (Image credit: Apple)

Un "adelanto de Ternus" https://t.co/2XsfEhVRJHOctober 28, 2026 El director ejecutivo de Apple, John Ternus, publicó este adelanto al estilo Batman hace dos horas, y la verdad es que no revela gran cosa. La teoría más extendida en las redes sociales es que apunta al regreso del logotipo luminoso de Apple, que no hemos visto en un MacBook Pro desde hace más de una década. Ese logotipo luminoso era más bien un recorte translúcido que un LED independiente, pero parece que Apple ha encontrado la manera de recuperarlo sin comprometer la integridad estructural de su MacBook insignia. Sin duda, le daría a esta computadora portátil —que probablemente será muy cara— un toque extra de magia que la distinguirá del resto de la línea...