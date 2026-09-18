Samsung presenta una tecnología OLED de última generación que alcanza los 10 000 nits de brillo, pero lo que realmente debería entusiasmarte es la mejora del 30% en la eficiencia

Samsung Display presenta la nueva tecnología de pantallas OLED para teléfonos "M16", capaz de alcanzar los 10 000 nits de brillo en áreas pequeñas

La noticia más relevante es que puede ser un 30% más eficiente que la tecnología OLED M14 de la generación anterior

Se estrenará en el teléfono Vivo iQOO 16, en China

Samsung Display ha presentado el primer panel OLED que alcanza un brillo máximo de 10 000 nits, y ya se está incorporando a un teléfono.

La nueva pantalla OLED "M16" alcanza los 10,000 nits en el 1 % del área de visualización, aunque en pantalla completa ofrece unos 2,800 nits, un brillo menos deslumbrante (pero igualmente impresionante). Estas cifras la sitúan al nivel de la tecnología micro-LED y muy por encima de todo lo que hemos visto hasta ahora en OLED.

Por supuesto, el brillo está muy bien, aunque probablemente pocas personas estén deseando que su teléfono sea tan brillante como un día soleado. Lo que sin duda es más emocionante es que el panel es la segunda generación de OLED sin polarizador de Samsung, lo que le permite ofrecer una eficiencia energética y un brillo significativamente mejores; se afirma que hay una mejora del 30 % en la eficiencia.

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Esto significa que, incluso si lo comparas con los 1,000 nits de la mayoría de los teléfonos de gama alta, estás ahorrando mucha más batería —y dado que la pantalla es uno de los componentes que más batería consume en los teléfonos (o en los mejores relojes inteligentes, donde esta tecnología también sería muy útil), eso podría marcar una diferencia real en la duración de la batería del teléfono.

Los paneles de la serie M están diseñados para smartphones y otros dispositivos móviles, pero los avances en el material OLED que presentan aquí podrían llegar también a los mejores televisores OLED, al menos en parte.

BREAKING！ Samsung Display × iQOO are holding a joint launch event, and the M16 OLED display has reached an incredible peak brightness of 10,000 nits! https://t.co/ihjmlknl2XSeptember 14, 2026

Dónde ver el nuevo OLED ultrabrillante de Samsung Display

Según el sitio especializado FlatpanelsHD, Samsung Display le suministrará a Vivo las pantallas OLED M16 para su teléfono para juegos iQOO 16.

Informes anteriores también sugieren que Apple está utilizando el M16 en su iPhone 18 Pro, ya que Apple ha utilizado anteriormente pantallas OLED de la serie M con números pares en sus iPhones. Mi colega Matt Bolton destacó la mayor duración de la batería en el iPhone 8 Pro como uno de sus, eh, aspectos más destacados, señalando que las mejoras en la batería suelen provenir de la combinación de múltiples elementos, por lo que tendría sentido que esta nueva pantalla fuera uno de esos elementos.

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Para quienes compran televisores, lo más significativo aquí es la rapidez con la que está evolucionando la tecnología OLED. Samsung anunció su primer OLED de 5,000 nits en marzo de 2025, y ha duplicado el brillo y aumentado enormemente la eficiencia energética en poco más de un año.

Pasará algún tiempo antes de que estas pantallas más eficientes lleguen a los monitores y televisores (los monitores podrían llegar antes), y actualmente existen algunas desventajas: la falta de un polarizador puede significar un contraste y unos niveles de negro menos definidos, por lo que es posible que Apple esté incorporando otra tecnología antirreflectante a sus pantallas; pero, claramente, los llamados "asesinos del OLED" no pueden dormirse en los laureles cuando el OLED está evolucionando a tal velocidad.

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