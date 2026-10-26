Apple presenta el nuevo iPad mini con pantalla OLED de 8.5 pulgadas y chip A20 Pro

Apple presentó el nuevo iPad mini, una tablet que incorpora una pantalla OLED de 8.5 pulgadas, el chip A20 Pro y resistencia al agua y al polvo. El dispositivo también estrena un diseño más delgado y ligero, cámaras mejoradas, conectividad inalámbrica más rápida y nuevas funciones de inteligencia artificial con iPadOS 27.

La nueva pantalla Super Retina XDR OLED ofrece negros más profundos, colores más vivos y precisos, además de un contraste de 2,000,000:1. También alcanza un brillo máximo de hasta 1,200 nits, más del doble que la generación anterior, y admite una opción de acabado nanotexturizado para reducir los reflejos en entornos con mucha luz.

Un diseño más delgado y resistente

El nuevo iPad mini tiene un grosor de apenas 5.4 mm y conserva las dimensiones generales de su generación anterior, pese a incorporar una pantalla más grande. Esto es posible gracias a unos biseles 24% más delgados.

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Apple ofrecerá la tablet en dos acabados: medianoche y blanco estrella. Además, cuenta con certificación IP67, que proporciona resistencia al agua y al polvo, una característica pensada para situaciones como trabajar al aire libre en un día lluvioso o leer junto a la piscina.

La pantalla también puede reducir su brillo hasta 1 nit, lo que facilita su uso en ambientes oscuros. Por otro lado, la opción de nanotextura está dirigida a quienes trabajan en exteriores, como creadores de contenido y técnicos de campo.

El chip A20 Pro potencia el rendimiento y la inteligencia artificial

El nuevo iPad mini integra el chip A20 Pro, fabricado con un proceso tecnológico de 2 nanómetros y un nuevo diseño de empaquetado inspirado en los chips de la serie M de Apple.

Su GPU de siete núcleos incorpora aceleradores neuronales en cada núcleo, lo que permite alcanzar un rendimiento de inteligencia artificial hasta 4.5 veces superior al de la generación anterior. Esto beneficia tareas como ejecutar modelos de IA directamente en el dispositivo y utilizar modelos de lenguaje de gran tamaño de manera local.

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En el apartado gráfico, la nueva arquitectura incorpora almacenamiento en caché dinámico, sombreado de mallas acelerado por hardware y trazado de rayos. Según Apple, estas tecnologías permiten mejorar el rendimiento gráfico hasta 2.7 veces.

El procesador también cuenta con una CPU de hasta seis núcleos, que ofrece un rendimiento multinúcleo hasta 60% superior. Esto se traduce en mayor capacidad para realizar tareas cotidianas, como editar fotografías y trabajar con varias aplicaciones.

La configuración de 512 GB incorpora un Neural Engine Dual de 16 núcleos, que duplica la capacidad de procesamiento de la generación anterior. Al utilizar sus 32 núcleos, el A20 Pro puede atender cargas de trabajo de inteligencia artificial más avanzadas directamente en el dispositivo. Asimismo, el ancho de banda de la memoria unificada aumenta más del doble.

Cámaras mejoradas y una nueva experiencia de audio

Apple también actualizó las cámaras del iPad mini. La cámara frontal de 12 MP con Center Stage ahora está ubicada en el borde horizontal, una posición diseñada para facilitar las videollamadas, las reuniones virtuales y la colaboración.

En la parte trasera, incorpora una cámara gran angular de 12 MP con Smart HDR 4 y capacidad para grabar video en 4K a un máximo de 60 cuadros por segundo. También añade un flash Adaptive True Tone para mejorar las fotografías y el escaneo de documentos.

Otra de las novedades es la pantalla acústica o Acoustic Display, que busca ofrecer una experiencia de audio mejorada al jugar, ver videos o editar contenido. Su sistema integra woofers especialmente diseñados para proporcionar graves más contundentes y mayor volumen, así como tweeters personalizados ocultos entre el cristal y la estructura de aluminio para conseguir agudos más claros.

Este diseño también incorpora un compartimento sellado que contribuye a la certificación IP67 del dispositivo.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y conectividad celular más rápida

El nuevo iPad mini incorpora el chip inalámbrico N1, desarrollado por Apple, que habilita compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. La compañía señala que este componente mejora el rendimiento al conectarse a redes Wi-Fi de 5 GHz y aumenta la estabilidad de funciones como AirDrop y AirPlay.

Las versiones con conectividad celular integran el módem C2, que ofrece velocidades de datos móviles hasta 50% superiores a las de la generación anterior, con una mayor eficiencia energética.

