LG presenta un monitor médico curvo de 40 pulgadas para mejorar el trabajo de los radiólogos

¡Atención! LG sorprendió con un nuevo monitor curvo ultrawide de diagnóstico de 40 pulgadas, el cual está diseñado para ayudar a los radiólogos a mejoras su eficiencia y productividad clínica: LG 40HT513D. No te pierdas ningún detalle a continuación:

El monitor recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como dispositivo médico¹, fortaleciendo el portafolio de pantallas médicas de LG y reafirmando su compromiso con el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades de los profesionales de la salud.

Optimización de los flujos de trabajo radiológicos en una sola pantalla

El nuevo monitor de diagnóstico de LG incorpora un panel curvo IPS Black de 40 pulga-das, con resolución de 5,120 × 2,160 y 11 megapíxeles (MP)², que ofrece el alto nivel de nitidez necesario para la visualización de imágenes médicas. Su amplio formato 21:9 permite realizar en una sola pantalla tareas que normalmente requerirían tres monito-res de 3 MP, lo que ayuda a agilizar los flujos de trabajo y reducir la dependencia de múltiples pantallas.

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Este amplio espacio de trabajo unificado permite visualizar simultáneamente hasta tres fuentes de imagen diferentes, reduciendo las interrupciones visuales provocadas por los marcos de varios monitores. La configuración 3 Picture-by-Picture (3PBP) permite a los radiólogos revisar en una sola pantalla imágenes actuales y anteriores de rayos X, tomografías computarizadas (CT) o resonancias magnéticas (MRI), junto con expedientes médicos electrónicos (EMR). Esto ayuda a reducir el movimiento de la vista entre pantallas y mejora la eficiencia de lectura.

El monitor incluye un conmutador integrado de teclado, video y mouse (KVM), que permite controlar dos computadoras mediante un solo teclado y mouse. Los usuarios pueden alternar fácilmente entre los sistemas conectados con solo desplazar el cursor hacia el borde de la pantalla, además de utilizar funciones de arrastrar y soltar para transferir archivos. Este enfoque integrado elimina la necesidad de utilizar dispositivos de entrada separados o realizar transferencias manuales de datos, ayudando a los radiólogos a mantener la continuidad durante la revisión de imágenes.

Calidad de imagen consistente con calibración y software inteligente

Para favorecer una visualización uniforme y precisa, el 40HT513D incorpora un sensor de calibración desmontable que permite controlar con exactitud el brillo y el contraste. Durante el uso habitual, la punta del sensor permanece almacenada dentro de la unidad para no obstruir la pantalla y únicamente queda expuesta durante la calibración o la medición de desempeño. Su diseño desmontable también simplifica las tareas de mantenimiento y gestión.

Como complemento al sensor de calibración integrado, el monitor ofrece funciones de software que facilitan la revisión de imágenes diagnósticas. Focus View ilumina un área seleccionada y atenúa las regiones circundantes sin necesidad de ampliar la imagen, lo que ayuda a reducir las distracciones y destacar detalles críticos. Por su parte, Pathology Mode ajusta la resolución y la representación del color con parámetros optimiza-dos para la visualización de imágenes patológicas, lo que puede contribuir a una observación más clara de las estructuras celulares.

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Más allá de las estaciones de trabajo individuales, el software LG Calibration Studio Medical permite gestionar de forma integrada los monitores de diagnóstico instalados en toda una institución de salud. Mediante un servidor centralizado, los administradores pueden realizar pruebas de control de calidad alineadas con los estándares aplicables a las pantallas médicas y monitorear sus resultados. El software también genera alertas en tiempo real cuando detecta anomalías en el desempeño de las pantallas —por ejemplo, desviaciones en la calibración o el brillo—, lo que permite a las instituciones responder oportunamente y mantener una calidad de imagen uniforme.

La retroalimentación clínica reafirma el compromiso de LG con la innovación en pantallas médicas

El 40HT513D recibió comentarios positivos de un profesional médico durante una evaluación de uso, lo que destaca su funcionalidad potencial y facilidad de uso en los flujos de trabajo de radiología³.

"Al principio tenía dudas sobre si una pantalla curva sería adecuada para la lectura diagnóstica, pero me adapté rápidamente", señaló la profesora Jung Seung-eun, subdirectora del Hospital Eunpyeong St. Mary's de la Universidad Católica de Corea y presidenta de la Sociedad Coreana de Radiología, después de utilizar el equipo durante aproximadamente siete semanas. "La pantalla amplia y sin marcos permite visualizar múltiples imágenes de manera más eficiente. En particular, reduce significativamente las interrupciones visuales entre pantallas, mientras que su diseño curvo crea un entorno de lectura diagnóstica más inmersivo⁴".

"LG continuará fortaleciendo su línea de monitores de diagnóstico y acelerando el crecimiento de su negocio B2B de dispositivos médicos", afirmó Lee Choong-hwoan, vicepresidente ejecutivo y director de la División de Monitores de LG Media Entertainment Solution Company.