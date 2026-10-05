La MacBook Pro OLED sería “considerablemente más ligero”, pero la gran preocupación es que también aligere tu cartera o afecte la duración de la batería

Se rumorea que la MacBook Pro OLED será "significativamente más ligera"

El filtrador Mark Gurman cree que podría llegar a finales de este mes

Si es más delgada y ligera, a los fans de las computadoras portátiles de Apple les preocupa que pueda haber sacrificios en la batería u otros aspectos, y las inquietudes sobre el precio siguen siendo fuertes

Según una nueva filtración, se espera que el supuesto y inminente MacBook Pro con pantalla OLED sea mucho más ligero que un modelo tradicional de MacBook Pro.

Esta información proviene del último boletín "Power On" de Mark Gurman (vía MacRumors), donde el filtrador nos dice: "Apple ha rediseñado el interior de la máquina, miniaturizando piezas y reorganizando componentes para que la computadora sea mucho más fácil de transportar".

Como resultado, la MacBook Pro con pantalla OLED debería ser “significativamente más ligero”, además de más delgado. Otros rumores incluyen una pantalla táctil con una “isla dinámica” en lugar de una muesca, y que funcionará con los chips M5 Pro y M5 Max de Apple.

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La teoría es que ya estamos muy cerca del lanzamiento, y que este ocurrirá a finales de este mes o en noviembre.

Por supuesto, hay que tomar todo esto con la debida cautela, pero esta última información sobre el diseño delgado del MacBook Pro OLED ha recibido una cantidad sorprendente de reacciones negativas.

Resistencia al cambio

(Image credit: Future)

Algunos de los críticos que tienen a Apple en la mira con esta última revelación —suponiendo que sea cierta— están satisfechos con el MacBook Pro tal como está y no quieren que Apple modifique demasiado ese diseño.

Un usuario de Reddit se queja: "El chasis grueso del Pro actual es perfecto. Si la gente quiere algo delgado, tiene la MacBook Air".

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Otros simplemente no quieren ningún cambio, como demuestra el siguiente comentario, que recibió muchos votos positivos: "El diseño actual es genial, la verdad no estoy listo para dejarlo atrás".

Sin embargo, parte del objetivo de cambiar a OLED es precisamente que esto permite tener una pantalla más delgada y, por lo tanto, contribuye a reducir el grosor de la laptop. Así que esto realmente no debería ser una sorpresa, aunque supongo que la palabra "significativamente" añadida a la redacción del rumor es lo que está preocupando a la gente.

Entiendo que el comentario de Gurman sobre "miniaturizar componentes" también vaya a generar cierta polémica, ya que algunas personas temen que esto signifique que la batería podría verse comprometida y que la autonomía de la laptop podría verse afectada.

Otro usuario de Reddit comenta: "Esperemos que esto no afecte la capacidad de la batería... el diseño interno actual está completamente aprovechado, no es como si hubiera algo redundante y tampoco veo que vayan a cambiar el material del chasis".

Otros temen que, en lugar de la duración de la batería, lo que se sacrifique sea la conectividad en busca de un diseño más delgado, lo que significaría menos puertos en la MacBook Pro OLED.

Sin embargo, la mayor queja por mucho sigue siendo el precio, debido a las preocupaciones de que la laptop OLED de Apple sea todavía más exorbitantemente cara si se añade otro elemento de diseño premium —ser mucho más delgada y ligera— a la hoja de especificaciones.

En lugar de hablar sobre el peso, este usuario de Reddit bromea: "Creo que esto es un malentendido. Tu cartera será significativamente más ligera".

Y no es la única persona que hace esa broma en Reddit. Tendremos que esperar para ver cómo resulta esta próxima MacBook Pro, pero por ahora, los cínicos y escépticos que están lanzando críticas claramente superan en número a quienes están emocionados por la llegada del primer modelo OLED.

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