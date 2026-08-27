Samsung me sorprendió en la Gamescom con su monitor OLED de 1100 Hz, que es ridículamente rápido

Samsung subió hoy a su propio escenario en la Gamescom para anunciar una gran cantidad de nuevas pantallas de juego Odyssey OLED para 2027, incluyendo algunas novedades mundiales muy atractivas.

El modelo estrella de la nueva gama es la Odyssey OLED G6 G60H, que cuenta con un panel Fast IPS de 1440p y una frecuencia de actualización de 600 Hz.

Si esa increíble velocidad de actualización no es suficiente, puedes reducir la resolución a HD y aprovechar los 1100 Hz, lo que convierte a esta pantalla de Samsung en la más rápida que hayamos visto en ese aspecto.

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También cuenta con AMD FreeSync Premium Pro VRR y es compatible con Nvidia G-Sync.

Si buscas algo más grande, la Odyssey OLED G7 es la primera pantalla curva para videojuegos de 42 pulgadas del mundo con una relación de aspecto clásica de 16:9. Se trata de un panel OLED 4K con una frecuencia de actualización de hasta 165 Hz y una curva pronunciada de 1000R para una experiencia inmersiva.

A modo de referencia, Samsung afirma que el G7 es aproximadamente un 72% más grande que un panel curvo típico de 32 pulgadas de su gama para una mayor inmersión, por lo que puede cubrir aún más tu campo de visión.

(Image credit: Future)

¿Más grande y mejor?

El nuevo Odyssey OLED G8 viene repleto de características que suenan geniales: una pantalla OLED tándem de 32 pulgadas y 4K con una frecuencia de actualización de 360 Hz que incorpora el más reciente panel QD-OLED de quinta generación de Samsung, con su tecnología Penta Tandem y un diseño de subpíxeles en franjas RGB para una mayor eficiencia energética, mayor vida útil y texto más nítido.

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El G8 también es compatible con el «modo triple», por lo que 4K/360 Hz no es tu única opción. Si bajas a 1440p, la pantalla alcanza una frecuencia de actualización de 520 Hz. O, si eso no es suficiente, también es posible una salida Full HD a 680 Hz.

En cuanto a las conexiones, Samsung lo ha equipado con un puerto DP 2.1 UHBR20, dos puertos HDMI 2.1, un USB-C con hasta 98 W de entrega de potencia, además de un concentrador USB con dos puertos de salida y compatibilidad con KVM.

Para los fanáticos de las pantallas ultraanchas, el nuevo Odyssey OLED G9 ofrece un panel de 49 pulgadas con una resolución de 5120 x 1440 y hasta 360 Hz. También cuenta con alimentación de modo dual a 720 Hz en «dual HD» (2560 x 720) y un panel QD-OLED de quinta generación con tecnología Penta Tandem.

Samsung afirma que el Odyssey OLED G9 ofrece hasta 1300 nits de brillo máximo a resolución 4K en una ventana del 3 %, lo que garantiza una visualización impactante.

Además de la gran cantidad de nuevas pantallas, la empresa reafirmó su compromiso con la tecnología 3D sin lentes, con una compatibilidad más amplia para algunos de los títulos más importantes y la presencia de juegos con HDR10+ en algunos lanzamientos importantes, incluido el nuevo Call of Duty, y más de 20 juegos compatibles con el estándar para la primera mitad de 2027.

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