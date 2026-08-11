LG es finalista del Automotive News PACE Pilot 2026 por la UltraView Windshield Display

¡Atención! LG oficialmente fue nombrada como finalista del premio "Automotive New PACE Pilot 2026, pero ¿cómo lo logró? Muy sencillo, gracias al UltraView Windshield Display, su innovadora solución de visualización para vehículos diseñada para presentar información de conducción y contenido de infoentretenimiento en una amplia superficie del parabrisas. Pero no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

Cabe mencionar que el premio PACE Pilot re-conoce innovaciones automotrices en etapas iniciales y aún no comercializadas que han demostrado su potencial mediante programas piloto.

La evolución de las necesidades de las cabinas del futuro

A medida que la industria automotriz avanza hacia la era de los vehículos definidos por software (SDV), la evolución de las normas de seguridad —incluidos los protocolos 2026 del Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos (Euro NCAP)— está poniendo un mayor énfasis en las interacciones que permiten mantener la vista en el camino.

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Al mismo tiempo, las cabinas de los vehículos dependen cada vez más de las pantallas, con información esencial para la conducción distribuida entre múltiples dispositivos. Este entorno fragmentado puede dificultar que los conductores mantengan la atención en el camino y añadir complejidad al diseño de la cabina.

Información adaptada a cada situación a lo largo del parabrisas

Diseñado para responder a estos desafíos, UltraView Windshield Display de LG repre-senta una nueva categoría de arquitectura de visualización para parabrisas. La solución combina un compacto sistema de visualización frontal de realidad aumentada sin ne-cesidad de enfoque (AR-HUD) con la tecnología patentada Hover Screen de LG dentro de un único sistema óptico.

De esta manera, ofrece una experiencia de visualización que se adapta a cada situación a lo largo del parabrisas mientras que ofrece a los fabricantes de equipo original (OEM) mayor flexibilidad para diseñar una cabina elegante, despejada y visualmente limpia. La arquitectura óptica híbrida de UltraView Windshield Display ajusta dinámicamente el tamaño y el tipo de información presentada de acuerdo con el contexto de conduc-ción.

El compacto AR-HUD sin necesidad de enfoque proyecta información esencial para la conducción, como la velocidad del vehículo, alertas de los sistemas avanzados de asis-tencia al conductor (ADAS) e indicaciones de navegación, a una distancia virtual lejana alineada con el camino.

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(Image credit: LG)

Por su parte, la solución patentada Hover Screen de LG presenta información de nave-gación, estado del vehículo, climatización y contenido multimedia en una gran pantalla virtual percibida a una distancia de 1.2 metros. Al mostrar diferentes tipos de informa-ción en distancias virtuales diferenciadas, UltraView Windshield Display está diseñado para ayudar a reducir los movimientos innecesarios de los ojos y facilitar la interacción sin apartar la vista del camino.

La solución de LG proporciona un campo de visión combinado de 25 grados por 7 gra-dos desde un módulo compacto, listo para su integración en vehículos, con un volu-men aproximado de 15 litros. Esto permite alcanzar un equilibrio entre el tamaño de la pantalla, la superficie cubierta del parabrisas y la integración con el vehículo.

Cuando el sistema está inactivo, no deja zonas negras visibles sobre el parabrisas, lo que ayuda a conservar la visibilidad y a mantener un interior limpio, uniforme y sin interrupciones visuales.

LG refuerza su liderazgo en innovación para cabinas SDV

A medida que los fabricantes de automóviles pasan de incrementar el número de pan-tallas a optimizar la arquitectura de las cabinas, las soluciones de visualización basadas en el parabrisas están llamadas a desempeñar un papel relevante en los vehículos del futuro.

De acuerdo con Omdia, se prevé que los envíos globales de sistemas HUD aumenten más del doble para el inicio de la próxima década, al pasar de 10.21 millones de unida-des en 2025 a 25.27 millones de unidades en 2032.

En este contexto, LG continúa desarrollando UltraView Windshield Display mediante avances tecnológicos constantes y la colaboración con socios de la industria.

"Ser nombrados finalistas del premio Automotive News PACE Pilot representa un impor-tante reconocimiento a los esfuerzos de LG por impulsar la innovación en las cabinas para la era de los vehículos definidos por software", señaló Eun Seok-hyun, presidente de LG Vehicle Solution Company. "Como arquitectura de visualización automotriz de nueva generación, UltraView Windshield Display redefine la manera en que se presenta la in-formación dentro del vehículo y ayuda a los fabricantes a crear una experiencia en cabina más intuitiva, sencilla e integrada".