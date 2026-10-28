Apple presenta la nueva MacBook Pro con pantalla PROLED XDR

¡La espera terminó! Apple finalmente presentó la nueva MacBook Pro con pantalla PROLED XDR, una laptop que incorpora tecnología OLED en tándem, capacidades táctiles y los nuevos chips M5 Pro y M5 Max.

Disponible en modelos de 14 y 16 pulgadas, el equipo promete mejorar el rendimiento de los flujos de trabajo profesionales con una pantalla de hasta 2,000 nits de brillo máximo HDR y SDR, una relación de contraste de 10,000,000:1 y una tasa de actualización variable de hasta 120 Hz.

La nueva MacBook Pro también integra Dynamic Island, compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, hasta 128 GB de memoria unificada y opciones de almacenamiento de hasta 16 TB. Además, Apple señala que ofrece hasta 24 horas de batería en un diseño más delgado y ligero.

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PROLED XDR: una nueva pantalla para profesionales

La principal novedad de la MacBook Pro es su pantalla PROLED XDR, que utiliza tecnología OLED en tándem con dos capas de píxeles autoiluminados. De acuerdo con Apple, esta arquitectura permite obtener negros profundos, luces intensas y una mayor uniformidad de brillo, al tiempo que reduce los reflejos internos y los efectos de halo presentes en otros diseños OLED.

La pantalla alcanza hasta 2,000 nits de brillo máximo HDR y SDR, además de una relación de contraste de 10,000,000:1 para mostrar detalles tanto en las zonas iluminadas como en las sombras. Su tecnología ProMotion permite ajustar la tasa de actualización desde 10 Hz hasta 120 Hz, según el contenido y las necesidades de eficiencia energética.

Para los profesionales que trabajan con fotografía, diseño e imágenes, PROLED XDR amplía la compatibilidad de color al incluir los espacios P3 y Adobe RGB. También ofrece una cobertura superior al 80% de Rec. 2020, orientada a la edición de video HDR y la corrección de color.

Apple señala que cada panel recibe un proceso de calibración de fábrica para mantener la precisión de la luminancia, el punto blanco y la gama cromática. Asimismo, la pantalla incorpora un recubrimiento antirreflejante y una opción de vidrio con nanotextura para reducir los reflejos y el deslumbramiento en entornos iluminados.

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La pantalla táctil llega por primera vez a una Mac

Otra de las novedades es la incorporación de controles táctiles en la MacBook Pro. La compañía diseñó esta experiencia para permitir interacciones directas con el contenido, desde desplazarse por páginas y ampliar fotografías hasta arrastrar elementos entre presentaciones y organizar ventanas.

La función también busca ampliar las posibilidades de creación. Los diseñadores gráficos podrán dibujar directamente sobre la pantalla, los músicos podrán tocar instrumentos virtuales y los desarrolladores podrán probar el funcionamiento de las interacciones táctiles en sus aplicaciones para iOS y iPadOS.

Estas capacidades funcionan junto con el teclado y el trackpad, por lo que los usuarios podrán mantener los atajos y gestos habituales. Además, una bisagra rediseñada ofrece mayor estabilidad al utilizar la pantalla táctil, mientras que la estabilización de video suaviza automáticamente la imagen de la cámara durante las videollamadas.

Entre las aplicaciones que aprovecharán estas funciones se encuentran Notion, Canva, Zoom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Outlook, así como Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, Blender, Cinema 4D, ZBrush, Shapr3D y djay Pro.

Apple Creator Studio también incorporará nuevas experiencias táctiles en Pixelmator Pro, Logic Pro y Final Cut Pro. Estas permitirán dibujar y seleccionar elementos sobre el lienzo, tocar instrumentos virtuales y realizar ajustes precisos en la edición de video.

Dynamic Island llega a Mac

La nueva MacBook Pro incorpora Dynamic Island, que funcionará como un espacio para Spotlight, Live Activities y Siri AI. Desde esta interfaz, los usuarios podrán buscar contenido en la computadora, consultar actualizaciones en tiempo real, responder llamadas, controlar la reproducción de música y acceder al asistente de Apple.

Live Activities permitirá consultar información de un vistazo y realizar acciones como aceptar solicitudes de AirDrop o pausar una canción mediante un toque.

Un diseño más delgado y ligero

Apple también redujo el peso y el grosor de sus computadoras portátiles. El modelo de 14 pulgadas pesa ahora 3 libras, aproximadamente 1.36 kilogramos, después de reducir media libra respecto a la generación anterior. Por su parte, la versión de 16 pulgadas pesa 4 libras, alrededor de 1.81 kilogramos, lo que representa una reducción de 0.7 libras.

La pantalla más grande alcanza las 16.3 pulgadas gracias a unos bordes más delgados, mientras que el modelo compacto conserva un formato de 14.2 pulgadas. La compañía atribuye el diseño más delgado a la estructura de la pantalla OLED y señala que la versión de 16 pulgadas es casi un milímetro más delgada, mientras que la de 14 pulgadas reduce su grosor medio milímetro.

Ambos equipos mantienen una arquitectura térmica rediseñada para sostener el rendimiento de los chips M5 Pro y M5 Max, incluso con el peso reducido.

