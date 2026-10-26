La próxima generación OLED de Samsung podría llegar pronto, con píxeles más brillantes y eficientes para celulares y relojes inteligentes

Samsung Display está desarrollando una tecnología de píxeles OLED más eficiente para competir con la tecnología FLiPP de LG

Podría comenzar a producirse muy pronto, pero el prototipo mide solo 7 pulgadas

La tecnología parece estar dirigida a las pantallas de relojes y teléfonos, más que a paneles de mayor tamaño

Como informamos la semana pasada, LG Display está avanzando en el desarrollo de píxeles OLED de próxima generación sin máscara metálica fina (FMM), lo que podría significar paneles OLED más brillantes, más eficientes y tal vez más accesibles. Y parece que Samsung Display está siguiendo una línea de pensamiento muy similar.

Un nuevo informe del sitio especializado The Elec indica que Samsung Display ha estado trabajando en un prototipo de panel OLED de siete pulgadas sin FMM utilizando su tecnología patentada Micro Patterned OLED, o MPO para abreviar.

The Elec ha hablado con fuentes anónimas de la industria, quienes afirmaron que Samsung ha estado trabajando en el desarrollo de productos MPO desde marzo de 2026 con una fecha objetivo para finales de 2026, aunque es posible que se retrase hasta principios de 2027.

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Al igual que con la tecnología FLiPP de LG, el plan es enfocarse inicialmente en un tamaño de pantalla específico. Samsung apunta a pantallas del tamaño de un teléfono o un reloj, mientras que LG se enfoca en pantallas del tamaño de una computadora portátil o un monitor. (Lamentablemente, ninguna de las dos tiene como objetivo los televisores en el futuro cercano).

Pero aunque las dos empresas están adoptando enfoques ligeramente diferentes para la fabricación sin FMM, es probable que el resultado sea el mismo: paneles OLED más brillantes, más eficientes y más accesibles.

El proceso FLiPP de LG promete reducir los desechos y hacer que la producción de OLED sea más eficiente (Image credit: LG Display)

¿Qué es la tecnología MPO de Samsung Display y en qué se diferencia de la tecnología FLiPP de LG Display?

En primer lugar, ¿por qué estas compañías quieren abandonar la tecnología Fine Metal Mask (FMM)? Actualmente, esta es la forma en que se deposita el material de los píxeles OLED en cada píxel. Aunque es una tecnología útil y madura, da como resultado píxeles que no son muy eficientes.

El objetivo principal de adoptar una tecnología más eficiente es conseguir que una mayor parte de la superficie de cada píxel esté ocupada por elementos emisores de luz. Esto significa que el panel podrá ser más brillante o mantener el mismo brillo consumiendo menos energía, algo que beneficia la duración de la batería y la vida útil de los dispositivos. A largo plazo, los píxeles que prescinden de FMM también podrían ser más baratos de fabricar.

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La tecnología FLiPP de LG (FMM-Less Innovative Pixel Patterning) consiste, básicamente, en cubrir el panel con materiales orgánicos y después eliminar las partes que no necesita mediante procesos de grabado y fotolitografía. MPO funciona de manera ligeramente diferente: crea estructuras microscópicas que delimitan los materiales orgánicos para que se depositen únicamente donde se necesitan. Después, esas estructuras se eliminan. Esto reduce los residuos y simplifica la fabricación, lo que, en teoría, terminará por reducir los costos de producción.

Sin embargo, quizá la diferencia más importante no sea técnica. Como señala The Elec, existen varias patentes vigentes relacionadas con las tecnologías que prescinden de FMM, y MPO podría permitir que Samsung Display las evite.

Lo que todavía no sabemos es qué tan bien podrá escalar esta tecnología. Como explicó una fuente de la industria que prefirió permanecer en el anonimato: «MPO se está desarrollando en una dirección más adecuada para las pantallas OLED de alta resolución que para los paneles de tamaño mediano y grande. Cuando esté disponible una muestra de aproximadamente 7 pulgadas, será posible evaluar qué tan eficazmente pueden aprovecharse las ventajas técnicas de MPO en un producto de tamaño real».

Los grandes problemas de las pantallas OLED, y la razón por la que siguen siendo más caras que los paneles LCD, son las tasas de rendimiento; es decir, cuántos de los paneles fabricados realmente pueden utilizarse. Las nuevas tecnologías que prescinden de FMM podrían funcionar a la perfección y reducir los costos de los materiales utilizados, pero si solo el 50 % de los paneles fabricados tiene la calidad suficiente para comercializarse, en realidad no se habrá ahorrado nada.

Por eso, las pruebas de producción de ambas tecnologías serán decisivas para determinar su viabilidad. Sin embargo, las dos van por detrás de la implementación de la tecnología OLED con impresión por inyección de tinta, que ya está llegando a los monitores y busca ofrecer todas esas mismas ventajas.

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