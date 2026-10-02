Sony revela su nueva tecnología de escalado QSSR para la PS5 base, y analistas confirman una mejora de calidad “excepcional” en Marvel’s Wolverine, mientras que Ghost of Yotei mostró “mejoras menos drásticas”

La Resolución Espectral Rápida (QSSR) es la nueva tecnología de escalado por computadora de Sony para la PS5

Los analistas de Digital Foundry afirman que tiene un potencial "notable"

La QSSR activada en Marvel’s Wolverine ofrece una mejora de calidad "excepcional", mientras que Ghost of Yotei "presentó mejoras menos notables"

Sony ha presentado Quick Spectral Super Resolution (QSSR), su nueva tecnología de escalado con IA diseñada para la PS5 básica, que puede ofrecer mejoras significativas en la calidad de imagen.

La QSSR es diferente de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR); Sony la describe como una «nueva y rápida evolución de la PSSR» y "basada en dos innovaciones clave", entre las que se incluyen una arquitectura de red neuronal optimizada y una implementación ajustada manualmente que maximiza el rendimiento en la PS5.

"Si bien PSSR sigue siendo el estándar de referencia en la PS5 Pro, QSSR ofrece algunas mejoras notables tanto en el detalle como en la estabilidad de la imagen en la PS5", afirmó Sony, y los primeros títulos en utilizar esta tecnología serán Marvel’s Wolverine y Ghost of Yōtei.

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Según los expertos en tecnología de Digital Foundry (DF), quienes probaron el QSSR y evaluaron ambos juegos, consideran que "el potencial aquí es extraordinario".

"La baja resolución y el escalado deficiente han afectado a tantos títulos de esta generación, pero el QSSR podría marcar una gran diferencia", escribió DF. "Especialmente en Marvel’s Wolverine, la mejora en la calidad puede ser excepcional.

"En cuanto al análisis de la calidad de imagen, basta con decir que la estabilidad temporal ha mejorado sustancialmente, el nivel de detalle aumenta, la integridad de los subpíxeles es considerablemente superior, mientras que los artefactos de elementos como el follaje en movimiento se reducen en gran medida".

Sin embargo, señala que en el caso de Ghost of Yōtei, un juego que ya cuenta con una calidad de imagen magnífica, "se observaron mejoras menos notables".

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Hands-On with QSSR - AI Upscaling For Standard PS5 - Image Quality, PSSR Comparisons + More - YouTube Watch On

En su análisis en YouTube, el fundador de DF, Richard Leadbetter, mostró comparaciones de QSSR activado y desactivado en ambos juegos; los analistas probaron una escena cinemática de Wolverine en el modo Rendimiento sin límite de fps y se aprecia una mejora visual notable cuando la tecnología está activada.

“La tasa de fotogramas es menor”, señaló Leadbetter. “La cifra principal no se ve muy bien, ¿verdad? Una pérdida de alrededor de 8 a 10 fotogramas por segundo [al comparar QSSR activado y desactivado]. Pero lo importante es el costo de QSSR en el tiempo de fotograma. Según mis cálculos, es de entre 1.5 y 1.8 milisegundos, y diría que es razonable para un escalador basado en ML [aprendizaje automático] que produce resultados como estos a partir de una resolución base baja en hardware que no cuenta con ningún tipo de aceleración de ML”.

Leadbetter deduce que, cuanto mayor sea la resolución de salida/entrada, mayor será el impacto en la tasa de fotogramas.

En los modos gráficos de 60 fps donde se utiliza escalado dinámico de resolución, afirmó que “básicamente ahora obtenemos lo mejor de ambos mundos”, ya que “el rendimiento es prácticamente idéntico” con o sin QSSR activado.

“El lado de QSSR ‘activado’ tendrá una resolución menor para mantener la tasa de fotogramas”, explicó Leadbetter, “pero la calidad del escalador es mucho mejor, por lo que en general obtienes una mejor experiencia”.

Un clip muestra una caída de 1 fps con QSSR activado, pero apenas se nota, y aunque Ghost of Yotei ejecutándose en el modo Rendimiento sin límite con VRR a 120 Hz sí presenta algunas caídas de fotogramas cuando QSSR está activado, estas son “ligeras”.

“Básicamente imperceptibles en su mayor parte”, afirmó, “lo cual es muy diferente de lo que vimos con Wolverine, hasta el punto de que, con las capturas que tenemos aquí, tuve que volver a comprobar que QSSR realmente estuviera activado porque aquí simplemente se ve demasiado bueno para ser verdad. Realmente no hay un impacto en el rendimiento”.

Al igual que PSSR, se espera que QSSR llegue mediante parches a más juegos y se utilice en futuros títulos de PS5; por ahora, no está claro si Rockstar Games planea aprovechar esta tecnología en Grand Theft Auto 6.

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