¿Qué tecnología hay detrás de la pantalla "PROLED XDR" del MacBook Pro con pantalla táctil? Te explicamos por qué es importante el panel OLED "tándem"

Apple presentó sus primeras laptops MacBook Pro con pantallas OLED, lo que significa que tenemos una nueva denominación para sus pantallas: PROLED XDR. Puedes elegir entre versiones de 14 o 16 pulgadas. Las preventas ya están abiertas y los envíos comenzarán el 6 de noviembre o después. Ya tuvimos la oportunidad de probarlas de primera mano. Literalmente, porque también son las primeras Mac con pantalla táctil.

El nombre «PROLED XDR» es un nuevo término que Apple estrena con este equipo. Entonces, ¿qué es exactamente?

La respuesta breve es que se trata de un panel «Tandem OLED», lo que significa que utiliza varias capas de diodos orgánicos emisores de luz, en este caso, dos. Dos capas OLED son mejores que una porque el resultado es considerablemente más brillante que el de una pantalla OLED de una sola capa: literalmente, tienes dos OLED emitiendo luz por cada píxel. También aumenta su durabilidad, porque cada una de las dos capas no tiene que trabajar tanto, lo que prolonga su vida útil y reduce la probabilidad de que sufran quemaduras permanentes (burn-in).

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Apple había evitado utilizar OLED en las pantallas de sus MacBook Pro, pero claramente eso ha cambiado. Según la compañía, esto se debe a que PROLED XDR «finalmente» supera las limitaciones tradicionales de OLED: el brillo bajo y variable, los cambios de color al mirar la pantalla desde un ángulo y el riesgo de quemado de la pantalla al mostrar los mismos elementos de la interfaz, como barras de herramientas y paletas, cada vez que está encendida.

Sin embargo, lo confuso es que este no es el primer uso de Tandem OLED por parte de Apple. La compañía utilizó esta tecnología cuando hizo la transición a OLED en el iPad Pro, pero esas pantallas no llevan la marca PROLED XDR. Se llaman «Ultra Retina XDR».

Así que veamos las diferencias de rendimiento que Apple enumera y que justifican la denominación «pro» en PROLED.

(Image credit: Apple)

¿Qué tienen de especial las pantallas PROLED XDR?

La pantalla Tandem OLED de las nuevas MacBook Pro es muy brillante, ya que ofrece hasta 2,000 nits de brillo máximo HDR (es decir, en una pequeña zona de la pantalla durante un breve periodo) y hasta 1,000 nits de brillo sostenido a pantalla completa (es decir, en toda la pantalla al mismo tiempo, sin tener que atenuarse rápidamente).

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La pantalla del iPad Pro (2025) también es capaz de alcanzar 1,000 nits de brillo a pantalla completa, pero tiene un brillo máximo especificado de 1,600 nits, por lo que la MacBook Pro es un 25% más brillante. Esto proporcionará un impulso adicional a la claridad en escenas HDR brillantes, pero en realidad no marcará una gran diferencia: el brillo a pantalla completa es el factor más importante y es el mismo en ambos dispositivos.

Como es OLED, ofrece los tonos negros más profundos: no hay una retroiluminación que filtre luz hacia zonas donde no debería, y cuenta con una relación de contraste muy alta, en este caso, de 10,000,000:1. Esto también representa una diferencia interesante respecto al iPad Pro, que tiene una relación de contraste anunciada de 2,000,000:1.

¿Por qué hay una diferencia de 5 veces si el brillo solo es un 25% mayor? Apple no lo ha explicado explícitamente, pero debe deberse al nivel mínimo de brillo que se puede medir en la pantalla. Si hacemos los cálculos con la pantalla de 1,600 nits del iPad y su relación de contraste de 2,000,000:1, obtenemos un brillo mínimo de 0.0008 nits. En la pantalla PROLED XDR, un panel de 2,000 nits con una relación de contraste de 10,000,000:1 nos da un brillo mínimo de 0.0002 nits.

Podemos suponer que esto se debe al nuevo diseño del panel, cuyo objetivo es «minimizar los reflejos internos habituales en los diseños OLED tradicionales». Esto significa que se refleja menos luz dentro del propio panel, lo que podría explicar la diferencia entre esos dos niveles de negro.

Pero si estás viendo los valores de 0.0008 nits y 0.0002 nits y piensas que la diferencia debe ser indistinguible, entonces… sí, tienes razón. Ambos se verán completamente negros para el ojo humano cuando deban serlo. Sin embargo, esto genera una gran diferencia en la relación de contraste, porque la multiplicación hace que todo parezca mucho más dramático.

¿Cuánto más negro podría ser esto? La respuesta es: nada (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hay otros indicios de que la pantalla PROLED XDR de la MacBook Pro podría superar a la del iPad Pro en otros aspectos. Apple afirma que puede alcanzar más del 80% de la gama de colores BT.2020, lo que sugiere que probablemente se acerque al 100% de la gama de colores DCI-P3. Nuestro laboratorio midió la pantalla del iPad Pro en alrededor del 82% de DCI-P3, por lo que esto representaría un salto considerable.

La pantalla está impulsada por un motor de visualización integrado en los chips M5 Pro y M5 Max, que, según Apple, «compensa continuamente cada píxel en función del contenido, el uso, la temperatura y las condiciones ambientales».

Las frecuencias de actualización son variables, de 10 a 120 Hz (con opciones específicas para cineastas: 47.95 Hz, 48 Hz, 50 Hz y 59.94 Hz). Además, como hemos visto en otros productos de Apple, hay una opción de vidrio con nanotextura para quienes trabajan en entornos excesivamente brillantes.

El principal atractivo aquí es la precisión de un monitor de referencia que puedes llevar a cualquier lugar, lo que convierte a estas MacBook Pro en equipos ideales para profesionales del video y creadores móviles de todo tipo.

Entonces, ¿la necesitas? Si estás haciendo la próxima Wildwood —vean esta película, es increíble— o trabajas con video de alta resolución y calidad, estas son, por mucho, las mejores laptops Mac que Apple ha fabricado. Sin embargo, sospecho que la mayoría terminará en manos de personas que no son profesionales del video, pero que realmente disfrutan de las pantallas de muy buena calidad. Me encantaría ver Cyberpunk 2077 en una de estas.

Si te interesan los aspectos técnicos, Apple preparó un documento técnico completo sobre las nuevas pantallas, que puedes leer aquí mismo.

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