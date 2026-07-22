Tu próxima laptop podría alcanzar nuevos niveles de brillo, ya que Samsung presenta nuevos paneles OLED para equipos de Lenovo, Asus, MSI y Dell

Samsung anuncia nuevos paneles OLED para computadoras portátiles, capaces de alcanzar un brillo máximo de "1,600 nits"

Los nuevos paneles OLED en tándem tienen un requisito de brillo un 40% mayor que los antiguos paneles OLED de una sola capa

Los nuevos paneles se utilizarán en computadoras portátiles de MSI, Lenovo, Asus y Dell que cuenten con la más reciente certificación DisplayHDR True Black 1400

Los paneles OLED mejoran continuamente año tras año, como se ve en las recientes pantallas OLED en tándem de Samsung, y, afortunadamente, el gigante tecnológico no se duerme en sus laureles.

Según informa TweakTown, Samsung ha presentado nuevos paneles OLED en tándem para laptops de Lenovo, Asus, MSI y Dell, con un brillo máximo anunciado de hasta 1,600 nits en áreas pequeñas de la pantalla. Esto se aplicará a laptops que cuenten con la más reciente certificación DisplayHDR True Black 1400.

Cabe destacar que el aumento hasta la certificación de 1,400 nits representa un requisito de brillo "40% mayor" en comparación con los paneles OLED de una sola capa más antiguos, lo cual es ideal para habitaciones y entornos luminosos.

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Esto se debe a la presencia de paneles OLED en tándem, que funcionan apilando al menos una o más capas de OLED, lo que proporciona niveles de brillo y eficiencia significativamente mayores.

Samsung señala que ha iniciado un suministro "a gran escala" de los nuevos paneles OLED en tándem para laptops, comenzando con la Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition y, posteriormente, para laptops de Asus, MSI y Dell.

(Image credit: Future / HP / Apple / Lenovo / Samsung / Dell / Edited by Gemini)

El aumento a 1,600 nits supone una mejora significativa para la experiencia de juego y de ver películas en estas laptops. Si bien la Lenovo Yoga Pro 9i Aura es sin duda una computadora portátil de gama alta dirigida a los creadores, también es capaz de ejecutar juegos gracias a las GPU para laptops de la serie RTX 5000 de Nvidia.

Teniendo esto en cuenta, los problemas relacionados con las limitaciones del brillo automático (ABL), que a menudo arruinaban las escenas brillantes de los videojuegos o las películas, ahora deberían reducirse aún más, ya que la tecnología OLED en tándem ayuda a superar esos inconvenientes.

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Samsung aún no ha mencionado ningún plan para que sus nuevos paneles se utilicen en monitores OLED independientes, pero, naturalmente, este debería ser el siguiente paso una vez que se lancen estos nuevos portátiles. Por ahora, hay muchos monitores OLED para videojuegos (por ejemplo, el LG UltraGear OLED 27GX700A) capaces de alcanzar niveles de nits más altos disponibles en el mercado.

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