Cobertura en vivo "Pro and Tell" de Apple: rumores sobre la MacBook Pro con pantalla táctil OLED y todas las novedades desde Los Ángeles
Estamos en Los Ángeles para ver lo que, según los rumores, sería la primera MacBook con pantalla táctil de Apple
Ha sido una semana muy ajetreada para Apple, con el lanzamiento del iMac M6 y el MacBook Pro M6 tras la presentación del lunes del iPad Mini con pantalla OLED —pero es probable que la noticia más importante llegue hoy en un evento especial con el lanzamiento del primer MacBook con pantalla OLED y táctil de la compañía. O al menos eso es lo que dicen los rumores.
Lance Ulanoff, editor general de TechRadar, se encuentra en el evento de Apple en Los Ángeles, así que les traeremos todas las noticias en vivo. Acabamos de ver un nuevo avance del director ejecutivo de Apple, John Ternus, que no revela mucho, pero sí sugiere que el lanzamiento de hoy será algo especial.
Así que acompáñanos mientras nos preparamos para lo que podría ser el lanzamiento de Mac más importante del año para Apple, y uno de los más sorprendentes también...
Evento "Pro and Tell" de Apple: lo que sabemos hasta ahora
- Apple lanzó el iPad mini con pantalla OLED el lunes 26 de octubre.
- Ayer se anunciaron el iMac M6 y el MacBook Pro M6.
- Hoy, los rumores apuntan al lanzamiento de un MacBook Pro con pantalla táctil OLED.
Ya es hora de probar una...
Bueno, ya basta de hablar de especificaciones y precios: es hora de que Lance Ulanoff, editor general de TechRadar, pruebe el MacBook Pro PROLED XDR y compruebe si está a la altura de las expectativas de ser la «mejor computadora portátil profesional del mundo», como la llama Apple.
El lanzamiento tal como ocurrió
No hubo transmisión en vivo del evento de hoy sobre la MacBook Pro con pantalla táctil, pero ¿quieres ver cómo se presentó el producto tal como ocurrió? Así es como el director ejecutivo de Apple, John Ternus, lo presentó en Los Ángeles...
El primer video promocional de YouTube
Aquí está el primer video promocional de Apple para la MacBook Pro con pantalla PROLED XDR, cuyo eslogan es "la primera Mac con Touch".
Apple promociona esta computadora portátil como un «monitor de referencia totalmente portátil», con un brillo máximo de hasta 2,000 nits y una duración de batería de 24 horas para tus «noches en vela». No, no ese tipo de noches en vela, sino las de trabajo...
¿Qué hay de la pantalla táctil?
Apple ha revelado un poco más sobre la pantalla táctil del MacBook Pro con OLED. Es compatible con todos los gestos Multi-Touch habituales (desplazarse, pellizcar, rotar, dibujar y más).
¿Por qué? Apple dice que puedes usarla para manipular objetos 3D o tocar instrumentos virtuales. También hay usos clásicos, como pellizcar para hacer zoom en fotos, documentos o páginas web, o hacer bocetos y anotaciones en la pantalla.
Al parecer, la pantalla táctil se incluye en este MacBook de gama muy alta para que los diseñadores puedan interactuar con prototipos en 3D, o para que los desarrolladores puedan probar cómo se siente la función táctil en sus aplicaciones de iOS. Todo esto suena muy bien, pero no parecen ser casos de uso revolucionarios para la función táctil en una computadora portátil; tal vez nuestras demostraciones prácticas nos hagan pensar de otra manera...
MacBook Pro con "pantalla PROLED XDR": especificaciones
La conexión Wi-Fi en el evento de Apple está fallando, pero la nueva MacBook Pro insignia (con la pantalla PROLED XDR, cuyo nombre es un tanto dudoso) ya está disponible en el sitio web de Apple.
Está disponible en versiones de 14 y 16 pulgadas, con chips M5 Pro (GPU de 16 o 20 núcleos) o M5 Max (GPU de 32 o 40 núcleos). El almacenamiento base comienza en 1 TB (y llega hasta los 16 TB en las versiones con M5 Max), mientras que la memoria RAM base es de 24 GB (y llega hasta los 128 GB en el modelo de punta).
Ya puedes reservarlo; estará disponible a partir del 6 de noviembre. Según los rumores, el precio comienza en 2,899 dólares para la versión de 14 pulgadas y en 3,399 dólares para el modelo de 16 pulgadas...
La MacBook Pro con pantalla táctil ya es oficial
La "All New MacBook Pro" (como parece que se llamará) ya está aquí oficialmente.
