Al igual que GTA 6, la “Collector’s Box” de God of War: Laufey no incluye una copia del juego y los fans están indignados: “Veo que Rockstar es una inspiración para todos”

Se ha presentado la caja de coleccionista de "God of War: Laufey" a un precio de 130 libras esterlinas / 149,99 dólares.

La caja no incluye una copia del juego, al igual que la edición de coleccionista de "Grand Theft Auto 6".

Los fans están frustrados por la ausencia del juego en la colección, y algunos califican esto de "codicioso".

Santa Monica Studio ha presentado su caja de coleccionista "God of War Laufey", y al igual que la edición de coleccionista de "Grand Theft Auto 6" de Rockstar, este costoso paquete no incluye el juego.

El estudio compartió la "Collector’s Box" en una publicación en redes sociales, confirmando que el paquete de 130 libras esterlinas / 149,99 dólares incluye una estatua iluminada de Faye, una baraja Oracle de 51 cartas y un mini libro de arte, y señaló que el juego God of War Laufey se "vende por separado".

Esa es la parte del anuncio que tiene a los fans comentando, y muchos comparten su frustración por otra edición de coleccionista más que no ofrece una copia física ni digital del juego.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

"Recuerdo cuando las ediciones de coleccionista solían venir con los juegos. No me gusta esta nueva tendencia", respondió un usuario, mientras que otro escribió: «¿“El juego se vende por separado”? ... Vaya, la industria de los videojuegos se está volviendo cada vez más codiciosa».

Introducing the God of War Laufey - Collector Box, featuring: 💡 Light-Up Faye Statue 🃏 51-Card Oracle Deck 🎨 Mini Artbook Pre-orders begin today. Full details: https://t.co/zG4awEw1Ui https://t.co/SopYKTPAg7October 13, 2026

La ausencia de juegos físicos ha sido motivo de controversia desde que Sony anunció sus planes de dejar de producir discos de juegos para enero de 2028. La compañía detrás de PlayStation no es la única: Rockstar Games también prescindirá de los discos físicos para GTA 6, el lanzamiento de videojuegos más grande de todos los tiempos. En su lugar, los jugadores recibirán un código dentro de la caja, una decisión que inicialmente provocó una gran polémica.

Además, el estudio anunció recientemente The Goodtime State – Vice City Collection, una caja de colección prémium que cuesta £349 / $399 e incluye artículos exclusivos, pero no el juego.

"Veo que Rockstar es una inspiración para todos", comentó un usuario de Reddit sobre la Laufey - Collector's Box.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Otro usuario señaló: «Tenemos que dejar de llamar a estas ediciones de colección si no incluyen el juego y empezar a llamarlas productos sobrevalorados para sacar dinero».

Por ahora, no parece que todas las compañías estén eliminando los juegos de sus costosas ediciones de colección. Blizzard, por ejemplo, vende la edición de colección de World of Warcraft: Forever con un código de descarga digital incluido, mientras que la edición de Tomb Raider: Legacy of Atlantis también ofrecerá una copia física y un steelbook, además de otros artículos.

Aun así, los fans están especialmente preocupados por el futuro de las ediciones de colección, que antes solían ofrecer mucho más que una estatua vistosa y un libro de arte.

"[Santa Monica Studio] empezó a introducir esto discretamente con Ragnarok, cuando la edición de colección solo incluía un código de descarga. Lo mismo ocurrió con Horizon Forbidden West. Tarde o temprano, la estatua también será digital", comentó un fan.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!