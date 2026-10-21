AMD amplía la compatibilidad de FSR 4.1 a más tarjetas gráficas y APUs

AMD anunció la expansión de la compatibilidad de FSR Upscaling 4.1 a más tarjetas gráficas y unidades de procesamiento acelerado (APUs), además de confirmar que próximamente llegará a las consolas Xbox Series X|S.

El anuncio fue realizado por Jack Huynh, vicepresidente sénior y director general del grupo de Computación y Gráficos de AMD. La expansión forma parte de las novedades incluidas en AMD Software: Adrenalin Edition 26.10.1, actualización que amplía el acceso a las tecnologías de escalado basadas en aprendizaje automático de la compañía.

¿Qué dispositivos son compatibles con FSR Upscaling 4.1?

Con la llegada del nuevo controlador, AMD incorpora compatibilidad con FSR Upscaling 4.1 para los siguientes productos:

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GPUs Radeon RX Serie 6000.

APUs Ryzen AI Max.

APUs Ryzen AI 9 Serie 300 y 400.

APUs Ryzen AI Z2 Extreme, Ryzen Z2 Extreme y Ryzen Z2 A.

Esta expansión aumenta la cantidad de dispositivos que pueden aprovechar la tecnología de escalado de AMD. Además, la compañía señala que FSR 4 ya es compatible con más de 400 títulos.

Por otra parte, la compatibilidad de FSR 4 con Vulkan estará disponible para los desarrolladores durante las próximas semanas, mediante la actualización FSR SDK 2.4.

AMD mejora la generación de fotogramas en las Radeon RX Serie 9000

La actualización Adrenalin Edition 26.10.1 también incluye mejoras en la cadencia de fotogramas de FSR Frame Generation para las tarjetas gráficas AMD Radeon RX Serie 9000.

De acuerdo con la información compartida, estos ajustes buscan ofrecer una experiencia de juego más fluida y una respuesta más rápida.

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Más juegos compatibles con dispositivos x86

AMD también destacó las posibilidades de su compatibilidad nativa con x86, que permite disfrutar de una experiencia de juego fluida desde el primer día en distintos dispositivos.

Entre los títulos compatibles se encuentran Call of Duty, PUBG: BATTLEGROUNDS, VALORANT, League of Legends, Delta Force, Wuthering Waves, Arena Breakout: Infinite y Arknights: Endfield.

En conjunto, estas novedades amplían el alcance de las tecnologías de AMD y su compatibilidad con juegos en los dispositivos que utilizan los jugadores actualmente, mientras la compañía prepara la llegada de FSR Upscaling 4.1 a Xbox Series X|S.