Según se informa, las pantallas OLED impresas con tecnología de inyección de tinta por fin están en producción en masa; he aquí por qué es una gran noticia...

Según se informa, TCL CSOT ya está produciendo en masa los primeros OLED impresos con tecnología de inyección de tinta para el mercado de consumo

MSI acaba de presentar un nuevo monitor de 27 pulgadas que, al parecer, utiliza este panel 4K

La impresión por inyección de tinta es una forma más accesible de fabricar OLED y dará lugar a monitores y computadoras portátiles más económicos, y, con el tiempo, a televisores más baratos

Al parecer, TCL CSOT ha dado un gran paso para llevar los paneles OLED impresos con tecnología de inyección de tinta a los hogares de los consumidores, y, según se informa, la producción en masa de estas pantallas ya está en marcha.

OLED-Info informa que el fabricante chino ha iniciado la producción con un panel inicial de 27 pulgadas y resolución 4K, con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Ofrece un brillo de hasta 300 nits y una cobertura del 99 % de la gama de colores DCI-P3 (lo que significa una representación de colores realista y precisa).

Esta pantalla impresa con inyección de tinta está destinada a monitores, pero se espera que en el futuro se desarrollen paneles más grandes para televisores y dispositivos similares. Sin embargo, para empezar, nos enfocamos en la producción de monitores y también de pantallas OLED para computadoras portátiles.

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TCL aún se encuentra en etapas muy tempranas, y OLED-Info aclara que, por ahora, solo se trata de una producción de «bajo volumen» en la línea de inyección de tinta de Generación 5.5 de la empresa. Aun así, es un paso importante, pero producir los paneles es una cosa, y llevará algún tiempo que estos se incorporen a los monitores que luego se envían a las tiendas donde los consumidores pueden comprarlos.

Cabe señalar que la línea de inyección de tinta de Generación 5.5 ya ha producido paneles OLED anteriormente, aunque no eran pantallas destinadas a productos de consumo (eran pantallas para uso comercial en el ámbito médico).

Parece que el recién anunciado MSI Pro Max OLED 271UPJW12 utiliza este panel 4K de TCL, aunque eso no se menciona explícitamente en el comunicado de prensa sobre el nuevo modelo publicado por TechPowerup. Sin embargo, todas las especificaciones coinciden y, de todos modos, realmente no podría tratarse de ninguna otra pantalla; además, esta revelación es otra señal que respalda la afirmación de OLED-Info de que la producción en masa ya está en marcha.

MSI se jacta de las características del monitor: «Con una densidad de 164 PPI y un diseño optimizado de subpíxeles RGB Stripe que se asemeja mucho a la estructura RGB uniforme de las pantallas LCD tradicionales, este diseño avanzado elimina eficazmente las franjas de color, optimizando la claridad del texto y las imágenes».

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MSI no ha revelado el precio, pero eso no es sorprendente en esta etapa, ya que, como se ha señalado, es probable que aún falte un tiempo para su lanzamiento.

¿Y qué tiene de especial, al fin y al cabo, los OLED impresos con inyección de tinta?

(Image credit: TechPowerUp / MSI)

Como ya hemos comentado anteriormente, el uso de un OLED impreso con tecnología de inyección de tinta ofrece algunas ventajas claras en comparación con los paneles OLED tradicionales (con máscara metálica fina). Son más eficientes en cuanto al consumo de energía, y los OLED impresos con inyección de tinta (IJP) también tendrán una vida útil más larga, pero lo más importante es que son más baratos.

TCL nos ha informado anteriormente que estos paneles IJP son un 20 % más baratos que los OLED actuales (y además se pueden fabricar un 30 % más rápido). Las firmas de análisis creen que estos paneles impresos podrían ser hasta un 35 % más baratos en el futuro, cuando la producción alcance mayores volúmenes y sea más refinada (con menos desperdicio).

El resultado debería ser monitores OLED mucho más accesibles, sin mencionar las computadoras portátiles con pantallas OLED que alcanzarán precios más bajos —y, como se ha señalado, eventualmente también los televisores. El menor consumo de energía también será un beneficio importante para las computadoras portátiles en cuanto a la prolongación de la vida útil de la batería, dado que la pantalla es uno de los mayores consumidores de energía.

La asequibilidad general de la tecnología OLED también se verá favorecida por las creaciones basadas en inyección de tinta de TCL, ya que los principales fabricantes de paneles —LG Display y Samsung— se verán obligados a ser más competitivos en sus precios. A esto se suma la aparición de los paneles de Generación 8.6 de BOE, que entraron en producción masiva el mes pasado —ofreciendo nuevamente una forma más económica de producir OLED gracias a sustratos mucho más grandes—, lo que genera aún más competencia, lo que significa que habrá presiones claras a la baja sobre los precios de los OLED.

El problema es que llevará algún tiempo que esto suceda, especialmente en el ámbito de las pantallas más grandes, como las de los televisores OLED; pero no te equivoques, ya está sucediendo.

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