Aún no tenemos todas las especificaciones, pero cuenta con una pantalla OLED en tándem y pesa 3 libras...
John Ternus ha subido al escenario, ¡y ya es oficial el MacBook Pro con pantalla táctil!
A diferencia de lo habitual, no habrá transmisión en vivo de este evento de Apple, pero, afortunadamente, estamos dentro del edificio en Los Ángeles para traerte todas las novedades a medida que sucedan.
Nos han prometido varias plantas dedicadas a experiencias; aún está por verse cuántas plantas se necesitan para probar una MacBook Pro con pantalla táctil...
Apple se ha pasado por completo a Hollywood
Lance Ulanoff, de TechRadar, se encuentra en Los Ángeles para el evento de Apple de hoy y me está enviando sus primeras fotos e impresiones.
Como pueden ver, el evento de Apple se lleva a cabo en pleno corazón de Hollywood. El edificio donde se realiza el evento también tiene mucha historia: el CBS Columbia Square fue construido en 1938 y fue la sede de la radio y la televisión de CBS hasta 2007.
Ya están repartiendo los pases, solo estamos esperando para entrar...
MacBook Pro con pantalla OLED: ¿un dolor de cabeza en cuanto al precio?
La MacBook Pro M6 ya es caro, con un precio inicial de 1,999 dólares / 1,999 libras esterlinas / 3,199 dólares australianos. Entonces, ¿cuánto podemos esperar pagar por un modelo con pantalla táctil OLED y un chip M5 Pro o M5 Max?
Las últimas especulaciones de Bloomberg sugieren que la versión de 14 pulgadas (con M5 Pro) podría costar 2,899 dólares, lo que sería el precio inicial más alto jamás registrado para un nuevo modelo de MacBook. Por su parte, se estima que la versión de 16 pulgadas costará al menos 3,399 dólares.
Por supuesto, esos son solo los precios iniciales, y los extras, como las mejoras de RAM, elevarán aún más los precios: Apple cobra actualmente 600 dólares / 600 libras adicionales por duplicar la RAM de 24 GB a 48 GB, por ejemplo. En otras palabras, debemos esperar que este sea el dúo de iPhone premium del mundo de las MacBook...
MacBook Pro con pantalla OLED: ¿qué podemos esperar?
Quizás debido al legado del famoso rechazo de Steve Jobs hacia ellas, Apple nunca antes había lanzado una computadora portátil con pantalla táctil. Ahora que se lanzará una nueva hoy, ¿qué es lo que debemos esperar?
Obviamente, cuenta con funcionalidad táctil, y se rumorea que Apple ha desarrollado una versión actualizada de macOS para adaptarse a los gestos táctiles. También esperamos un panel OLED —probablemente denominado Super Retina XDR por Apple— con un Dynamic Island integrado y marcos más delgados.
Probablemente habrá modelos de 14 y 16 pulgadas, así como opciones con los chips M5 Pro y M5 Max. Sea cual sea el tamaño que compres, el chasis también podría ser un poco más delgado que el de los dispositivos MacBook Pro actuales.
Todo esto es muy impresionante, pero es probable que también tenga un costo considerable...
Un "adelanto de Ternus"
El director ejecutivo de Apple, John Ternus, publicó este adelanto al estilo Batman hace dos horas, y la verdad es que no revela gran cosa.
La teoría más extendida en las redes sociales es que apunta al regreso del logotipo luminoso de Apple, que no hemos visto en un MacBook Pro desde hace más de una década.
Ese logotipo luminoso era más bien un recorte translúcido que un LED independiente, pero parece que Apple ha encontrado la manera de recuperarlo sin comprometer la integridad estructural de su MacBook insignia.
Sin duda, le daría a esta computadora portátil —que probablemente será muy cara— un toque extra de magia que la distinguirá del resto de la línea...
Bienvenidos a nuestro blog en vivo "Pro and Tell"
Hola, soy Antonio Quijano (editor en TechRadar, México) y hoy les llevaré en una cuenta regresiva hacia la gran noticia de Apple, que se espera que sea un MacBook Pro con pantalla táctil OLED.
En el equipo de Techradar hay muchos entusiastas de Apple, como nuestro compañero Mark Wilson quien ha sido usuario de MacBook durante 20 años (sí, pagó un extra por el MacBook negro mate en 2007), así que tenemos muchas opiniones sobre estos sorprendentes rumores. Además, también les traeremos lo último de nuestro editor especial, Lance Ulanoff, quien se encuentra en Los Ángeles en este momento para el evento de Apple.
Pero primero, es hora de hacer un resumen de lo que ha pasado hasta ahora y analizar más de cerca esos rumores, para ir entrando en clima...