M5 Pro y M5 Max para flujos de trabajo exigentes

La nueva MacBook Pro está disponible con los chips M5 Pro y M5 Max, que Apple describe como sus procesadores más potentes diseñados para una computadora portátil profesional.

El M5 Pro está orientado a científicos, ingenieros, desarrolladores de software y profesionales creativos que necesitan ejecutar tareas intensivas, como compilar código, realizar operaciones de inteligencia artificial, secuenciar ADN y editar varias secuencias de video 8K ProRes.

Por su parte, el M5 Max está dirigido a quienes requieren capacidades adicionales para trabajos de efectos visuales 3D, animación, composición musical y posproducción de video 8K. Según Apple, este chip permite ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño con cientos de miles de millones de parámetros directamente en el dispositivo.

Ambos procesadores incorporan aceleradores neuronales en cada núcleo de la GPU, núcleos de sombreado mejorados y un motor de trazado de rayos de tercera generación. También cuentan con Dynamic Caching, una tecnología que optimiza el uso de la memoria integrada para mejorar el rendimiento gráfico en aplicaciones como Blender y Unreal Engine, así como en videojuegos AAA.

La computadora puede configurarse con hasta 128 GB de memoria unificada y hasta 16 TB de almacenamiento.

Audio mejorado y conectividad avanzada

El sistema de sonido de seis bocinas incorpora un nuevo diseño de woofers que ofrece graves un 50% más profundos, además de tweeters actualizados para mejorar la claridad. También es compatible con Audio Espacial y Dolby Atmos, mientras que sus micrófonos de calidad de estudio están diseñados para llamadas, grabaciones y comandos de voz.

Por primera vez, el equipo incluye ajustes específicos de audio para utilizarlo con la tapa cerrada y conectado a una pantalla externa.

En conectividad, la MacBook Pro integra tres puertos Thunderbolt 5, HDMI, una ranura para tarjetas SDXC, MagSafe y entrada para audífonos. También admite hasta tres pantallas externas con el M5 Pro y hasta cuatro con el M5 Max.

La computadora incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Touch ID. Además, su función de carga rápida permite recuperar hasta el 50% de la batería en 30 minutos.

macOS 27 y Apple Intelligence

La nueva MacBook Pro incorpora macOS 27 Golden Gate, que integra las funciones táctiles del sistema, Siri AI y herramientas de Apple Intelligence.

Siri AI podrá utilizar el contexto personal del usuario para ayudarlo a encontrar información en mensajes, correos electrónicos, fotografías y otros contenidos, responder preguntas y realizar acciones entre aplicaciones. El asistente estará integrado en Spotlight y en los menús contextuales del sistema. También será posible consultar información sobre elementos que aparezcan en pantalla mediante Visual Intelligence y un atajo de teclado.

Apple Intelligence añadirá herramientas para organizar pestañas de Safari por temas, recibir notificaciones sobre cambios en sitios web —como la disponibilidad de productos o las reducciones de precios— y crear extensiones personalizadas a partir de una descripción. También permitirá generar automatizaciones en Atajos mediante instrucciones y utilizar herramientas de edición inteligente en Fotos.

macOS 27 incluye mejoras de rendimiento y búsqueda, además de ajustes en Liquid Glass. Un nuevo control en Configuración permitirá personalizar su apariencia, desde una presentación más transparente hasta otra completamente tintada.

Materiales reciclados y compromiso ambiental

Apple indicó que la nueva MacBook Pro contiene un 55% de materiales reciclados en total. Entre ellos se encuentran aluminio 100% reciclado en la carcasa, cobalto 100% reciclado en la batería y, por primera vez en un producto de la compañía, tantalio 100% reciclado en varios capacitores.

Su fabricación utiliza un 45% de electricidad renovable, como energía eólica y solar, a lo largo de la cadena de suministro. Además, el equipo está diseñado para ser duradero y reparable, y su empaque de papel está elaborado completamente con fibras y es reciclable.

Estas medidas forman parte del objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad de carbono en toda su huella para 2030.

Precio y disponibilidad de la nueva MacBook Pro

La nueva MacBook Pro con pantalla PROLED XDR se puede reservar desde el 28 de octubre en apple.com y mediante la aplicación Apple Store en 30 países y regiones. Su disponibilidad comenzará el viernes 6 de noviembre.

Los precios anunciados en Estados Unidos son los siguientes:

MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Pro: 2,899 dólares; 2,749 dólares con descuento educativo.

MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Pro: 3,399 dólares; 3,199 dólares con descuento educativo.

MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Max: 4,499 dólares; 4,199 dólares con descuento educativo.

MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Max: 4,799 dólares; 4,499 dólares con descuento educativo.

Apple también anunció que las actualizaciones de Apple Creator Studio estarán disponibles en noviembre sin costo adicional para los suscriptores actuales. Para los nuevos usuarios, la suscripción costará 12.99 dólares al mes o 129 dólares al año, mientras que los estudiantes universitarios y educadores podrán acceder a precios educativos de 2.99 dólares mensuales o 29.99 dólares anuales.

La compañía ofrecerá una prueba gratuita de un mes para los nuevos suscriptores de Apple Creator Studio y tres meses sin costo para quienes compren una Mac nueva o un iPad elegible, de acuerdo con las condiciones anunciadas.

Para consultar las especificaciones técnicas y las opciones de configuración, Apple habilitó una página oficial.