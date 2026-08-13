Sony anuncia la nueva expansión "Ghost of Yotei" y la Edición Completa, pero el costo de la actualización es una bofetada para quienes compraron el juego el primer día

Sony acaba de presentar una nueva versión de Ghost of Yotei.

La Edición Completa saldrá a la venta el 1 de octubre e incluirá una nueva expansión llamada Echoes of Sekigahara.

Los que ya tengan el juego tendrán que pagar para actualizar sus copias.

Sony ha anunciado una nueva versión «Complete Edition» de Ghost of Yotei, del 2025, que viene acompañada de una expansión totalmente nueva llamada Echoes of Sekigahara.

Se dice que Echoes of Sekigahara es una expansión centrada en la narrativa que se enfoca en un nuevo personaje del pasado del protagonista, Atsu. Presenta un valle nunca antes visto con nuevos enemigos, armas pesadas, conjuntos de armaduras, tintes y mucho más por descubrir.

Se lanzará el 1 de octubre de 2026, junto con un modo de supervivencia para un solo jugador llamado «Most Wanted». Andrew Goldfarb, gerente sénior de comunicaciones de la desarrolladora Sucker Punch Productions, describió esto como la «versión del estudio de un roguelike» en una nueva publicación del blog de PlayStation.

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"Aceptarás recompensas para iniciar nuevas partidas, en las que derrotar a los enemigos te dará ventajas, además de desbloquear personajes adicionales con los que jugar", escribió, y adelantó que "pronto habrá más que mostrar".

Además de estas dos novedades, la Edición Completa de Ghost of Yotei incluye todo el contenido que antes formaba parte de la edición digital de lujo. Costará solo 69,99 $ / 69,99 £, que es el mismo precio que costaba la edición estándar en su lanzamiento y 10 $ / 10 £ más barato que la versión digital de lujo.

Ghost of Yōtei Complete Edition - Announce Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Si aún no has comprado el juego, este paquete parece una gran oferta y, de hecho, puedes comprarlo ahora mismo —aunque ten en cuenta que no podrás acceder al nuevo contenido hasta el 1 de octubre.

Sin embargo, hay un gran inconveniente si ya tienes una copia de Ghost of Yotei.

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Los propietarios actuales tendrán que desembolsar 14,99 dólares (alrededor de 10 libras esterlinas) para actualizar su copia a la versión Complete Edition, lo cual me parece bastante indignante, especialmente para quienes compraron la edición digital de lujo.

Esos jugadores tendrán que pagar un total de 94,98 dólares para disfrutar de lo que todos los que esperaron solo un año ahora pueden obtener por 70 dólares.

¡Qué manera de recompensar a algunos de tus mayores fans, Sony!

Sin embargo, hay buenas noticias. Aunque no pagues por la actualización, todos los que tengan el juego se beneficiarán de un nuevo parche el 1 de octubre que incluye una serie de mejoras de usabilidad y un genial modo «Beauty of Yotei» con imágenes del entorno que parecen salvapantallas.

Según la descripción del nuevo tráiler en YouTube, también habrá una versión física para PlayStation 5, lo cual podría ser una sorpresa dado el plan de Sony de reducir gradualmente la producción de discos de videojuegos.

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