Además, iPadOS 27 permite cambiar entre redes celulares y Wi-Fi de manera más fluida, incluso durante una llamada de FaceTime mientras el usuario se encuentra en movimiento.

El dispositivo también es compatible con eSIM, que permite agregar un nuevo plan, transferir planes existentes de manera digital y mantener la conexión sin depender de la disponibilidad de una red Wi-Fi.

iPadOS 27 y la nueva generación de Apple Intelligence

El nuevo iPad mini funciona con iPadOS 27, que incorpora la siguiente generación de Apple Intelligence y una nueva versión de Siri con inteligencia artificial, disponible inicialmente en fase beta.

Esta versión de Siri busca ofrecer interacciones más personales, capaces y conversacionales. Puede aprovechar el contexto personal del usuario para encontrar información en sus mensajes, correos electrónicos, fotografías y otros contenidos. También comprende lo que aparece en pantalla para realizar acciones relacionadas y responder preguntas sobre prácticamente cualquier tema.

Apple Intelligence incorpora herramientas para mejorar fotografías después de capturarlas, entre ellas versiones actualizadas de Clean Up, Spatial Reframing y Extend. La nueva aplicación Image Playground también permite generar imágenes fotorrealistas.

En Safari, la función Notify Me permite supervisar páginas web para detectar cambios, como la disponibilidad de productos o las reducciones de precios.

Apple señala que Apple Intelligence utiliza procesamiento directamente en el dispositivo y Private Cloud Compute para proteger la privacidad. Cuando este último procesa solicitudes, los datos personales del usuario no se almacenan ni quedan disponibles para Apple u otras personas.

Por su parte, iPadOS 27 incluye mejoras de respuesta, confiabilidad y facilidad de uso, además de nuevas opciones de personalización para Liquid Glass. Los usuarios podrán ajustar su apariencia desde Configuración, con un control que permite elegir entre un acabado ultratransparente y otro completamente tintado.

Con iPadOS 27.2, el iPad mini también admite el modo de pantalla extendida al conectarse a un monitor externo. Esta función complementa las herramientas multitarea del sistema, que incluyen ventanas redimensionables, organización de ventanas y Exposé.

Accesorios para trabajar y crear

El nuevo iPad mini es compatible con Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C), dos opciones para tomar notas, dibujar y trabajar con aplicaciones creativas.

Apple Pencil Pro incluye funciones como la presión de los dedos y el giro del cuerpo del lápiz para ofrecer nuevas formas de interactuar con las herramientas. También admite la función Buscar para ayudar a localizarlo cuando se extravía.

Por su parte, Apple Pencil (USB-C) está orientado a tareas cotidianas, como tomar apuntes y hacer bocetos.

Apple también presentó una nueva Smart Folio con una estructura de dos paneles que se acopla magnéticamente al iPad mini. Su diseño delgado y ligero utiliza tela TechWoven en azul marino y gris topo, y permite ajustar la posición de la tablet para obtener distintos ángulos de visualización.

Compromiso con el medio ambiente

Apple indica que el nuevo iPad mini contiene 35% de materiales reciclados en su composición total. Esto incluye aluminio 100% reciclado en la estructura y cobalto 100% reciclado en la batería.

Además, el dispositivo se fabrica utilizando 40% de energía renovable en su cadena de suministro, incluida energía eólica y solar. La compañía también señala que fue diseñado para ofrecer durabilidad y facilidad de reparación, y que su empaque de papel está elaborado completamente con fibras y puede reciclarse.

Estas medidas forman parte del objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad de carbono en toda su huella para 2030.

Precio y disponibilidad del nuevo iPad mini

Los pedidos anticipados del nuevo iPad mini con A20 Pro comenzarán el miércoles 28 de octubre a través de apple.com y la aplicación Apple Store, en 36 países y regiones, incluido Estados Unidos. Su disponibilidad en tiendas Apple y distribuidores autorizados comenzará el viernes 6 de noviembre.

El dispositivo estará disponible en los acabados medianoche y blanco estrella, con capacidades de almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB.

Los precios anunciados para Estados Unidos son los siguientes:

iPad mini Wi-Fi: desde 699 dólares.

iPad mini Wi-Fi + Cellular: desde 849 dólares.

Smart Folio: 79 dólares.

Apple Pencil Pro: 129 dólares.

Apple Pencil (USB-C): 79 dólares.

Apple también ofrecerá opciones de financiamiento y precios especiales para el sector educativo en Estados Unidos. Con estos últimos, el iPad mini comienza en 649 dólares.

La compañía confirmó que el nuevo Smart Folio estará disponible en azul marino y gris topo, mientras que ambos modelos de Apple Pencil serán compatibles con la tablet.

Por el momento, la información de precios y disponibilidad proporcionada corresponde a Estados Unidos.